浙江制定直播电商行业规范标准 将于7月份正式发布

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浙江制定直播电商行业规范标准 将于7月份正式发布

2020-06-17 14:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息：据浙江新闻报道，今日，“直播电商行业治理论坛”在杭州举行。论坛上，浙江省网商协会发布了《直播电子商务服务规范(征求意见稿)》，这也是全国首个直播电商行业规范标准，根据程序标准将于 7 月份正式发布。

该标准从直播电商生态圈和产业链的视野出发，依据直播电商的不同参与角色，分别确立了从主体资格、亮证亮照、商家和主播入驻审核、规则建立、直播监控、违规处置以及消费者权益保障等全流程的规范体系。

其中，对于直播平台，标准建议应当建立健全与电子商务业务发展相匹配的资质规范、商品或者服务推广内容规范与审查监控，加强对入驻直播的身份审核，完善消费保障与规范等制度，加强推广内容生态治理。对于主播，标准建议应当遵守法律规范以及平台规则要求的入驻规则，合理设置直播场景，依法规范自身的直播行为。

直播

此前，针对“直播带货”中国商业联合会发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定首部全国性《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准，将于 7 月发布执行。

中国商联媒购委副秘书长、标准工作组组长表示，中国商联媒购委目前已基本完成起草工作，《标准》对行业术语和定义、“带货”产品的商品质量、直播场景软硬件要求、网络主播的行为规范、MCN机构的服务规范、行业企业的经营管理、内容发布平台合规性、产业孵化器和培训机构的准入、行业诚信体系建设、监管部门管理等都将规范要求，为直播购物行业设门槛、划底线、树标准、立规范。

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