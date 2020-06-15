汽车之家诉易车不正当竞争 索赔约118万元

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汽车之家诉易车不正当竞争 索赔约118万元

2020-06-15 20:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:据海淀法院官网发布的消息，因认为企业名称“汽车之家”被“易车”软件擅自使用，北京车之家信息技术有限公司将北京易车信息科技有限公司、北京易车互联信息技术有限公司诉至法院，要求判令仿冒行为构成不正当竞争、立即停止仿冒行为、登报声明消除影响并赔偿经济损失及合理支出共计118. 3 万元，海淀法院已受理此案。

原告北京车之家公司诉称，其为“汽车之家”网站平台以及移动应用软件“汽车之家”的所有者和运营者，为汽车之家公司在境内的运营主体。“汽车之家”既是原告企业字号简称，又是网站名称，同时，“汽车之家”及“汽车之家 看车•买车•用车”文字也已被注册为商标，北京车之家公司为商标权利人。

法院 犯罪 违法 案件

北京车之家公司发现，北京易车互联信息技术公司在苹果应用软件商店发布移动应用软件“易车”，名称显示为“易车-专业看车买车的汽车之家”，预览文字描述“易车--专业的汽车选车看车买车购车平台，车友必备的汽车服务之家”。该软件下载之后显示其版权方为北京易车信息科技公司。

原告北京车之家公司认为，北京易车信息科技公司系移动应用软件“易车”的版权方及运营者，为汽车用户提供汽车报价、车友社区、汽车服务等服务。汽车之家与易车均为纽交所上市企业，主营业务相同，均为面向汽车用户和企业的信息服务平台。原被告在汽车互联网服务领域存在竞争关系，而二被告开发及运营的移动应用软件“易车”在其名称及文字描述中擅自使用“汽车之家”字样，引人误解并产生混淆，严重侵害了原告的合法权益，并扰乱市场竞争秩序，构成不正当竞争。目前，该案正在进一步审理中。

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