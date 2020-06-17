飞猪回应“组织架构调整”：集团内部正常轮岗

阿里巴巴集团旗下旅行平台飞猪近日推出商家扶助计划，对本次疫情中受损最为严重的湖北地区商家提出定向帮扶，为疫情重点地区商家融冬加油。其中，对平台上的营业执照注册地为武汉的商家，包括即将在今年 7 月底前新进驻飞猪的商家，可直接免除 6 个月年费。病毒凶猛，在武汉，在湖北，商家们承受着更大的压力。他们一边奋斗在抗击疫情一线，一边为全国各地原本计划在春节期间前去旅游的消费者退改。更有一批商家无惧风险，自发组成