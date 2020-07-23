宝可梦在上海成立公司 注册资本1.2亿日元

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宝可梦在上海成立公司 注册资本1.2亿日元

2020-07-23 19:32 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，宝可梦（上海）玩具有限公司于 2020 年 7 月 20 日成立，注册资本1. 2 亿日元，宝可梦亚洲地区商务总负责人伊藤憲二郎将担任该公司总经理，杉本敦司担任执行董事及法定代表人，井内政雄担任监事。

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