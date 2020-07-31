支付宝微信支付回应或遭反垄断调查：尚不清楚该消息

据21财经报道，今日针对外媒报道的“中国监管部门将就反垄断调查支付宝和微信”一事，支付宝和微信支付相关人士均表示尚不清楚该消息。
昨日，有媒体报道称，部分用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付，但微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
美团和饿了么的暗斗还在继续，针对支付上的问题，王兴也是出来讲话了。近日，有用户在使用美团支付时发现，支付页面已经不再支持使用支付宝了，打开下方折叠区域也没有出现支付宝。也就是说，
就取消支付宝支付一事，美团官方刚刚进行了回应。7月29日，媒体报道称，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，不再显示支付宝支付了，而微信支付和ApplePay还在支付
7月30日消息，日前，有网友反馈，在使用美团进行支付时已经没有支付宝了选项了。对此，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。实际体验后发现，美团上支付宝上的支付方式确实被取消了。在下单之后，美团月付和银行卡支付占据优先位置，同时用户也可以选择微信支付以及ApplePay进行支付。对于网上的相关报道和讨论，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什?
DoNews 7月31日消息（记者 程梦玲）据外媒报道，知情人士透露，中国监管机构正在研究是否对支付宝和微信支付展开反垄断调查。
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
最近网上很多网友在传一个支付宝的表白彩蛋，是需要网友去支付宝上搜索一些特定的词语才会出现的，很多人还不清楚支付宝的表白彩蛋怎么触发，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日，支付宝表示，共计超过 20 个省(直辖市)考生可以通过支付宝查询高考成绩。此外，支付宝还提供查分订阅服务，提前订阅自己的所属省份，发榜后即可收到小程序的查分提醒推送。根据公告，从 7 月 23 日开始，全国各地的高考成绩将陆续公布
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近日，微信宣布“搜一搜”正式开放服务搜索接入。凡满足条件的商家在公众号后台配置“服务搜索”后，相关小程序服务就有机会在搜索中展示。
7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
近日，有用户在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，微信支付和Applepay还在支付选择列表上。此前，美团一直将支付宝支付的方式进行折叠展示。
支付宝宠物险怎么取消？支付宝保险平台 7 月 20 日宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。这也是支付宝保险平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。那么支付宝宠物险怎么取消？以下是关于支付宝宠物险怎么取消的详细介绍。
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美团和支付宝，一个主要提供的是外卖、订餐、酒店等服务，另一个则是目前最重要的互联网支付方式之一，两个原本没有业务竞争关系的app，如今却看起来剑拔弩张，原因是因为什么呢。就在7月29日，有网友在使用美团下订单的时候，发现支付方式里面，美团月付和银行卡支付占据优先位置，阿里系旗下的支付宝却找不到了，疑似被美团取消了支付宝支付方式，此外，腾讯的微信支付以及苹果的Apple Pay依然在选项当中。对于美团取消了支付宝?
有不少用户在社交网络上反馈称，在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，而不再显示支付宝支付了，而微信支付和Apple pay还在支付选择列表上。 一直以来
7月21日，主打“在线点，到店取”的星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线的平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据了解，饿了么也将随后上线这项服务。举例来说，用支付宝或高德地图搜索“星巴克”， 点击“啡快”即可附近门店下单，到店后凭“六脉神剑”“唯快不破”这样的趣味口令领取。根据官方的表述，此次“啡快”接入支付宝、淘宝等应用，是继2018年双方达成新零售全面战略合作之后，星巴克
支付宝全国消费券在哪领？从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是支付宝全国消费券具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
近日，有媒体报道称，美团的支付方式中不再显示支付宝支付的选项。根据新浪财经在微博平台发起的投票，“如果美团不支持支付宝，你还会继续用吗”，截至发稿，已有超过1. 5 万网友参与，33%的网友表示不会再用美团，甚至卸载;43%的网友表示，会减少使用次数;仅22%的网友表示没有影响。
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