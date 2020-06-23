微信公众号灰度测试“漫画原创”功能 至少4张图片

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微信公众号灰度测试“漫画原创”功能 至少4张图片

2020-06-23 11:15 · 稿源：站长之家

近日，有公众号后台出现“原创类型”选项，创作者可以选择“文字原创”或“漫画原创”，要求内容字数少于 300 字，且图片数量至少为 4 张。

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