美团将成立“优选事业部” 推出社区团购业务“美团优选”

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:今日，美团发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。
据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务“美团优选”，近期将在济南上线测试。
同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务，负责人为辛崇阳，向陈亮汇报。
站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:今日，美团发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。
据悉，“优选事业部”将推出社区团购业务“美团优选”，近期将在济南上线测试。
同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继续加速发展美团买菜业务，负责人为辛崇阳，向陈亮汇报。
理想ONE应该是目前最火的国产车了吧，至少从不少大佬的力推程度上来说，绝对是这样的。王兴今日在饭否写道，他从来不试图说服别人“买”理想ONE，只是建议他们“试”一下
新的BAT已经悄悄形成，阿里还是那个阿里，腾讯也还是那个腾讯，但是百度已经被美团超越了，而且距离越拉越远。今天美团股价开盘涨超2%，随后股价一路攀升，截至发稿前股价都在172港元/股以上，
今年 5 月，美团市值突破 1000 亿美元之际，王慧文宣布减持 200 万股股票，套现2. 74 亿港元; 6 月 24 日，王慧文在微信朋友圈的发文，被不少网民解读为宣布将提前退休。
6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上
阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，美团则通过门店将快递发向全国，一个主打速度，一个提升广度，互联网的边界正被不断打破
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，将原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。
58 同城，这家曾自诩神奇的网站，如今正在拖着沉重的肉身，向服务本位艰难行进。6 月 26 日， 58 同城发布截至 2020 年 3 月 31 日第一季度财报显示，公司第一季度营收25. 6 亿元，同比下降15%。同样在生活服务领域起家，美团这位隶属腾讯系的后辈在2020Q1 的收入为167. 5 亿元，为 58 同城6. 5 倍。
今日，美团互助实现升级，成为首个“不限病种”的大病互助计划，一方面覆盖 102 种疾病保障，另一方面如果会员的“医保内花费”超过一定金额，即便不在 102 种疾病内，也可以申请大病互助。根据升级的产品规则，无论是确诊 102 种大病之内的某一种，亦或是医保内花费累积达到 12 万元，患病会员可一次性申领 15 万元互助金。
为了更有效的帮助抗疫，美团宣布，将在政府部门指导下组织全部在京外卖骑手进行核酸检测，升级无接触配送，推动商家、骑手检测结果线上可查询。
6月11日晚间，@滴滴出行 官方微博发布了一则很奇怪的微博，文字称“有人真敢编，有人真敢信”，并且配上了一个抠鼻的表情，和一张“虾扯蛋”的图片。滴滴方面对媒体表示，
近日，有传闻称美团即将并购滴滴。报道称滴滴与美团看似两家主营业务路径不同，但双方业务正逐渐互探对方腹地。如滴滴跑腿、滴滴注册旅行社等将触角伸进了美团的主营业务领域。而此前，美团也布局了出行行业，与滴滴曾在上海掀起过打车补贴大战。
美团今日宣布组织架构调整，将原LBS平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部调整至美团平台，相关负责人向美团平台负责人李树斌汇报，李树斌继续向联合创始人王慧文汇报。原LBS平台/交通事业部调整为交通事业部，负责人为王慧文不变。美团称，此次组织架构调整，是为了进一步加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设。今年初，美团重启了充电宝项目?
今日，美团单车表示，北京运营团队将在热点区域加强运维力度和消毒力度，推出多重举措以最大限度保障市民骑行安全。其中，美团单车将在在原有防疫管理基础上，升级运维员工的卫生防护，提供并严格要求佩戴口罩、手套上岗，正确引导科学防护，要求上岗员工每日先测体温，做到勤洗手、工作服每日换。
近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。美团方面表示，在北京地区安心餐厅申请标准中增加核酸检测要求，通过审核的商户即可上线“已核酸检测”标签。
近日，美团面向北京餐饮商家上线“已核酸检测”标签，用户可在美团App和大众点评App美食频道页面看到标签展示，了解防疫措施。目前， 和合谷、喜茶、真功夫、满记甜品、江边城外、那家小馆、新辣道、青年公社/餐厅、米粟米烧肉、马路边边、重八牛府等多家餐厅已上线“已核酸检测”标签。
【TechWeb】7月3日消息，据36氪报道，美团点评中干层级调整，点评事业部负责人黄海已于5月离职，美团点评搜索与NLP部门负责人王仲远也于近期离职。对此，美团方面回应称，黄海5月因个人原因离职，其后点评事业部由美团联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文亲自带队；王仲远因个人原因选择离开美团，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出。报道称，有知情人士透露，王仲远的下一站或为硅谷创业公司Newsbreak，也有可能
2019年12月28日凌晨3时许，惠某某驾驶小轿车通过美团打车接单，在行驶过程中趁贾某某在后排座位上熟睡之机，使用贾指纹支付的方式，分别从贾某某手机支付宝及微信绑定的兴业银行卡中转出800、23
据北京日报消息，美团外卖已对在高危地区有过订单的骑手全部暂停接单，安排进行核酸检测并居家隔离 14 天。自 6 月 18 日起，美团外卖已累计对北京十六区超过 4 万在京骑手进行了核酸检测，截至 6 月 23 日 19 点，没有发现异常情况，相关检测仍在进行中。此外，美团外卖已在北京区域升级了无接触配送，所有订单将推荐采取无接触配送的形式完成。
DoNews7月3日消息（记者 翟继茹）3日，针对美团点评中干层调整一事，美团方面表示，王仲远作为美团NLP与搜索团队负责人，在职期间做出了重要贡献，感谢他在美团的付出，因个人原因选择离开美团，祝他一切顺利。此外，点评事业部负责人黄海5月因个人原因离职，其后点评事业部由王慧文亲自带队。据了解，自2018年10月底公司组建用户平台以来，大众点评相关业务一直由集团高级副总裁王慧文分管负责。2020年1月，美团发布最新组织公告?
7 月 3 日午后，港股美团点评持续走高，截至发稿股价报191. 8 港元，盘中股价最高达193. 1 港元，成交量达 2032 万，目前总市值为 11227 亿港元。
上线 4 年后的小程序，终于能发朋友圈了。作为一个日活近 8 亿的朋友圈入口，把位置给了公众号、视频号、视频动态，唯独没有给小程序。..
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魔幻的 2020 年已经过半，直播电商这把火也是越烧越烈。在直播电商价值仍难以“被定义”的时代，无论是MCN、个人还是品牌，都已经“匆忙”入局。这..
腾讯老干妈事件发生以来，一直不乏吃瓜群众，能让被称为“南山必胜客”的腾讯法务翻车，是网友们喜闻乐见的最大看点。..
前几天，我的小姐妹跟我抱怨，618 下单的咖啡，到现在还没发货”……“那你就换一家买呗，反正速溶咖啡遍地都是……”谁知道，这位小姐妹马上跟我..
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【TechWeb】7月7日消息，美团今天发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立..
今日，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入..
看清了未来，才能指导今天的工作！看清了本质，才能抓住今天工作的要点！欧赛斯的品牌战略本质上就是一眼看到底的策划思维，是事业取胜的思维方式..
7 月 7 日上午，高考语文科目考试，据了解， 2020 年高考语文试卷作文题共 11 道，其中 5 道由教育部考试中心命制，天津、上海、江苏、浙江等省市..
近日，中国互联网金融协会发布公告，拟对 48 款移动金融客户端应用软件进行备案，度小满金融两APP入选公示名单。根据公示名单，度小满理财、有钱花..
今年三月， 58 同城宣布正式收购优信拍，借助双方优势，帮助车商打通买车、卖车的交易闭环，提升二手车行业流通率。近日， 58 同城优信拍宣布全面..
在商用音乐版权领域内，一直存在着难以调和的矛盾，那就是时不时在网络上爆出音乐版权受到侵权的事件，各种新闻也是层出不穷。最近又被爆出《中国..
微信视频号在开通之后又不少用户觉得不是很喜欢，想要关闭掉微信视频号这个功能，那么如何关闭微信视频号，具体的关闭操作是什么样的呢，以下我们..
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国内会议平板市场先行者MAXHUB近日正式开启百城巡展活动，目前已经在广州、合肥、上海、成都举办了四场新品品鉴会。会上，MAXHUB不仅向与会者介绍..