中通快递回应将在香港二次上市传闻：不予置评

品效驱动货量 货量牵引收益收益拉动盈利 加速赢取未来品效、品效、品效。打牢集团底盘，以持续、稳定的品效服务驱动网络盈利能力，是集团决胜千里的不二法宝。加之，当前疫情所带来的挑战与机遇的双面性影响，我们更要聚焦品质和效率，伺机而起，不放过任何一个逆势而起的机遇。基于此， 4 月 17 日集团在全网吹响了为期 120 天的“品效提升季——全网在行动”战役号角。即集团总部高管、省区高层管理人员集体深入分拨中心操作一线