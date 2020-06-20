滴滴网约车总裁陈熙：将免费为北京滴滴司机做核酸检测

日前，滴滴网约车公司总裁陈熙发布微博称，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴司机进行核酸检测，费用由滴滴全部承担。据悉，核酸检测将分批进行。
滴滴网约车平台公司今日发布发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。滴滴称，此举将更加闭环地建设司机线下管理相关中台能力，增进与滴滴司机面对面的管理、赋能和服务，持续建设网约车司机生态。滴滴网约车平台公司CEO 付强发布内部信，付强称，“要做好司机服务，仅靠线上化的能力和规则是不够的，必须有一支有同理心，善于沟通，执行力强的线下?
【TechWeb】6月12日消息，滴滴网约车公司总裁陈熙发布声明称，滴滴司机不是犯罪的代名词。陈熙表示，昨天一段来路不明的视频，以“滴滴司机性侵直播”为标题，在境外网站开始再到国内社交媒体大肆传播，警方正在调查，我们全力配合。陈熙还表示，如果万一警方查实，这个视频真的是“滴滴司机直播性侵”，自己愿意接受一切处分，但自己坚信从2018年顺风车事件发生至今的两年，为了改正错误尽一切努力建起的严格的司机准入审查、录?
滴滴网约车公司总裁陈熙近日对外宣布，滴滴公司将陆续为北京现有及新加入的所有滴滴司机进行核算检测，所有费用由滴滴全部承担。陈熙还表示，滴滴北京已经陆续开放了 9 个线下防疫站，司机师傅可以前往免费消杀。
6月18日，滴滴网约车平台公司发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。
【TechWeb】6月18日消息，今日滴滴网约车平台公司发布组织和人事任命内部公告，将司机服务部中的司机组织化等团队，转移到大区管理中心。更加闭环的建设司机线下管理相关中台能力，增进与滴滴司机面对面的管理、赋能和服务，持续建设网约车司机生态。滴滴网约车平台公司CEO付强发布内部信表示，“要做好司机服务，仅靠线上化的能力和规则是不够的，必须有一支有同理心，善于沟通，执行力强的线下司机服务经理团队。”去年滴滴成立
19 日，@滴滴出行转发了滴滴网约车公司总裁@陈熙Kevin-滴滴 19 日发布消息，表示称核酸检测将分批进行，请师傅们关注车主端app通知。滴滴出行总裁柳青也转发了这一消息。
凤凰网科技讯 （作者/薛星星）6月11日消息，滴滴出行推出新一期有问必答，针对滴滴网约车路径规划的做法及原则进行解释。滴滴相关负责人否认“滴滴会故意绕路收路费”的说法，称故意绕路不仅会让乘客放弃使用滴滴，还会耽误司机时间，让司机的接单数变少，直接影响平台收入。滴滴地图与公交事业部负责人柴华负责对滴滴的路径规划进行解释。在有问必答中，柴华重点讲解了乘客偏好、道路的安全性、路况、定位等因素对滴滴网约车路径?
今日，滴滴上线了第六期有问必答，滴滴地图与公交事业部负责人柴华解答了网约车绕路问题。滴滴称，考虑用户的偏好，让用户在安全、快速到达目的地的同时，让行驶距离尽量短，总花费尽量少，是我们路径规划的核心原则。
日前百度健康联合专业的第三方检测及采样机构（包括金域医学、迪安诊断及爱康国宾等），为广大用户提供新冠核酸检测服务。检测机构均具备新冠病毒检测资质，已为全国多省市提供复工、返校及入境检测服务。
针对昨晚曝光的“网约车司机直播性侵事件”一事，郑州警方@平安郑州 通报调查结果，通报称网约车司机直播性侵事件中二人系夫妻，靠色情直播盈利。滴滴方面向凤凰网科技表示，经过比对查证，案件当事人车某涛和郜某琦均非滴滴司机。
昨日，今日，蓝色光标发布公告称，股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈，也没有就收购事项达成任何意向。
为了更有效的帮助抗疫，美团宣布，将在政府部门指导下组织全部在京外卖骑手进行核酸检测，升级无接触配送，推动商家、骑手检测结果线上可查询。
6月14日消息，高德地图快速上线了北京市卫生健康委公布的全市98家具备核酸检测能力的机构。市民在高德地图上搜索“核酸检测”便可一键查询，就近前往。高德地图提醒广大用户，这98家核酸检测机构有的面向个人，有的仅接待团体检测，各家机构的预约服务方式不同，可通过官方电话、公众号、114平台或者京医通等不同渠道提前预约。市民如因发热需要就诊，还可用高德地图搜索“发热门诊”查询附近相关机构，就近就医，避免
17日，美团宣布可以通过美团App、大众点评App购买和预约由爱康国宾等机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。美团数据显示，近一周以来，北京用户搜索“核酸检测”的数量大幅增加，其中，6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。而在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京。美团介绍，目前，美团到综医疗业务的新冠核酸检测预约服务已
美团提供的数据显示，最近一周北京用户的“核酸检测”搜索量逐日大幅增加。6月16日当天，“核酸检测”搜索量相比上周同期增长了30余倍。在全国范围内搜索“核酸检测”的用户中，有70%多来自于北京，而这个比例在一周前还不到10%。美团对外宣布，用户可通过美团App、大众点评App购买和预约相关医疗机构联合政府指定检测机构提供的“新型冠状病毒核酸检测”服务。截至目前，美团到综医疗业务的新冠核?
截至 6 月 14 日 24 时，北京市自 6 月 11 日以来已报告新增新冠肺炎确诊病例 79 例，尚在观察的无症状感染者 7 例。同时，北京市要求 5 月 30 日以来与新发地批发市场有密切接触的人员主动向单位和社区报告，并到医疗卫生或检测机构进行核酸检测。为做好相关人员核酸筛查工作，北京市多个区域以及多家医院及实验室全面开展信息采集和样本检测工作。多家电商平台也与具备相关检测资质的机构合作，开放线上预约。(打开京东APP，搜索
瑞典外交部长点赞，中国抗疫科技力量获全球认可病毒无国界，人类是命运共同体。目前，国外新冠肺炎疫情加速蔓延的态势，中国积极伸出援助之手，帮扶各国民众以及海外同胞共渡难关，充分展现出负责担当的大国风范。面对疫情，中国科技企业纷纷发力，为抗击疫情贡献出自己的一份力量。华大智造在驰援全球的科技队伍中一股不容忽视的抗疫力量。早在今年 3 月 25 日，瑞典卡罗琳卡医学院（Karolinska Institutet，KI）与华大智造联合宣
数据显示， 6 月 13 日全天，在京东健康平台上关注、浏览核酸检测预约服务的用户数，增幅达385%;当天下单购买核酸检测服务的成交量，环比前一日增幅达460%。
针对疫情新形势，各地正有条不紊的进行应对。6月16日，最新数据显示，全国已有超300个核酸检测点上线了支付宝小程序，包括北京、上海、杭州等100多座城市。用户上支付宝搜“核酸检测”即可预约检测，最快24小时可出结果。该搜索数据较上周增长500%。
随着北京疫情防控形式出现变化，新发地批发市场内人员和周边小区居民要求全部进行核酸检测，为了满足疫情防控工作的需要，北京市截至 6 月 13 日已有 98 所具备核酸检测能力的机构，每天最大检测能力达 9 万人。在此情况下，为了提高线下取样过程的效率，通过线上平台提前购买和预约核酸检测服务，成为大多数有需要的民众优先选择的方式。数据显示， 6 月 13 日全天，在京东健康平台上关注、浏览核酸检测预约服务的用户数，增幅达3