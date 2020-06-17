飞猪回应“组织架构调整”：集团内部正常轮岗

今日，针对“组织架构调整”的报道，飞猪回应称，系集团内部正常轮岗。此前，有媒体报道称，飞猪已进行一轮组织架构调整，其中包括飞猪总裁由阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然(花名：南天)接任;阿里巴巴集团资深副总裁、蚂蚁金服国际事业群总裁赵颖(花名：芷雪)不再兼任飞猪总裁，未来将专注于蚂蚁金服国际业务。
今日，针对“组织架构调整”的报道，飞猪回应称，系集团内部正常轮岗。此前，有媒体报道称，飞猪已进行一轮组织架构调整，其中包括飞猪总裁由阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然(花名：南天)接任;阿里巴巴集团资深副总裁、蚂蚁金服国际事业群总裁赵颖(花名：芷雪)不再兼任飞猪总裁，未来将专注于蚂蚁金服国际业务。
6 月 17 日消息，飞猪进行了一轮组织架构调整。飞猪是阿里巴巴旗下的综合性旅游出行服务平台，原为阿里旅行，后改名为“飞猪旅行”。
飞猪启动旅游版“春雷计划”近日正式启动，在延续今年 2 月发布的 7 大商家扶助举措的基础上，从提升线上销售、增强线上运营、助资金、树品牌、促就业等方面，服务旅游商家复工复产。全年将进行 137 场主题营销，打造 100 个旅游标杆商家。
今日，飞猪联合商家发起“国际护士节”关爱行动，向全国医护发放专享酒店补贴，覆盖全国超 300 个城市的 15000 家酒店，同时还有超 1000 家景区对医护免费开放。飞猪称，对提供医护人员专属福利的酒店商家，平台将给予流量扶持、优先展示及专题活动等支持。
因新冠疫情关闭了 3 个多月后，今天早上 8 点，上海迪士尼乐园重新开放售票，乐园计划于 5 月 11 日正式开放。数据显示，上海迪士尼乐园飞猪旗舰店 8 点门票开售后 2 秒售出第一单。 3 分钟后，重新开园首日 11 号和首个周六 16 号的门票已售罄。上午，迪士尼门票和度假产品的搜索量比前一天增长超1000%。
今天下午，北京市宣布公共卫生应急响应级别由一级降至二级，国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离 14 天。马蜂窝旅游大数据显示，消息发布当天，马蜂窝平台出入港北京的机票订单，较上周同期增长400%。另外，北京用户的酒店订单量较上周同期增长320%。
3月19日消息，2 月以来，阿里巴巴旗下旅游平台飞猪已连续推出约 7500 场直播，观看人次超 3000 万，直播内容覆盖全球 30 多个国家和地区。云赏樱、云看展、云看动物、云踏青等新的生活方式，既让消费者足不出户感受春意，也为旅游商家回暖复苏积蓄力量。
为提升商家抗风险能力，飞猪推出业内首个针对旅游商家的经营损失险，并向酒店商家和旅行社商家的特定商品免费赠送该保险，最高可获得100%资损保障。针对有意转型的中小商家，飞猪平台还将尽力提供转型平台服务商的各项支持，包括课程、培训、技术以及业务推荐。此外，为了感谢平台商家的共同担当，飞猪对本次疫情期间积极为消费者提供免费退改服务的商家，将给予“新旅行联盟-优质服务商家”称号，商家可获得 180 天 “优质服务”
3月2日消息，阿里巴巴旗下飞猪推出民宿直播联盟，开设专属频道，投入百万级流量支持民宿行业恢复生产。目前全国累计有上百家民宿开通飞猪直播。飞猪旅行直播业务负责人徐翔介绍，春节后，飞猪旅行直播推出的宅家旅行计划吸引了全球旅行达人和商家，每天数百场直播，覆盖全球 30 多个国家和地区，单场最高观看达 750 万人。
9日，飞猪宣布将联合阿里生态合作银行，面向平台商家推出新一轮资金扶助政策。商家以飞猪经营评估报告为基础，经由银行审核可享受无抵押低息扶助贷款，首批扶助资金约5亿元。
阿里巴巴集团旗下旅行平台飞猪近日推出商家扶助计划，对本次疫情中受损最为严重的湖北地区商家提出定向帮扶，为疫情重点地区商家融冬加油。其中，对平台上的营业执照注册地为武汉的商家，包括即将在今年 7 月底前新进驻飞猪的商家，可直接免除 6 个月年费。病毒凶猛，在武汉，在湖北，商家们承受着更大的压力。他们一边奋斗在抗击疫情一线，一边为全国各地原本计划在春节期间前去旅游的消费者退改。更有一批商家无惧风险，自发组成
3月5日，阿里旗下飞猪平台启动“超级粉丝节”。飞猪方面介绍称， 3 月刚开始，飞猪直播场次已比 2 月上涨超100%，单场最高观看达到 750 万。在2月份，飞猪推出商家扶持计划，依托阿里巴巴 经济体力量，从增流量、免年费、提供贷款和保险、强营销、助转型等 7 大方面对平台商家后续经营给予全面支持，并对本次疫情中为消费者提供安心退改保障的商家给予定向帮扶。
2月25日，飞猪发布的数据显示，全国近五成酒店已恢复营业，飞猪“复工放心住”酒店的周预订增幅近70%;机票火车票等出行产品的预订数据在 2 月中旬触底后，从上周开始逐渐回升，机票的周预订增幅达70%，火车票的周预订增幅也超过40%;截至 2 月 24 日，成都、重庆、深圳三地机场的航班执行率均已超过50%，上海虹桥、宁波、杭州、贵阳、福州机场的航班执行率达到约45%。
为加强新型冠状病毒肺炎防控，国内旅行服务平台飞猪第三次升级平台退改保障政策，承诺100%免费退改措施延期至 2 月 29 日，范围覆盖全平台旅行商品，大部分商品可免费退改、在线自助退改。据飞猪国内旅行生态事业部总经理吴涛介绍，比例上占大头的国内游目前退改完成率已达98%，线上“一键退”功能显著提升了退改效率。随着疫情的持续，针对 2 月 29 日前出行的全部国内游(含港澳台)订单，飞猪将继续实行100%免费退改，包括酒店、?
1 月 31 日飞猪发布第三次退改保障政策，飞猪再次升级退改保障至 2 月 29 日，整体构成上占比超八成的国内游产品继续支持全部免费退订。 2 月 2 日，免费退订的保障继续扩大至全球酒店。为了应对退改需求的爆发，飞猪紧急上线了一系列在线自助退订方式，简化流程提高效率，智能解决率近95%。目前，全球绝大多数酒店均已实现自助一键退改，国内旅游线路、周边游、定制游、门票等，也可在线一键退。在飞猪100%免费退改的保障政策下，
2月11日消息，阿里旗下飞猪平台推出平台商家扶助计划，对本次疫情期间积极为消费者提供免费退改服务的商家，将给予“新旅行联盟-优质服务商家”称号，商家可获得 180 天 “优质服务” 标签，并在平台上同等条件下优先展现。飞猪还将对该部分商家开放阿里巴巴经济体内的多端流量支持，包括飞猪、支付宝、淘宝、本地生活平台等，并在大型营销活动中对相关商品予以加权。
飞猪国内旅行生态事业部总经理吴涛表示，在飞猪100%免费退改的保障政策下，比例上占比较大的国内游目前退款完成率已达98%，线上“一键退”功能提升了退改效率。退改过程中，越来越多的上游资源方都参与了进来，愿为组团社、中间商减损，还有不少消费者表现出了对平台和商家的理解。
今日，多家旅行平台发布了“新型冠状病毒肺炎疫情旅行订单退改保障政策”。美团方面表示，即日起至1月31日，通过美团、大众点评预订的武汉市酒店、民宿、景区门票、度假的订单，均可联系客服免费取消，美团为用户免费取消保障。
近日，飞猪推出旅游商家扶助计划，推出首个旅游类“商家经营损失险”引发关注，被称为填补行业空白的重大利好。在飞猪推出的这份扶助计划中，包含了流量扶持，免除年费、佣金，贷款利率优惠，转型扶持及保险护航等多项内容。其中，飞猪与蚂蚁保险合作，向飞猪平台酒店商家和旅行社商家的特定商品赠送商家经营损失责任险，最高可获得100%资损保障。这是业内首个针对旅游商家的经营损失险。飞猪相关负责人介绍，旅行行业商家经营损失
今日，飞猪宣布推出 7 项商家扶助计划，帮助平台商家渡过艰难、恢复生产，对在本次疫情中为消费者提供安心退改保障的商家给予定向帮扶，并对平台上所有商家的后续经营给予全面支持。
昨日，飞猪宣布退改保障服务再次升级，包括了：所有 1 月 31 日(含)及之前预订、且出行时间为 1 月 23 日至 2 月 29 日的飞猪平台酒店订单，无论国内国外，一律提供免费退订的保障。所有 2020 年 1 月 28 日 0 时前已购买且乘机日期在此时限之后的境内航司机票订单，可免费退订等。