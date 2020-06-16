人人网：任命Yi Yang为新代理首席财务官

今日，人人网最新公告宣布，公司任命Yi Yang为代理首席财务官；Stephen Tappin由于个人原因，将辞任人人网董事。
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近日，最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》明确：限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。
巨人网络创始人史玉柱发布微博表示，巨人网络管理做出调整，将公司业务决策权交给由研发骨干组成的合伙人，让最了解情况的人去拍板。今年是征途上线15年，史玉柱透露，在与合伙人座谈时自己表达了三点。第一，不能被业绩考核绑架而压榨玩家，第二，要想活得久，就必须善待玩家尊重玩家，第三，让资深玩家参与到研发决策中来，避免闭门造车。
根据央视新闻客户端 5 月 19 日消息，对于未成年人网络打赏是否可以退还，最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》表示未成年人打赏无效。
今日，巨人网络创始人史玉柱发布微博称，巨人网络管理做出调整，将公司业务决策权交给由研发骨干组成的合伙人，让最了解情况的人去拍板。
未成年人网络打赏是否可以退还？近年来一直受到关注的话题近日有了一个明确的回复。根据最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》指出，未成年人网络打赏、网游支出可以退还。
最高法新出台的《意见》明确：限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。
近日，最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》明确：限制民事行为能力人未经其监护人同意，参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项，监护人请求网络服务提供者返还该款项的，人民法院应予支持。
【TechWeb】6月3日，巨人网络日前对外发布公告称，截至5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为2466.39万股，占公司总股本的1.22%，最高成交价为18.91元/股，最低成交价为16.15元/股，成交总金额为4.26亿元（不含交易费用）。公告称，公司于2019年10月30日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会?
据央视新闻消息，近年来，我国网络支付技术和网络娱乐服务业发展迅猛，未成年人沉迷网络游戏现象广受关注，也出现了未成年人为网络游戏或网络直播平台支付较大金额用于充值、「打赏」而形成的纠纷。那么，未成年人打赏有效吗？
——解读极光大数据 2019 个人网盘报告近日，极光大数据发布了《 2019 年个人网盘行业研究报告》（以下简称：报告）。报告指出，国内个人网盘市场已形成互联网公司、手机厂商和电信运营商三足鼎立的格局，其中以百度网盘一家独大，腾讯微云、天翼云盘、和彩云、115、华为云空间、iCloud等产品各具特色。随着5G智能时代成为主流，个人网盘除了传统的办公效率场景之外，面向家庭用户在居家智能场景积极发力，运营商的网盘例如天翼云?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。漂亮女人网是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列448391名，娱乐分类排名位列122369名，领先了59.9%的百家号。 漂亮女人网百家号概况 漂亮女人网的简介为美容,服饰,美发,整形,健康,情感等女性资讯，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过199篇的游戏
巨人网络今日发布关于回购公司股份进展的公告，截至2020年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为17,422,473股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为18.91元/股，最低成交价为16.29元/股，成交总金额为303,206,853.33元（不含交易费用）。
在某个特定时间，我们都会想，如果能回到过去，当时不那么做，会不会是不一样的结局。“将‘穿越时空’变为一道谜，变成故事里最浪漫的一件事”，这是最近大火的台剧《想见你》的预告海报中编剧之一林欣慧所写的话。在这个看似简单的穿越故事里，男女主人公分别穿越到未来和过去，试图改变命运，但是在时空交错之中能改变的有多少呢?
2020 年对于中国人来说太过艰难，许多人都渴望重新开启2020。但对于SVAKOM司沃康来说，这注定是SVAKOM司沃康之年。2020 年 1 月 16 日，在洛杉矶市中心的JW万豪酒店举行的，美国最大的成人娱乐盛事“2020 XBIZ颁奖之夜”，Siren获得了“年度创新情趣产品”大奖，该奖项表彰了Siren无与伦比的创新设计，以及TA带来的完全出乎意料的惊喜。也为SVAKOM司沃康带来了新年的开门红!2020 年 1 月 22 日- 1 月 25 日，SVAKOM司沃康参加了为?
知名成人网站Pornhub给出的最新公告称，他们正在试图让自己网站变的更加多元化，其将会上映首部不包含成人内容的电影，来展现其为更多元的艺术表达提供平台的决心。
据外媒报道，知名成人网站Pornhub上映了史上首部非成人电影《震荡》(Shakedown)，来展现其为更多元的艺术表达提供平台的决心。
即便目前我们看到微信公众号、西瓜视频、抖音，以及其他各种移动互联网自媒体平台的出现，对于不少传统的PC端网站项目是不小的打击。但是，个人博客、个人网站PC端平台还是有独特的优势的。比如个人网站数据和主机数据，以及域名权限在于我们自己，不依附任何平台，不会因为平台的政策改变和严格程度，导致我们的辛苦付诸东流。我们可以看到即便有些项目是在转型自媒体等社交平台，同时也不会放弃传统网站的。尤其是个人网站还是占
今日，巨人网络宣布启动“无接触招聘”，公司所有岗位面向社招人才开启全程线上面试，候选人可在线投简历、在线面试，实现“不出家门，远程入职”。
2月14日消息，由于疫情影响，巨人网络宣布启动“无接触招聘”，公司所有岗位面向社招人才开启全程线上面试，候选人可在线投简历、在线面试。目前，巨人网络“无接触招聘”通道开放的岗位涵盖球球大作战IP赛道、泛二次元赛道、3DMMO赛道、UE4 赛道、研发中台等业务板块，包括技术、美术、策划、项目管理等多个岗位。
巨人网络发布公告，披露公司 2020 年至 2022 年网游业务发展规划。规划显示，公司将从聚焦精品、中台建设、加强出海、合伙人机制和云游戏五方面进行布局。巨人网络表示，针对征途 IP 赛道和球球大作战 IP 赛道这两个核心赛道，未来公司将持续投入，以为公司带来稳定、持续的增长；同时公司还将布局 3DMMO 赛道、泛二次元赛道、UE4 赛道、发行定制赛道等擅长领域。