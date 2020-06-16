人人网：任命Yi Yang为新代理首席财务官

2020 年对于中国人来说太过艰难，许多人都渴望重新开启2020。但对于SVAKOM司沃康来说，这注定是SVAKOM司沃康之年。2020 年 1 月 16 日，在洛杉矶市中心的JW万豪酒店举行的，美国最大的成人娱乐盛事“2020 XBIZ颁奖之夜”，Siren获得了“年度创新情趣产品”大奖，该奖项表彰了Siren无与伦比的创新设计，以及TA带来的完全出乎意料的惊喜。也为SVAKOM司沃康带来了新年的开门红!2020 年 1 月 22 日- 1 月 25 日，SVAKOM司沃康参加了为?