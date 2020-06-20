滴滴网约车总裁陈熙：将免费为北京滴滴司机做核酸检测

截至 6 月 14 日 24 时，北京市自 6 月 11 日以来已报告新增新冠肺炎确诊病例 79 例，尚在观察的无症状感染者 7 例。同时，北京市要求 5 月 30 日以来与新发地批发市场有密切接触的人员主动向单位和社区报告，并到医疗卫生或检测机构进行核酸检测。为做好相关人员核酸筛查工作，北京市多个区域以及多家医院及实验室全面开展信息采集和样本检测工作。多家电商平台也与具备相关检测资质的机构合作，开放线上预约。(打开京东APP，搜索