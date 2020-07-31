支付宝微信支付回应或遭反垄断调查：尚不清楚该消息

7月30日消息，日前，有网友反馈，在使用美团进行支付时已经没有支付宝了选项了。对此，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。实际体验后发现，美团上支付宝上的支付方式确实被取消了。在下单之后，美团月付和银行卡支付占据优先位置，同时用户也可以选择微信支付以及ApplePay进行支付。对于网上的相关报道和讨论，王兴则在饭否上回应称，淘宝为什?