10年沧海桑田！近9成国人用上移动支付，抢劫案下降9成

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10年沧海桑田！近9成国人用上移动支付，抢劫案下降9成

2020-06-23 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:短短 10 年间，抢劫这个“行当”变得越来越难做了。自 2012 年支付宝app上线，移动支付快速普及，如今已经覆盖中国近 9 成人口，也间接带来一个意料之外的结果——国家统计局数据显示，近 10 年抢劫案数量下降超 9 成，社会治安得到显著改善。

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在世界范围内，这项数据的变化也令人瞩目。据联合国毒品与犯罪问题办公室UNODC统计， 2007 至 2012 年，中国的抢劫案数量持续高居全球第5。 2012 年支付宝推出手机钱包，开启了中国的移动支付元年。自此开始，中国的抢劫案立案数也逐年下降，截至 2018 年已告别全球前20。

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移动支付普及率高，对劫匪来说，就意味着抢现金越来越难。 2017 年有兄弟俩不远千里到杭州抢劫，两人持刀连抢3家店，只抢到 1800 元，还不够买刀具的成本和来时的路费。俩小贼被抓后很生气：你们杭州人怎么回事?怎么都不带现金!

也有不甘心的劫匪，发现受害者身上没有现金，主动提出手机转账。但警方依法取证，根据实名认证信息很快就能将其绳之以法。

今年 5 月 1 日，杭州一女子下夜班遭一男子持刀抢劫，女子通过支付宝给劫匪转帐 1300 元，不过付款时留了个心眼，设置了延时到账。 4 小时后，钱还没到账劫匪就已经被抓。网友调侃：笨贼实名制抢劫，约等于投案自首了。

这些让人哭笑不得的新闻背后，是移动支付让社会更便利、更安全。据了解，支付宝还在不断提升其安全风控能力，让盗刷也成为小概率事件，并且早在 2005 年推出“你敢付我敢赔”用户保障，承诺万一账户被盗，也会全额赔付。

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