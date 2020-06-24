中通快递回应将在香港二次上市传闻：不予置评

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中通快递回应将在香港二次上市传闻：不予置评

2020-06-24 08:40 · 稿源：站长之家

针对“将在香港二次上市”的传闻，中通快递相关负责人回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，中通快递正与银行进行谈判，讨论可能最早于 2020 年底在香港上市事宜。

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