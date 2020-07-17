华为申请车辆定位方法、折叠式电子设备等多项专利

据天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司新增了多项专利信息。“发明专利”包括：秘钥访问控制方法和装置;车辆定位的方法、装置、控制器、智能车和系统;无线充电方法及电子设备;一种多核芯片及其调度方法等。“实用新型”专利包括：折叠式电子设备;一种中框、后盖和电子设备;一种车载天线模块和车载通信终端等。“外观专利”包括：台式电脑主机、笔记本电脑、带图形用户界面的手机等。
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据天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司新增了多项专利信息。“发明专利”包括：秘钥访问控制方法和装置;车辆定位的方法、装置、控制器、智能车和系统;无线充电方法及电子设备;一种多核芯片及其调度方法等。“实用新型”专利包括：折叠式电子设备;一种中框、后盖和电子设备;一种车载天线模块和车载通信终端等。“外观专利”包括：台式电脑主机、笔记本电脑、带图形用户界面的手机等。
据每日经济新闻报道，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等已实现自研。
英国决定禁用华为。据路透社消息，英国文化大臣 Oliver Dowden 刚刚宣布，英国已决定停止在5G建设中使用华为设备。另据英国天空新闻网消息，道登表示，英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。
台积电宣布断供华为。7 月 16 日，在台积电二季度业绩说明会上，该公司透露，未计划在 9 月 14 日之后为华为继续供货。而美国政府 5 月 15 日宣布的对华为限制新规将于 9 月 15 日生效。截至发稿，华为方面尚未对此作出回应。
近日，华为畅享Z 5G手机如约而至，为年轻人带来5G全场景的高速体验，引发了年轻人的热情关注。拥有唯美设计、强劲性能、高清影音为一体的华为畅享Z 手机，不仅让用户感受到流畅的配置性能、超高的性价比，所搭载的华为终端云服务也为用户带来更便捷的智慧服务，前往华为会员中心APP，还能一键领取丰厚的权益礼包。华为会员中心购机礼包涵盖影音阅读、手机主题、云空间、应用市场多个福利，希望为用户提供有温度、更便捷的服务。购?
随着华为Mate 40系列发布日期的临近，越来越多关于这款手机的信息不断出现在网上。据最新消息称，该款手机有望配备双扬声器。7月2日，据外媒报道，即将推出的华为Mate 40系列或将采用类似于Ma
今天推特爆料人 @Teme 带来了 Mate40 Pro 的更多爆料。爆料指出，Mate40 Pro 将采用专为折叠屏和超弯曲显示屏手机设计的 UTD 屏幕 。据屏幕分析机构 DSCC 的 CEO Ross young 此前曝光了一份 2020 年将采用 120Hz 高刷新率屏幕的手机列表。列表中出现了华为 Mate40、iPhone 12 Pro 系列、华硕 ROG Phone 2、一加 8 Pro、OPPO Find X2 等机型。
对于英国运营商来说，想要彻底抛弃华为，并不是随便说说喊个口号那么容易。据外媒报道称，由于担心美国的制裁会破坏华为公司维持关键供应的能力，英国安全官员已告知英国电信运营商和沃达丰，
华为和荣耀是华为集团旗下的双品牌，华为和荣耀的区别在于不同的定位和设计语言。荣耀诞生于2013年12月16日，坚持与合作伙伴利益共享，以互联网创新的轻资产模式，在2017年突破百亿美金收入，成为中国互联网手机第一品牌。同时，荣耀也在不断扩张线下渠道。2019年，荣耀成为除华为外唯一增长的品牌，线上线下平分，跻身中国全渠道TOP4。2020年，荣耀宣布要向TOP2发起冲击。一母同源，相同品质荣耀和华为同为华为集团旗下的消费者品
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀的关系可以这样形容：“在同一面军旗下作战，又同属华为战斗序列，大家当以兄弟相称”。从诞生之初，荣耀就走的是和华为不同的路线。荣耀作为华为集团的骑兵，主攻线上市场。这支奇兵没过几年也变成了一个大兵团，用短短4年时间夺过来线上市场的头把交椅。近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展，如今已经发展为全渠道品牌。2019年，华为和?
近日，安芯网盾内存保护系统V3. 0 与华为Stack8.0(鲲鹏)、鲲鹏云服务完成兼容性认证，并获得华为技术认证证书，这也意味着安芯网盾内存保护系统全面适配X86、ARM架构以及部分国产化系统。 华为云具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务涵盖裸机、容器等不同形态，具备多样的计算能力，并保持开放的架构，更好地满足客户不同场景的需求， 目前华为云鲲鹏的行业解决方案集中在对安全有特?
号外！号外！这个 7 月，来华为会员中心参与# 24 小时图鉴#话题互动就有机会赢华为P40！荣耀30！等等等惊喜大礼！▽城市里，霓虹闪烁、车水马龙日洒金光之余，也能体味人间烟火乡野中，落日余晖、炊烟袅袅仰望星空之间，亦可看见繁星点点城郭乡野日出日落的光影变化一天 24 小时里，每一刻的不同是时间流逝的最美印迹华为会员中心# 24 小时图鉴#话题上线参与互动赢好礼！▽拿起手机将你身边最美的 24 小时动人光影记录在镜头里让时
环球网综合多家外媒消息，美国国务卿蓬佩奥刚刚宣布，美国将对华为部分员工实施签证制裁。他还宣称，美方将于当地时间今天晚些时候宣布对华为这样的科技公司实施新的签证限制。就在昨天，英
618 大促已经开启，荣耀不出意外地再次拔得头筹，截至 6 月 2 日23:59，荣耀手机斩获全平台手机累计销量冠军。如今的荣耀，不仅牢牢霸占线上头把交椅，也已成为全渠道一线品牌，与“大哥”华为，被公认为手机行业最成功的双品牌。但由于一母同源，很多人不清楚这对兄弟的关系，也好奇荣耀和华为的区别。同：荣耀华为技术同源，同样的高品质荣耀和华为同在华为集团CBG(消费者业务)旗下，就像一棵大树上的两个分支，基础的部分有很多
7月15日，数码博主@勇气数码君 爆料华为已经申请注册了Wi-Fi 6商标，图案看起来很6。据企查查数据显示，该图标于6月24日申请注册商标，分类为“科学仪器”。不出意外的话，应该就
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）华为发布的HMS Core 5.0，现在已面向全球开发者上线。HMS Core 5.0 能力开放覆盖七大领域的服务，包括应用服务、图形、媒体、人工智能、智能终端、安全、系统。由于受美国贸易禁令影响，华为虽然可以继续使用Android开源项目（Android Open Source Project）构建自己的系统，却难以继续使用Google移动服务（Google Mobile Services）。HMS Core是华为移动服务（HUAWEI Mobile Services）提供的端?
有人称荣耀是华为的“亲儿子”，实际上两者是并肩作战的“亲兄弟”。华为和荣耀同属于华为集团，是华为消费者业务部门下两个独立的终端品牌。“华为”和”荣耀“的区别在很多方面都有体现：二者的品牌定位和目标人群都不同，定位上的不同，反应在产品设计、用户沟通风格、门店风格等各个方面。荣耀早在 2017 年就成为了中国互联网手机Top1，近几年，荣耀正在全场景、全球化、全渠道快速拓展。 2019 年，荣耀的线上线下业绩平分秋色
近期珠峰之巅打通第一个5G电话的消息刷屏了。 5 月 27 日，中国登山队队员在珠峰峰顶使用荣耀X10 进行了首次5G连线，荣耀成为首个登顶珠峰的5G手机品牌。在众多相关的报道当中，你可能还时不时看到华为的字眼。不少人会有疑问，荣耀手机跟华为公司是什么关系?荣耀手机跟华为手机又有什么区别呢?先看下这个图。我们通常说的华为有两层含义，一个是华为集团，是知名企业家任正非 1987 年创立的公司，华为集团旗下有运营商业务、企业?
在全球电信设备市场上，华为以28%的份额位列第一，同时在5G专利上20%的份额也是最多的。华为的强大让美国如坐针毡，不仅极限打压华为生存空间，还想着各种政策支持华为的竞争对手，甚至考虑收购
随着手游行业的发展,像王者、吃鸡等大型游戏对手机性能的要求越来越高,而手机性能经常被拿来对比的一加手机和华为,在玩游戏方面也经常被网友拿来一较高下。那么一加和华为哪个玩游戏好呢?我们从以下几个方面来看下。性能上,华为P40 Pro+ 所用芯片为麒麟990 5G 芯片，麒麟的9905G采用的是A76。而一加8系列搭载高通骁龙865处理器,高通骁龙865是一颗基于7纳米DUV工艺打造的旗舰芯片,不仅采用了全新的CPU架构设计,并且还集成了更强大的
按照英国方面昨天给出的说法，英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备，而英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆除。随着今年美国5月15日美国升级对华为芯片的管制，华为
近日，The Block 发布关于 2020 年第二季度比特币市场和网络数据的报告。要点如下：1. 今年第二季度，在其收录的 20 多家交易所的比特币交易量环比..
脸，每天都要洗，但错误的洗脸方式会带来不少皮肤问题。毕竟经过了一整天的灰尘、阳光、防晒霜等刺激，毛孔里会堆积很多脏东西，只有彻底的清洁才..
近期，华尔街英语一年一度的演讲比赛正在如火如荼地展开。在华尔街英语北京赛区，一名来自东直门学习中心的华尔街英语学员受到了大家的关注。她叫..
昨日晚间，针对央视315晚会曝光的嗨学退费难问题， 四川三级市场监管部门已组成专案组进行立案调查。四川三级市场监管部门会商后决定，对于嗨学网..
荣耀MagicBook Pro 2020这款综合素质极高的笔记本，一如既往继承“荣耀”风格，拥有独特的16.1英寸超窄边框“理想屏”，完美证实大屏与轻薄是可以..
从孕期到生产，对于女性而言是一个复杂的生理变化过程。分娩过后，女人的身体就像一个敞开的大门，产后调理得当可以把身体以往积累的毒素排出体外..
近日，“中国人工智能大赛·语言与知识技术竞赛” 团体赛 122 支参赛团队已召集完毕，将于 7 月 22 日正式开赛，接下来会率先进入团体赛培训阶段，..
阿卡索努力为孩子打造优质的“沉浸式”英文学习环境，让每个孩子在享受暑假的同时，也能快乐成长学习英语。帮助孩子提高英语学习的效果，也能让家..
“传媒前线”是腾讯媒体研究院推出的一档人物采访栏目。每一期我们都将邀请到媒体业界资深从业者分享自身对行业的理解，帮助媒体人抓住不断变革中..
天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司新增车辆定位方法、折叠式电子设备等多项专利。其中，“实用新型”专利包括折叠式电子设备;一种中..
光遇在7月17日这天开启了每日任务，其中就包括向一位朋友做个动作、在云野追逐散落的星光、拯救一只被黑暗藤蔓困住的遥鲲和在云野重温先祖的美好回..
12306崩了登上热搜是怎么回事？7 月 17 日消息，有大量用户在微博反映称 12306 出现了宕机的情况，随后，「12306崩了」登上热搜。据了解，大量网友..
7月17日消息，有大量用户在微博反映称12306出现了宕机的情况，随后，“12306 崩了”登上热搜。据了解，大量网友反映12306页面显示&ldqu..
虽然关于华为造车的猜测接连不断，但华为均予以了否认。不过声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，近期申请了多项关于造车的专利。7月17日，据@..
针对正在内测的“热搜定制化功能”，微博内部员工表示，该功能仅在公司内部测试，没有对外公测。目前的版本还不是完整形态，还会根据内部测试的结..
最强蜗牛在7月份的密令有什么呢？很多玩家还不清楚这些密令到底有什么，毕竟每一个密令都是一份奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。..
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，在全球获得了近百份5G商用合同的电信设备商爱立信，已发布了二季度的财报，营收同比略有提升，环比则是..
【TechWeb】7月17日消息，工信部网站消息，针对7月16日央视播出“3·15”晚会报道的SDK违规收集用户个人信息的问题，工业和信息化部第一时间组织相..
昨天的 315 晚会大家都知道了8?大家熟悉的汉堡王、下沉市场巨头趣头条纷纷翻车，让人不禁怀疑这个世界上还有什么是可以相信的。..
7月17日，上海国际电影节官方宣布，第二十三届2020年上海国际电影节于 7 月 25 日至 8 月 2 日举办，第二十六届上海电视节于 8 月 3 日至 8 月 7 ..