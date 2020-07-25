巴菲特8亿美元抄底美国银行 持股比例增至11.3%

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦在 7 月 20 日至 22 日以平均每股 24 美元的价格买入 3390 万股美国银行股票，价值8. 133 亿美元，持股比例从3.6%增至11.3%，持股市值超过 240 亿美元。

这令巴菲特旗下的投资公司伯克希尔.哈撒韦在美国银行的持股比例从3.6%增至11.3%，共计9. 82 亿股。

7 月 23 日，美国银行股价逆势上扬。目前，美国银行是伯克希尔公司第二大持有最多的股票，持股市值超过 240 亿美元，仅次于苹果公司。

美国银行二季度财报显示，虽然近利润大降，但投行业务 22 亿美元营收等指标却释放了一定积极信号。

据Business insider分析，巴菲特加大对美国银行的押注表明，他又在积极地逢低买进，并愿意以合适的价格增持。

今年受疫情影响，美国银行、美国合众银行和富国银行股价分别下跌约30%、40%、50%。其中，富国银行超95%的业务集中在美国本土，受冲击最严重。

今年以来，巴菲特减持了美国合众银行、纽约梅隆银行、摩根大通、高盛等银行股，其中，对高盛的持股比例大幅削减了84%。

但由于大跌期间未对富国银行进行大规模坚持，以其持股比例粗略估算，巴菲特在富国银行持股的亏损或高达 100 亿美元(约合 700 亿元人民币)。