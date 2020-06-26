银隆新能源回应“董明珠退出”：股东董明珠股权未发生任何变更

昨日，针对“董明珠退出银隆新能源股份有限公司股东”一事，银隆新能源发布声明称：上述有关公司的信息严重失实。公司股东董明珠股权未发生任何变更。
凤凰网科技讯 6月25日下午消息，天眼查数据显示，6月24日，银隆新能源股份有限公司发生工商变更，董明珠从股东中退出。资料显示，银隆新能源股份有限公司成立于2009年，总部位于珠海，注册资本约11亿，法定代表人为赖信华，是一家以锂电池产业为经营核心，集电动汽车动力总成、整车制造、智能电网储能系统研发、生产、销售为一体的新能源高新技术企业。
对于媒体报道的“董明珠直播带货有经销商刷单”的报道，格力电器董明珠否认了这一说法，她表示“现在编故事的太多了，我们是跟京东搞的一场大活动，根本不存在这个事情！”
中国最知名的女性企业家之一，格力电器董事长董明珠再发争议性言论。近日，格力电器董事长董明珠在某企业举行的「董明珠直播带货大拷问」中发表了这一看法 。董明珠称直播带货就是忽悠董明珠称，所谓的「带货」是忽悠，应靠产品品质取胜。她认为「公道在人心，老百姓心里是有一杆秤的」，希望用直播的形式，让更多消费者了解产品，知道厂商在真诚地展示产品。格力品悦（GREE）1.5匹 变频冷暖 分体式 独立除湿 壁挂式卧室空调挂机KF
在昨日下午的中国企业大讲堂上，针对直播带货造假一事，董明珠回应称，那不可能，经销商加盟商买回家干什么?回家堆仓库里啊?任何人不会拿金钱开玩笑，自己也不会让他们那样做，因为没有价值。
此外，董明珠表示，别人销售额造假是为了
日前，央视财经的《对话》栏目中，邀请李佳琦薇娅同框对话，主持人连线董明珠，谈及格力直播销售为何不找李佳琦薇娅的问题时，董明珠表示她并不认识薇娅和李佳琦，况且没有人比她更了解产品，任何一个人没有她讲的清楚，省钱只是其中一个因素。
在2020年直播带货已经成为了一个非常瞩目的行业，对于直播带货每个人都有不同的看法，近日，格力电器董事长董明珠在某企业举行的“董明珠直播带货大拷问”中称，所谓的“带货”是忽悠，应靠产品品质取胜。
在昨日晚间的“董明珠直播带货大拷问”节目上，格力电器董事长董明珠表示：“所谓的带货是忽悠，应靠产品品质取胜。希望用直播的形式，让更多消费者了解产品，知道厂商在真诚地展示产品。”
在今日上午的直播带货过程中，董明珠表示，自己住在 500 平方的房子里，一个月电费大约在 500 块钱左右。
今日董明珠自媒体公布了董明珠两会的 9 个提案。针对奥克斯侵权一事，董明珠建议严厉打击“专利流氓”。董明珠称， 2018 年 4 月，因为奥克斯持续恶意侵犯格力专利，法院判决其向格力赔偿 4000 万元。
刚过去的 2020 年618，相比往年多了点东西。除了百亿补贴这种标准配置，今年 618 各大平台不约而同的重金押宝在直播带货上。就连各平台举办的卫视晚会或者自制综艺节目都弄成了直播带货专场，更有甚者，专门请了一群脱口秀演员和品牌商连麦，弄了一场“直播带货大会”。
近日，李佳琦在接受采访时，针对“董明珠称不认识自己”一事回应称，这很正常，不过这也鞭策我更加专注地做好我自己的直播，希望可以让大家更加认可电商直播这一行业。
在今日下午的中国企业大讲堂上，针对“高科技竞争”问题，董明珠表示：“要做好最坏的准备，目前格力不依靠美国技术，并且几项专利已经出口，国外500强反而来买格力的技术，我们还是非常的包容，技术就是应该分享，别人封锁了怎么办呢?
5月27日，针对美国将中国企业列入实体清单一事，全国人大代表董明珠在接受经济日报连线采访时表示：“这个时代每个人都应该围绕人类命运共同体做思考，美国的做法是关闭式的，全世界都不可能认同。”
今日，董明珠自媒体公布了董明珠在《中国企业大讲堂(第三讲)暨学习贯彻落实 2020 年全国两会精神》线上直播的采访实录。针对中美问题，董明珠表示，中美之间的关系，我觉得一定要坚定自己的决心，我们的宗旨不会改变，我们制造业更加要坚定地走自主创新之路。
直播带货“一姐”薇娅和“一哥”李佳琦已经火遍全网，就连马云都曾经到过他们的直播间做客，让不少网友感到意外的是，格力电器董事长兼总裁董明珠却称不认识李佳琦和薇娅。
618 电商大战以 6 月 1 日为正式开端，格力电器董事长董明珠也亲自上场，再度开启直播带货。有细心网友注意到，在位于格力电器总部的直播活动中，董明珠笑着说“我家里 500 平方， 20 一个月电费大约在 500 块钱左右”。
在两会期间，董明珠接受了人民日报的采访，谈及应届毕业生就业问题，董明珠表示，格力复工复产已经全部到位，在一个和平时代，我们看不出来这些年轻人是怎样的，但在疫情面前，我们看到了这些年轻人的情怀和社会责任。我们在看到了经济下滑的同时，也看到了阳光的一面，这些年轻人是我们未来后续发展的生力军。
今日，针对“直播带货让经销商刷单”的报道，董明珠回应称，现在编故事的太多了，我们是跟京东搞的一场大活动，根本不存在这个事情!
今日，董明珠自媒体公众号公布了董明珠在两会期间的专访实录，针对疫情的影响，董明珠表示，这使得格力第一季度的营收下降了 300 亿元。但格力不仅不裁员，今年还要再招 5000 名大学生。无论再困难，都不能裁员，为了社会稳定。同时，格力 3700 套房已经正式投入使用，第一批就给技术人员、技术骨干。
李佳琦和薇娅是目前直播带货领域两大公认的最顶级的主播。而在 6 月 6 日晚间播出的央视财经的《对话》栏目中李佳琦薇娅同框直播带货，同时主持人也连线董明珠，谈及格力直播销售为何不找李佳琦薇娅的问题时董明珠也做出了回答。
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