美团将成立“优选事业部” 推出社区团购业务“美团优选”

6 月 23 日，有认证为“美团互助产品经理”的脉脉用户爆料一张公司内部开会照片，照片涉及“美团互助周年升级迭代”、“102—X”，同时也吐槽“最近都在公司通宵加班，频繁开会”。“X”代表什么，是不设限么？接近美团互助的相关人士分析，“102”是指美团互助现有可覆盖的常规 102 种大病；“X”则充满想象，很可能意味着美团互助将扩大病种覆盖范围，但覆盖多少现在还是个未知数。“X”代表不设限？从 2019 年- 2020 年，市场上