银隆新能源回应“董明珠退出”：股东董明珠股权未发生任何变更

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银隆新能源回应“董明珠退出”：股东董明珠股权未发生任何变更

2020-06-26 08:46 · 稿源：站长之家

昨日，针对“董明珠退出银隆新能源股份有限公司股东”一事，银隆新能源发布声明称：上述有关公司的信息严重失实。公司股东董明珠股权未发生任何变更。


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