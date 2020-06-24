中通快递回应将在香港二次上市传闻：不予置评

针对“将在香港二次上市”的传闻，中通快递相关负责人回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，中通快递正与银行进行谈判，讨论可能最早于 2020 年底在香港上市事宜。
近日，“网传部分快递公司暂停往北京发货”，对此中通和申通两家回应称消息不实， 但时效会有影响。
据国内媒体报道，近日，微信上线了一款“微信寄据国内媒体报道，近日，微信上线了一款“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。经查，在微信小程序中搜索“微信寄快递”即可直接进入快递服务页面。功能方面，支
当一年一度的618购物狂欢节宣告结束时，接下来就是每一位剁手者期待与煎熬并存的等快递时刻开启。但最新消息表明，有些朋友的快递可能"再也到不了"了，因为又有快递运输车在高速路上
2018 年，国家邮政局选取安徽、陕西、上海、重庆、浙江、江苏、广东 7 省(市)进行试点物流行业职称，部署加快推进快递工程技术人员职称评审工作。那么如何办理快递职称呢，以下我们来了解下具体的办理方法。
微信于 6 月 1 日上线了「微信寄快递」小程序，定位快递寄件服务平台。在微信搜索栏搜索「微信寄快递」即可进入该小程序，共设快递查询、寄快递、个人订单跟踪及所关注快递三个功能性模块。那么微信寄快递没有看到单号怎么办?以下是关于微信寄快递的详细介绍。
德邦股份在5月24日下午发布公告称，为有效实施确定的发展战略，非公开发行股票，募集资金总额为不超过人民币 61400.00 万元(含人民币 61400.00 万元)。本次公开发行的唯一认购对象为宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)，为韵达股份的全资子公司，三方共同签署了附条件生效的战略合作协议。
今日，北京市快递协会向全市37家快递企业发出行业倡议书，将佩戴安全头盔纳入行业规范要求。快递员承诺，正确佩戴安全头盔，不闯灯越线、不走机动车道、不逆行。
5 月 24 日下午，德邦快递宣布非公开发行股票，拟募集资金总额为不超过人民币6. 14 亿元。该交易后，韵达股份全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)持有德邦6.5%股份成为德邦第二大股东。这是德邦上市后第一次引入战略投资者，而且还是同行，背后的快递业合纵连横耐人寻味。
品效驱动货量 货量牵引收益收益拉动盈利 加速赢取未来品效、品效、品效。打牢集团底盘，以持续、稳定的品效服务驱动网络盈利能力，是集团决胜千里的不二法宝。加之，当前疫情所带来的挑战与机遇的双面性影响，我们更要聚焦品质和效率，伺机而起，不放过任何一个逆势而起的机遇。基于此， 4 月 17 日集团在全网吹响了为期 120 天的“品效提升季——全网在行动”战役号角。即集团总部高管、省区高层管理人员集体深入分拨中心操作一线
DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）微信6月1日正式上线了“微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。“微信寄快递”小程序首页内分三个模块——查快递，寄快递和个人的快递订单以及关注的快递等三个功能模块。用户寄快递目前只能选择韵达、中通、百世和京东四个平台，其中费用最低的为中通。在寄快递下单界面，只需要填写相关的收寄信息和邮件信息即可，邮递的物品重量最高为50kg。这是微信继去年3月开放物流助手接口功能后，?
【TechWeb】6月19日消息，申通快递发布公告称，其5月快递服务业务收入18.04亿元，同比下降0.42%；业务量8.52亿票，同比增长42.74%。同时，5月份，申通快递单票收入2.12元，同比下降30.03%。根据此前发布的财报数据显示，申通快递2020年1-3月实现营业收入35.73亿元，同比下降20.72；归属于上市公司股东的净利润5836.13万元，同比下降85.6%。
韵达股份发布2020年5月快递服务主要经营指标快报，报告显示，5月快递服务业务收入26.46亿元，同比减少4.10%；完成业务量12.99亿票，同比增长49.65%；快递服务单票收入2.04元，同比减少35.85%。
DoNews 6月18日消息（记者 吴丽）6月18日，申通快递股份有限公司发布2020 年 5 月经营简报。报告显示，5月快递服务业务收入18.04亿元，同比下降0.42%；完成业务量8.52亿票，同比增长42.74%；快递服务单票收入2.12元，同比下降30.03%
据新京报报道，今日，针对“自如启动上市”的传闻，自如相关负责人回应称：“目前没有上市时间表。”
今日，针对“部分快递公司停止向北京发货”的传闻，韵达、顺丰、中通、申通等快递公司的客服人员回应称，消息不实。
今日，菜鸟网络表示，今年天猫 618 快递同比提速30%。全国超 300 个城市的消费者接受了菜鸟和快递公司提供的小时达、半日达和当日达服务，海淘也出现了半日达。
武汉市邮政管理局官网在5月25日发布消息，武汉市共 36 人获得快递工程专业助理工程师资格，这是武汉首批拥有快递专业职称的人员，该职称评定也填补了物流行业专业技术人员职称评审的空白。
今天，京东正式在港交所挂牌交易，发行价为 226 港元，上市首日盘前股价上涨5.75%，报 239 港元。截至发稿，京东集团股价涨3.19%报233. 2 港元，目前总市值为7206. 75 亿港元。
6月3日消息，有媒体报道称旷视中止了港股上市计划，并表示旷视已经通过港交所聆讯，是主动放弃上市。对此消息，旷视方面向TechWeb表示：“科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。同时，中止港股上市消息不属实。”关于旷视上市相关传闻一直不断。今年4月，有外媒报道称，旷视科技或将筹备科创板上市，成为第一家同时在A股和H股申请上市的公司。2019年8月25日，旷视正式?
今日，京东表示，将在政府部门的指导下，为全部在京快递员、货车司机和生鲜仓储人员提供免费核酸检测，目前已经有超过 2000 名员工完成了检测，其余员工也将在最短的时间内分批次完成检测。
消费者在彩色打印的时候，最头痛的莫过于遇到飞粉漏粉，打印卡纸，或是打印色彩失真的问题，针对于此，天威研发推出高品质的原彩系列，适用于惠普..
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