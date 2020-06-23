广东率先实现扫码乘火车 无需提前购票可刷支付宝

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息：6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。
据广铁集团客运部介绍，旅客只需要打开支付宝首页搜索“广铁城际通”，按照提示刷脸完成身份认证，开通相关功能。出行当天就能直接使用支付宝刷码进站，无需提前买票。
经测算，扫码乘车的全过程耗时仅需3秒，比起之前在窗口排队买票、取票，或者网上买票，现场进站核验身份证等流程，可以为每位旅客平均节省时间15分钟以上。
据悉，2019年1月21日，广深城际铁路在全国率先实现支付宝扫码乘车，继穗莞深三城之后，此次惠佛肇三座城市火车站纳入支付宝扫码乘车范畴，大湾区支持扫码乘车火车站增至51个。
支付宝扫码乘车覆盖线路及车站：
穗深城际：广州东、新塘南、中堂、望牛墩、东莞西、洪梅、东莞港、厚街、虎门北、虎门东、长安西、长安、沙井西、福海西、深圳机场北、深圳机场
广佛肇城际：广州站、佛山西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇庆站
莞惠城际：东莞西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、仲恺站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站
广深城际：广州、广州东、东莞、常平、樟木头、平湖、深圳