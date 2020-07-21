百度智能小程序上线短内容能力，支持插入小程序链接引导转化

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息：很多百度智能小程序开发者都遇到这样一个问题，虽然已经拥有大量的关注用户，但却没有办法很好的触达用户。日前，百度智能小程序宣布推出[内容管理-短内容]能力，可以帮助开发者更好的推广产品并完成转化。

根据官方介绍，短内容可作为一种创作成本更低、互动性更强、服务/商品/活动推广更直接的用户触达能力，开发者可通过编辑短内容向粉丝群体简短快捷地传递营销信息，并通过在内容中插入的小程序链接直接引导转化。

简单的说，短内容优势包括：140 字内容短小精悍，精准面向粉丝群体(信息流关注频道展现)，插入小程序超链直接转化，对比同类挂载产品转化率提升150%+等。

帮助开发者更好触达用户

那么短内容是如何帮助开发者更好的触达用户呢?主要是提供了两个触达入口，包括：

信息流关注频道：粉丝用户在信息流关注频道刷到短内容，点击文案中的小程序卡链接可跳转至对应小程序卡页面，直接引导粉丝进行转化动作。

小程序消息页：发布短内容后，在小程序内内任意页面都会出现红点提醒。

适用于两大推广场景

目前，短内容主要适用于两大推广场景，包括功能/服务/商品推荐类、活动宣发类 。其中，功能/服务/商品推荐类适合向粉丝群体推荐优质的功能、商品、服务引导转化;活动宣发类适合向粉丝群体宣传特定时间点的推广活动或新品发布。

最后，我们来看看短内容具体发布操作流程：

①确认小程序发布上线且已经完成准入门槛中的相关配置;

②点击【运营中心-内容管理】，选择【新建群发内容】;

③在选择内容类型页面选择【短内容】;

④编辑文案并插入相关小程序卡，每篇内容最多插入 5 个小程序卡链接;

⑤编辑完成后可进行预览，选择存草稿或直接发布;

⑥发送成功后可展现在百度 APP 信息流关注频道，开发者可在【内容管理】首页查看发布情况及数据。

值得注意的是，短内容每日发送上限为 5 篇，单篇限制最多插入 5 张小程序卡。