蔚来：EC6将于7月24日在2020成都车展上市

2020年7月18日下午，蔚来第50000台整车在合肥先进制造基地量产下线。蔚来与江淮在2016年4月6日签订战略合作框架协议，开创全新的制造合作模式。位于合肥经济开发区的江淮蔚来先进制造基地于同年10月23日正式动工。工厂自2018年5月第一台蔚来ES8量产下线至今天第五万台整车下线，历时两年又两个月。蔚来先后于2018年、2019年推出了两款定位于中高端市场的电动SUV，智能电动旗舰SUV ES8和智能电动全能SUV ES6，并在2019年