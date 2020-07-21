百度智能小程序上线短内容能力，支持插入小程序链接引导转化

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 百度智能小程序最新资讯 > 正文

百度智能小程序上线短内容能力，支持插入小程序链接引导转化

2020-07-21 11:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息：很多百度智能小程序开发者都遇到这样一个问题，虽然已经拥有大量的关注用户，但却没有办法很好的触达用户。日前，百度智能小程序宣布推出[内容管理-短内容]能力，可以帮助开发者更好的推广产品并完成转化

根据官方介绍，短内容可作为一种创作成本更低、互动性更强、服务/商品/活动推广更直接的用户触达能力，开发者可通过编辑短内容向粉丝群体简短快捷地传递营销信息，并通过在内容中插入的小程序链接直接引导转化

百度 (1)

简单的说，短内容优势包括：140 字内容短小精悍，精准面向粉丝群体(信息流关注频道展现)，插入小程序超链直接转化，对比同类挂载产品转化率提升150%+等。

帮助开发者更好触达用户

那么短内容是如何帮助开发者更好的触达用户呢?主要是提供了两个触达入口，包括：

信息流关注频道：粉丝用户在信息流关注频道刷到短内容，点击文案中的小程序卡链接可跳转至对应小程序卡页面，直接引导粉丝进行转化动作。

image.png

小程序消息页：发布短内容后，在小程序内内任意页面都会出现红点提醒。

image.png

适用于两大推广场景

目前，短内容主要适用于两大推广场景，包括功能/服务/商品推荐类、活动宣发类 。其中，功能/服务/商品推荐类适合向粉丝群体推荐优质的功能、商品、服务引导转化;活动宣发类适合向粉丝群体宣传特定时间点的推广活动或新品发布。

最后，我们来看看短内容具体发布操作流程：

①确认小程序发布上线且已经完成准入门槛中的相关配置;

②点击【运营中心-内容管理】，选择【新建群发内容】;

image.png

③在选择内容类型页面选择【短内容】;

image.png

④编辑文案并插入相关小程序卡，每篇内容最多插入 5 个小程序卡链接;

image.png

⑤编辑完成后可进行预览，选择存草稿或直接发布;

⑥发送成功后可展现在百度 APP 信息流关注频道，开发者可在【内容管理】首页查看发布情况及数据。

值得注意的是，短内容每日发送上限为 5 篇，单篇限制最多插入 5 张小程序卡

网友热搜:

百度小程序app百度小程序入口在哪百度小程序好用吗百度智能小程序头像百度屏蔽智能小程序百度ai小程序入口百度智能小程序是什么喜推双核智能小程序百度ai寻人小程序百度智能小程序百度小程序怎么进入小程序转化
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
星巴克啡快 TCLU润智慧柔风空调 龙族幻想周年庆 NunaMITI 动感地带Xback卡 全球行动新手攻略 长征五号火箭 江南百景图船运 红魔5S游戏手机 Huawei 直播卖电影票 互联网公司被曝工位旁搭帐篷 数字营销MarTech大会

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM