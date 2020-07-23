宝可梦在上海成立公司 注册资本1.2亿日元

株式会社宝可梦今(24)日举办「宝可梦新作发表会Pokémon Presents 2020.6.24」，公布了Nintendo Switch 及智慧型手机(iOS/Android)平台下载版游戏《宝可梦大集结(Pokémon UNITE)》的资讯。宝可梦首款团队策略对战游戏作品《宝可梦大集结》是由株式会社宝可梦与腾讯游戏天美工作室群共同开发，是宝可梦首款团队策略对战游戏作品。本游戏中，玩家们将以5 对5 的形式分队竞赛，在限制时间内与队友透过捕捉野生的宝可梦、提升宝可梦的