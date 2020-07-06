格力再回应移动取消中标资格：美的技术参数不符合招标标准

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格力再回应移动取消中标资格：美的技术参数不符合招标标准

2020-07-06 11:50 · 稿源：站长之家

今日，针对“被取消中标资格”一事，格力电器通过官方微信再次回应称，重庆美的发票信息不一致，此外，重庆美的技术参数不符合招标标准。将结合其他问题再次报送中国移动，以求公平对待和公正处理。此前针对“被取消中标资格”一事，格力曾发布声明称，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为。


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