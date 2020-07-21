蔚来：EC6将于7月24日在2020成都车展上市

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蔚来：EC6将于7月24日在2020成都车展上市

2020-07-21 11:53 · 稿源：站长之家

今日，蔚来汽车宣布，智能电动轿跑SUV蔚来EC6 将于 7 月 24 日的 2020 成都车展上市，届时将公布售价并开放选配。

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