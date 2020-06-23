微信公众号灰度测试“漫画原创”功能 至少4张图片

近日，有公众号后台出现“原创类型”选项，创作者可以选择“文字原创”或“漫画原创”，要求内容字数少于 300 字，且图片数量至少为 4 张。
近日，有公众号后台出现“原创类型”选项，创作者可以选择“文字原创”或“漫画原创”，要求内容字数少于 300 字，且图片数量至少为 4 张。
今日，微信公众平台安全助手发布通知称，微信公众号开启新的认证方式，面向个人类型公众号，需申请并进行审核。审核成功后，搜索公众号会展示认证标识、且“公众号信息-关于公众号页”会展示认证标识及认证信息。
评论，是围观群众针对作品的评价。高质量的评论，也是一种再创作的形式。比如，影评是对电影的评论，好的影评，也是一种优秀的二次创作，影评人、剧评人本身就是一种古老的职业。
今日，比特大陆官网发布《有关“比特大陆科技”微信公众账号状态异常的声明》称，“比特大陆科技”公众号于2020年6月10日登录状态异常，当日发布的信息内容虚假，并非北京比特真实意思。
近日，苏宁上线了一款名为“易值买”的购物产品，由苏宁拼购总经理张奎负责，这款产品是苏宁围绕“红包返现”玩法打造的一款App，主打“真视频，真好货”的品牌定位。同时“易值买”的相关微信公众号和微信小程序也于近期上线。
日前，微信官方发布《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》。公告称，基于iOS对开发者的管理规范，微信公众号内暂不支持iOS端虚拟支付业务。虚拟支付业务是指购买非实物商品，比如：VIP会员、充值、录制课程、录制音频视频等虚拟产品。
5 月 29 日，微信官方发布《关于规范公众号内虚拟支付行为的公告》称，微信公众号内暂不支持iOS端虚拟支付业务。微信指出，微信公众号中虚拟支付违规问题包括但不限于以下几类：类型一：付费购买虚拟商品商品多体现为提前编辑好的、录制好的虚拟商品。
投票工具是目前微公众号涨粉很火的一种方式，很多人在微投票平台上制作这种投票活动，活动传播效果非常好，因此有不少新朋友开始尝试用微信投票来做宣传及推广，但是将投票活动制作完成后，却不知道怎么在公众号上发布。今天，小编就教教大家，如何将第三方的投票活动关联到公众号？创建好活动后获得活动的链接或二维码。将微投票的投票活动关联到公众号，主要有以下三种方法：①公众号底部菜单添加“投票”栏目设置进行跳转。选择
近日，有网友发现“至道学宫”公众号目前已被封停。对此，微信给出的封停原因为：“由用户投诉并经平台审核，涉嫌发布不实信息，帐号已被停止使用，查看对应规则”
2014 年到 2015 年，不少公众号通过「抽取你的新年签」，一夜间，涨粉破万。新年之后， 3 月签、 4 月签、开学签…各种「签类」内容，在朋友圈刷屏。
继“群小店”之后，微信里的小老板们终于可以开“小商店”啦!前几天，有用户收到来自微信团队的“开通小商店”的邀请，这是一款无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序，开通后，运营者可以在这里进行直播和卖货。
前一阵，《假如郭德纲是个互联网人》，一篇用相声语言讽刺互联网人不说人话的微信推文，被于谦翻(zhuan)牌(fa)了。一时间，自媒体“西二旗生活指北“后台涌进了大量粉丝关注， “有点受宠若惊，感觉自己出圈了”，主笔人景岁说。西二旗，位于北京市海淀区，腾讯、百度、联想、华为、快手、小米等互联网科技公司均在此扎堆，人又称“中国硅谷”。西二旗生活指北，有西二旗人类观察员之称，以微信公众号为载体，用幽默、风趣、沙雕且
关注投票是投票活动中一种快速涨粉的方式，很多运营者创建活动的目的无非也就是为了涨粉，那么，在微投票中，该如何设置关注公众号后投票的方法？首先在微投票用户后台首页 - 账户信息 - 公众号内，授权公众号；在所弹出页面使用公众号管理员的微信扫描二维码，授权公众号。（授权公众号必须使用公众号管理员的微信才能进行授权确认。）扫描二维码后，点击确认授权，授权成功。授权成功后，在微投票投票管理-高级设置中设置关注投?
前天，朋友圈都在转一篇名为《一个叫大人别出声的公众号在今天死掉了》的文章，这是“大人别出声”这个条漫号的告别文，他们在文中提到：
据 Tech 星球消息，微信内测了「微信小商店」小程序这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。
近日，越来越多的个人号以及企业机构、媒体机构公众号收到了开通付费阅读的邀请。距离今年 1 月 15 日，微信开始灰度测试订阅号付费阅读功能已有接近五个月的时间，对于不断接到邀请的号主来说，付费阅读意味着什么?
虽然现在言论不一，但涨粉依旧是绝大多数运营者高度关心的话题。涨粉越来越难，单个粉丝获取成本也越来越高。
知名条漫号“大人别出声”用一篇长文与读者告别。文中称，团队已经 4 个月接不到任何广告，“终于撑不下去了”，已于 5 月 9 日遣散了所有员工，公号也“死掉了”。
日前被誉为第一公众号的「至道学宫」已经被封了。据悉，「至道学宫」在三四线城市、中老年群体中影响力广大，有第三方平台分析称他们的活跃粉丝数高达 600 万多万，爆款文章阅读量能达到 500 万+，平均每篇文章有 170 万+的阅读量。
人的每一个选择，都要有动机、计划和目标，新媒体工作也不例外。公众号有几十种大类，成百上千种小类。比如文摘类大号数量非常多;科技类大号数量就很少，如果把刷阅读的剔除掉，数量就更少了。
近日，微信上线了“拍一拍”功能，当用户将微信升级至最新版本后，在群聊双击对方头像后，能看到对方头像出现震动，群聊中显示“你拍了拍某人”。