支付宝微信支付回应或遭反垄断调查：尚不清楚该消息

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支付宝微信支付回应或遭反垄断调查：尚不清楚该消息

2020-07-31 17:00 · 稿源：站长之家

据21财经报道，今日针对外媒报道的“中国监管部门将就反垄断调查支付宝和微信”一事，支付宝和微信支付相关人士均表示尚不清楚该消息。

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