格力申请注册格力回收、格力收呗等商标

珠海格力电器股份有限公司发布声明称，近期出现了大量使用我司董明珠董事长有关讲话、肖像和文字等视频来售卖N95口罩的情况，公司已采取措施停止侵权行为。格力电器表示，近期在“抖音”和“快手”平台上出现了大量使用我司董明珠董事长有关讲话、肖像和文字等视频来售卖N95口罩的情况，这些口罩并非我司生产，其价格也远高于我司生产销售的价格，我司已经通知上述平台采取措施停止侵权行为。提醒广大消费者谨防上当受骗，如有购买口罩、消毒液制造机、除菌小方管和猎手净化器等防疫产品需要，请认准格力品牌到“格力董明珠店”购买，我司将持续为广大消费者的健康生活提供优质的产品和服务。