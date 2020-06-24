被Twitter以3000万美元收购，曾一夜爆红的Vine为何没能成为TikTok？

站长之家注：Vine是一款短视频产品，它的火爆甚至早于抖音海外版TikTok。Vine的三位创始人为Dom Hofmann、Colin Kroll、Rus Yusupov是在一家名为Jetsetter的旅游网站工作时认识的，Colin Kroll和Dom Hofmann都是工程师，Rus Yusupov则有广告和设计的经验。在工作期间，三人萌发了创建一个应用程序，让大家更好地用手机拍摄和分享视频的想法。

于是， 2012 年 6 月，他们创立了Vine。Vine的产品三大卖点分别是 6 秒、视频无限循环、视频拼接。创始人Hofmann表示原意是让用户通过 6 秒视频分享生活的瞬间，结果用户把 6 秒限制当成创作的天地，绞尽脑汁用最短的时间拍出最有趣的视频。Vine的受欢迎得益于有创意又接地气的内容。

2012 年 10 月，他们接受了Twitter的 3000 万美元收购要约，当时他们的产品甚至都还没上线。 2013 年 1 月，Vine上线拍摄 6 秒短视频服务一夜爆红，一天内冲上了App Store社交类第一位，并于当年 4 月份登顶免费类App第一位。到 2015 年底，Vine每月活跃用户已超过 2 亿。尽管该应用程序实现了空前的增长和病毒式传播，但Twitter最终却在 2016 年 10 月下线了Vine。这中间发生了什么?以下是Dom Hofmann、Colin Kroll、Rus Yusupov的创业故事分享。

传奇应用Vine的诞生

Yusupov出生于苏联， 1989 年他和家人一起移居纽约。从小，他的父母就非常注重他在艺术方面的培养，让他在艺术类的学校就读。 2008 年，他从视觉艺术学院毕业并创立了自己的设计工作室Big Human。时代网、时代华纳、《财富》杂志以及Jetsetter都是他的客户。

在与Jetsetter合作的过程中，他认识了 25 岁的程序员Dom Hofmann以及公司的CTO Colin Kroll。他们互相分享了想法，并达成了共识。

2012 年 5 月，Facebook成为第一家上市的社交媒体公司，当时社交媒体刚刚兴起，视频也刚开始流行。

就在那时，他们发现了市场的空白——当时市场上还没有应用支持用简单的方法拍摄、编辑和共享视频。于是，他们就建立了一个。

在 2013 年接受《连线杂志》采访时，Dom Hofmann 谈到：“我们想构建一种工具，可以轻松地将视频镜头剪切在一起。虽然它经常崩溃，但我们把它分享给了朋友，他们都很喜欢。”

但他们遇到了一个问题：由于他们的应用程序的第一个版本没有时间限制，因此他们的朋友在通过文本共享视频时，总是因为文件太大而发送缓慢。

经过几次迭代之后，他们终于得出了正确的结论，正如Hofmann分享的那样：“我们尝试了 5 秒，然后是 10 秒，中间还有一些长度。”

Yusupov表示：“我们希望Vine看起来是新鲜有趣的，所以我们没有设置播放或暂停按钮，或者时间线、红灯提醒或者是任何模仿旧相机的东西。我们希望界面从根本上消失，这样你就会觉得自己在直接操作图像和视频。”

这个界面成为了app的定义特性。按住屏幕记录，松开屏幕停止记录;你再按一次继续录制。正是这种新颖的用户体验让它使用起来如此直观和令人兴奋。你甚至会说这样做很“酷”。

从被Twitter收购一夜爆红到无人问津，Vine经历了什么？

在 2012 年 7 月份成立公司后，他们开始开发他们认为会带给他们名利的应用程序。虽然直到 10 月份，他们的应用程序还没有上线，但消息已经传开。当年已经收购另外 7 家公司的Twitter也对此感兴趣。

当时，他们只是开发了Vine的内测版，主要是提供给朋友使用，还没有对公众开放。然后，一个穿着昂贵西装，提着装满现金的公文包的男人走近了他们。Twitter看到了该应用程序的潜力后向他们发出了 3000 万美元的收购要约，包括Vine的专有权和技术团队。

当收购完成时，他们三人在 2012 年 10 月纷纷成为了百万富翁。 2013 年 1 月，Vine进入了应用商店，并以惊人的速度增长。该应用达到顶峰时每月的月活用户达到了 2 亿。然而，仅仅几年后，Twitter就不再重视Vine，转而将资源转向其核心业务。曾经风光无限的Vine很快变成了落后形态，再进入公众视野已经到 2016 年Twitter宣布下线Vine。

虽然Vine的结果不免让人唏嘘，但对于三个创始人来说，在产品还未正式上线就以 3000 万美元的价格出售公司或许是个聪明的决定。如果没有被收购，他们并不能保证Vine在他们手上会发展得更好。能够及时出手让他们在短时间内锁定了巨大的收益。

而现在，Vine的创始人之一Dom Hofmann推出了一个名为Byte的新应用。不过就目前的局势而言，Byte的处境并不妙。目前，国外的社交应用市场基本已经被TikTok，Snapchat和Instagram等分食完毕。

虽然Vine的时代已经过去，但基于视频的社交媒体市场还是存在机会的，尤其是围绕创造力，协作和内容付费方面。这正是Hofmann希望通过Byte实现的目标，至于未来如何，我们拭目以待。

注：原文编译自medium，原文标题《How These Co-Founders Sold Their Startup for $30 Million in 4 Months》

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