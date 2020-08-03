暴风集团公告：尚未收到针对公司的司法调查文书

暴风集团公告，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。
目前，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉
今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫的辩护人获悉， 上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
昔日 36 个交易日涨停的“明星股”渐渐成为陈年旧话，暴风集团实际控制人冯鑫被逮捕也已过去整整一年。近期，冯鑫案件的一些最新进展打破平静，扑朔迷离的冯鑫案件也有了揭开面纱的可能。
7月31日消息，深交所对暴风集团下发关注函，关注函提到：有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉。要求暴风集团就以下事项进行核查并作出说明：1．你公司是否知悉该事项，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披露义务。2．冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关，如是， 请说明具体情况以及对公司的影响。 3．公司认为需要说明的其他情况。深交所要?
今日，深交所向暴风集团下发关注函，要求暴风集团董事会针对媒体报道的“冯鑫涉非公行贿被公诉”，说明是否知悉该事项。此外，深交所还要求暴风集团说明冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。
今日，深交所向暴风集团下发关注函称，有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉，公司是否知悉该事项，如是，说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。
目前暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
【暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉】据媒体报道，暴风集团（300431.SZ）创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。曾在股市创下 36 个连续涨停板奇迹的暴风集团，在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
2019年7月28日晚间，暴风集团发布公告称，公司创始人、实际控制人冯鑫因为涉嫌犯罪，被公安机关采取强制措施，后又确认冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪。当时有媒体报道称，冯鑫此
7月31日消息，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉， 上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。今日早间，深交所向暴风集团下发关注函，针对媒体报道的董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉一事，要求暴风集团说明对该事是否知悉，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披?
今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉，上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫先生提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
昨日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
凤凰网科技讯 7月7日消息，深交所今晚发布公告，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。
7月7日晚，深交所在官方网站宣布，暴风集团将在7月8日起正式暂停上市，曾经市值高达400亿的妖股几乎注定要黯然退场了。深交所表示，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注暴风：深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市深交所通知深交所昨日晚间发布关于暴风集团股份有限公司股票暂停上市的公告：暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。根据本所《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）〉的通知》，《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1
【暴风冯鑫被正式提起公诉】据媒体报道，冯鑫于 2007 年收购暴风影音后，创立暴风集团， 2015 年上市后， 2016 年谋求以收购MPS来实现对上游内容占有，这一谋划曾获得资本高度认可，但 2018 年 10 月，英国法庭宣布对MPS破产清算，旋即导致浸鑫基金无法按计划退出。 7 月 31 日，深交所在其官网发布关于对暴风集团股份有限公司的关注函，以下为全文：
7月31日消息，京东集团今天宣布与利丰集团宣布达成战略投资协议，推进双方在数字供应链和自有品牌等业务上的长期深度合作。据悉，此次战略合作是京东集团在供应链、自有品牌和国际化布局的重要一步，未来可借助利丰集团全球供应链网络，叠加京东成熟的中国供应链体系以及数字化能力，形成优势资源共享，共同提供全球数字化供应链服务，助力京东一体化开放平台战略的实施。同时，利丰集团具备领先的自有品牌打造能力，?
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
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