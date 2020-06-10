猎豹移动2020Q1财报：营收5.28亿元 同比下滑51.4%

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猎豹移动2020Q1财报：营收5.28亿元 同比下滑51.4%

2020-06-10 19:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：今日，猎豹移动发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，财报显示，2020Q1猎豹移动总营收为人民币5. 281 亿元(约合 7460 万美元)，同比下滑51.4%。净亏损为人民币1. 046 亿元(约合 1480 万美元)，而上年同期净利润人民币 710 万元。基于非美国通用会计准则，净亏损为人民币 9770 万元(约合 1380 万美元)，而上年同期净利润人民币 3380 万元。

猎豹移动 (4)

其中， 2020 一季度，猎豹移动毛利率为72.0%，而上年同期为66.2%。基于非美国通用会计准则，毛利率为72.0%，而上年同期为66.2%。研发开支为人民币1. 426 亿元(约合 2010 万美元)，同比下滑27.6%。基于非美国通用会计准则，研发开支为人民币1. 359 亿元(约合 1920 万美元)，同比下滑24.7%。运营亏损为人民币1. 480 亿元(约合 2090 万美元)，而上年同期运营亏损人民币 1770 万元。基于非美国通用会计准则，运营亏损为人民币1. 411 亿元(约合 1990 万美元)，而上年同期运营利润人民币 900 万元。

猎豹移动预计， 2020 年第二季度总营收将达到人民币3. 40 亿元(约合 4800 万美元)至人民币3. 90 亿元(约合 5500 万美元)。

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