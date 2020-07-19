消息称：TikTok或将考虑将总部设在伦敦

据路透社报道，知情人士透露，过去几个月，TikTok一直在跟英国政府商量，希望将该公司总部设在伦敦。这也是该公司希望跟母公司字节跳动保持距离的战略的一部分。知情人士说，该公司正在考虑多个地点，伦敦是其中之一。但TikTok尚未作出任何决定。
据路透社报道，知情人士透露，过去几个月，TikTok一直在跟英国政府商量，希望将该公司总部设在伦敦。这也是该公司希望跟母公司字节跳动保持距离的战略的一部分。知情人士说，该公司正在考虑多个地点，伦敦是其中之一。但TikTok尚未作出任何决定。
思考 Zoom 这家公司有一段时间了。目前有部分零散观点和证据，但还不足以串成一个完整逻辑。所以先分享一个比较认同的视角，来自 Ben Evans(他的每周 newsletter 我必读，是目前为止最值得花时间的没有之一)。
在TikTok被禁后，Instagram的Reels功能将扩展到印度。据Business Insider报道，Facebook正在印度测试Instagram的Reels功能。Reels是一个视频编辑工具，旨在让人们创建TikTok风格的 15 秒视频，可以分享到他们的Instagram故事，通过DM发送，或发布到探索选项卡的一个名为Top Reels的部分。
据外媒最新消息称，美国总统特朗普政府正在考虑根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对TikTok、微信这样的中国社交媒体应用采取行动。该法案赋予了总统在应对“异常威胁”时对企业进行
印度通信和信息技术部 6 月 29 日宣布，出于“安全”考虑，封禁包括抖音海外版TikTok在内的 59 款中国App。22 岁的萨达姆·汗(Saddam Khan)听到这个消息的时候，正在新德里火车站当搬运工，他的头上正顶着两只客户的公文包，“我真想把包扔了然后哭一场。”萨达姆·汗说。
7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有外媒报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处理方式的报复。去年11月，美国政府曾启?
未来数周内，Facebook将在美国和其他50多个国家推出短视频应用Instagram Reels，从而向TikTok（抖音海外版）发起挑战。
亚马逊息技术部门在发给员工的一封电子邮件中，命令员工从手机上删除TikTok，称这款广受欢迎的视频应用存在“安全风险”，如果员工不遵守规定，他们将无法通过手机访问自己的工作邮件。上周五下午，该公司又撤回了这一份命令。
据外媒7月10 日消息，美国当地时间 10 日，亚马逊要求其员工从手机上删除视频分享应用TikTok，原因是出于安全考虑，但亚马逊随后又撤回了这一要求。
【TechWeb】7月11日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，亚马逊通知员工卸载TikTok，如果员工的移动设备上装有TikTok，必须不晚于7月10日卸载，以保持对亚马逊邮箱的移动端访问权限。不过，随后周五晚些时候，亚马逊在一份声明中称：上午发给部分员工卸载TikTok的电子邮件是误发。目前公司对TikTok的政策没有任何改变。TikTok作为字节跳动旗下产品，目前在美国、印度等地均拥有大量用户，据数据分析机构Sensor Tower统计，TikTok
Facebook本周透露，其将关闭两个正在测试中的应用，其中一个是克隆TikTok产品。不过这家社交巨头并未就此死心，因为它正在尝试开发一个新的类似TikTok的产品。
据外媒消息，特朗普在Facebook和Instagram账号投放了数则政治广告，警告美国用户称“TikTok正在监视你的隐私”，并号召其签署封禁TikTok的请愿书。这被视为美国政府方面对于TikTok的最新施压动作。7月6日，美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，出于安全原因，美国正考虑封禁该应用。7月16日，白宫经济顾问拉里·库德洛表示，他相信TikTok将成为一家美国公司，美国外国投资委员会（CFIUS）可能会迫使TikTok进行重
【TechWeb】7月10日消息，据外媒报道，字节跳动正计划调整TikTok的公司结构，并考虑将TikTok的总部设在海外，或者成立新的管理委员会，以缓解美国政界对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称，不予置评。据悉，目前TikTok还没有自己的总部，TikTok此前表示，其海外最大的五个办事处分别位于洛杉矶、纽约、伦敦、都柏林和新加坡。日前，有报道称，美国政府正考虑在境内禁用短视频应用TikTok，并称这是针对中国新冠疫情处?
据BBC报道，自印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发一些印度网红的抗议。多名在社交平台TikTok上拥有上千万粉丝的印度大V用户“大吐苦水”，他们很多都是靠短视频平台TikTok为生，这其中就包括网红Geet。
据《香港经济日报》报道，今日有消息称TikTok母公司字节跳动正研究战略替代方案，包括可能分拆Tiktok为美国公司。此前就有消息称，因TikTok在海外遭受审查，其母公司字节跳动考虑改变旗下短视频应用TikTok的公司架构。并考虑将TikTok总部设在海外，或成立新的管理委员会，以缓解美国对这项服务的担忧。对此，字节跳动方面对外回应称不予置评。
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）TikTok发言人周一晚些时候向路透社表示，这款应用将在几天内退出香港。TikTok是字节跳动面向海外市场推出的短视频应用，“鉴于最近发生的事件，我们决定停止TikTok应用在香港的运营”TikTok发言人在回答路透社提问时表示。包括Facebook、Google在内的其他科技公司已经暂停处理官方在该地区的用户数据请求。对于这一消息，字节跳动中国CEO张楠表示，抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服?
据外媒报道称，继TikTok后（抖音国际版）后，美国也把目光盯在了微信上。报道中提到，美国白宫贸易顾问纳瓦罗表示，美国总统特朗普预计将对TikTok和微信采取“强力行动”。他指出，
DoNews7月17日消息（记者 程梦玲）据路透社报道，白宫经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）在7月16日表示，鉴于美国政府对短视频平台数据安全问题的担忧日益增长，他预计，TikTok将在组织结构上与其中国母公司字节跳动区分开，作为美国公司独立运营。库德洛告诉记者，此举要“比直接封禁TikTok更好”。本月初，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）曾表示政府正考虑封禁这款社交应用。“我们尚未做出最终决定。”库德洛表示，“
据外媒报道，Facebook将大规模在美国和其它50多个国家推出短视频应用Instagram Reels。此前，Facebook就已经在印度测试Instagram的视频编辑应用Reels，以图在TikTok在印度被禁止时，追击印度用户市场。此前，Facebook关闭了独立的短视频应用Lasso，而全力“押注”在Reels上。Reels像TikTok一样允许用户拍摄15秒的内容，并提供剪辑工具。目前，Reels还属于Instagram的一个功能，并没有独立应
【TechWeb】7月16日消息，据外媒报道，一名字节跳动投资人称，面对美国禁止TikTok的威胁，其母公司字节跳动已向一些投资者表明，公司计划更加专注在中国市场的增长。其方式是拓展新领域，并试图开发一款新的热门应用程序。尽管字节跳动在TikTok上面临越来越大的国际压力，但其中国业务却蓬勃发展。 增长主要来自其中国应用系列，包括抖音和今日头条。据知情人士透露，今年第一季度，字节跳动广告收入超过了400亿人民币（合57亿美?
印度千万粉丝大V吐苦水是怎么回事？据媒体报道，在印度宣布禁用 59 款中国应用程序后，引发舆论反弹。多名在社交平台Tiktok上拥有上千万粉丝的印度大V用户「大吐苦水」，因为禁令让他们失去了主要收入来源。
自 7 月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。天眼查数据显示， 7 月 18 日，刘强东卸任雄安京东振世云技术服务有限公司、长沙京东厚成贸易有限公..
近日，QQ邮箱发布公告称，QQ邮箱订阅、订阅中心及阅读动态等功能均将于近期下线，但并未说明下线这些功能的原因。..
随着火热的8月即将到来，下半年的旗舰手机大战也即将拉开帷幕，近期关于各大旗舰的爆料也是非常密集，尤其不少国产厂商在快充方面的巨大提升近日受..
近日，国家电影局下发通知规定，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。7月19日消息，迪士尼电影官方..
最近，杨阳所在的一家美妆类MCN机构正计划成立广告部门，准备招聘 100 人，相当于一次性让这家机构的人员规模扩充了50%。“扩充的人员主要负责对接..
继马上将要亮相的联想拯救者电竞手机Pro和华硕ROG游戏手机3之后，日前努比亚联合创始人、努比亚总裁倪飞也正式宣布，将在近期推出全新的红魔5S游戏..
7月19日消息，据9to5Google报道，用户反映谷歌Pixel 4 XL玻璃后盖翘起。部分用户在Reddit和谷歌论坛发帖称自己的Pixel 4 XL玻璃后盖翘起，从网友晒..
创投简史里，豆瓣鲜有名姓，但论起当代娱乐圈的生鲜八卦，八组鹅必有一席之地。从 2010 年 5 月建组，至今，豆瓣鹅组历经十个年头，已然成为中文互..
相信大家都知道加油站是禁止用手机打电话的，不过你可能不知道，在加油机旁进行移动支付也存在安全隐患。..
7月19日消息，欧莱雅集团旗下美容仪品牌科莱丽Clarisonic在其官网宣布将于9月30日关停，所有产品以5折销售，售完即止。科莱丽方面表示，之所以做出..
7月19日消息，万科因精装房漏水被央视315点名批评，随后万科方面致歉并表示会妥善处理相关问题。万科道歉声音未落，在北京出现了一起万科精装房伤..
随着移动支付的普及，生活中各种支付场景都已经支持扫码支付的方式。不过，你可能不知道，在加油机旁进行移动支付存在安全隐患，其风险却比手机通..
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂..
由于先进芯片技术正成为国家安全问题的焦点，日本政府希望邀请台积电等全球先进芯片厂赴日本建厂，提振日本国内落后的芯片产业。日本政府计划在未..
在近日举行的RAN#88e全体会议上3GPP宣布，负责GERAN和UTRAN无线与协议工作的RAN6工作组正式关闭，而该工作组此前一直负责研究2G和3G无线功能，负责..
7月19日消息，联想为拯救者电竞手机Pro预热。联想拯救者电竞手机Pro支持90W超级闪充，它搭载的是Twin Turbo双涡轮动力系统，实现了疾速闪充与大电..
【TechWeb】6月5日，OPPO举行了Reno4 NIGHT——OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会，正式发布全新的Reno4系列新机，包括OPPO Reno4 Pro和OPPO Re..
今年6月底，Brandz发布全球百大最具价值品牌榜，小米连续两年入榜，今年在上榜中国科技类企业中排名前三！7月16日，WPP和凯度华通明略联合Google发..
这个二次元形象是蔡明老师的 VTuber 身份，叫做 “ 菜菜子( Nanako )” 。随后蔡明老师在 7 月 9 日以 VTuber 菜菜子的身份在哔哩哔哩进行了一场直..
针对本周较早时候发生的大规模黑客入侵事件，推特在最新推文中持续更新了调查情况。推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账..