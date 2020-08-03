暴风集团公告：尚未收到针对公司的司法调查文书

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暴风集团公告：尚未收到针对公司的司法调查文书

2020-08-03 20:20 · 稿源：站长之家

暴风集团公告，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。

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