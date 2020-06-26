银隆新能源回应“董明珠退出”：股东董明珠股权未发生任何变更

中国最知名的女性企业家之一，格力电器董事长董明珠再发争议性言论。近日，格力电器董事长董明珠在某企业举行的「董明珠直播带货大拷问」中发表了这一看法 。董明珠称直播带货就是忽悠董明珠称，所谓的「带货」是忽悠，应靠产品品质取胜。她认为「公道在人心，老百姓心里是有一杆秤的」，希望用直播的形式，让更多消费者了解产品，知道厂商在真诚地展示产品。格力品悦（GREE）1.5匹 变频冷暖 分体式 独立除湿 壁挂式卧室空调挂机KF