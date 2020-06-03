苏宁发布“夜逛合伙人”招募令 开放家乐福1000个冷柜存货

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:近日，苏宁推出“夜逛合伙人”政策后，开始在全国范围内招募商户，招募令在各地门店、线上平台随处可见。
根据招募令内容，“夜逛合伙人”计划将提供 20 亿夜市启动资金、 1000 亿本地化优质货源解决商户资金、商品供应链难题，还开放家乐福、苏宁小店门店 1000 个冷柜以供货物储存。
同时，苏宁也致力培养更多的地摊、小店带货网红，提供培训、分享、引流、销售全套免费直播工具，10 亿直播红包，帮扶商户在线上线下同步获取流量，增加营收。
站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:近日，苏宁推出“夜逛合伙人”政策后，开始在全国范围内招募商户，招募令在各地门店、线上平台随处可见。
根据招募令内容，“夜逛合伙人”计划将提供 20 亿夜市启动资金、 1000 亿本地化优质货源解决商户资金、商品供应链难题，还开放家乐福、苏宁小店门店 1000 个冷柜以供货物储存。
同时，苏宁也致力培养更多的地摊、小店带货网红，提供培训、分享、引流、销售全套免费直播工具，10 亿直播红包，帮扶商户在线上线下同步获取流量，增加营收。
为应对新冠疫情冲击下的就业危机，我国多个城市放宽了对“地摊经济”的管制。李克强总理提出：“地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和‘高大上’一样，是中国的生机”。百度搜索大数据显示，近 7 天“摆摊技巧”相关内容搜索热度同比暴涨665%，达到 10 年来最高值。在总理的号召之下，“地摊经济“正呈现火热的发展态势。
两会期间,“新基建”成为热议焦点,也成为经济发展的新动能。今年618,倡导全场景智慧零售的苏宁将零售产业链的“云化”作为重点,并借助618消费盛宴落实零售科技的“新基建”布局。618前夕,苏宁零售技术研究院和新华社经济参考报更是联合发布首份零售科技行业的“新基建”深度调研报告,重点结合苏宁核心业务的“新基建”实践,尤其是“信息基础设施”建设做了深度解读。信息基础设施,据国家发改委给出的定义,主要是指基于新一代信息技
古往今来，“福”对于中国人来说是一种根植于基因的文化。在传统文化中，福在中国人的心里是一切美好的代表：平安是福、健康是福、连发胖也被称之为发福。而现代福文化也发展出了扫福、集福等重点互联网福元素。而黄金崇拜更是从战国时期就开始了，在很多人的印象中，黄金是一种不可缺少的重要资产，不管是逢年过节还是婚庆寿宴，黄金都代表着美好和祝福。 周六福“百福臻金”系列将传统文化和现代文化互相融合，不仅涵盖了每个中?
今日，苏宁易购宣布与乐居控股达成独家战略合作伙伴关系，正式上线“苏宁乐居”房产频道。该频道涉及新房、二手房买卖、租房等业务范围。
2020 年 5 月，VR智能室内设计平台酷家乐与全铜吊灯品牌月影灯饰进行了战略合作，月影灯饰代表表示，疫情下， 2020 年危机中也隐藏着机会，此次与酷家乐达成战略合作，将重点围绕设计、用户体验等多个维度展开深度合作，为消费者提供一站式“所见即所得”服务体验。月影灯饰专注用铜做灯近 10 年，不断升级改造产业链，打造工业全流程标准化的智慧工厂；在中国灯饰之都——中山古镇拥有 80000 平米的生产基地，自主研究开发ERP系统
作为国内知名厨卫品牌，万家乐已经陪伴中国家庭度过了 35 个春秋。研发更适合中国家庭的浴室和厨房产品，是万家乐的品牌坚持。继去年“天工系列”的独特创新获得各界普遍认可后，万家乐于今年 4 月 1 日率先推出了“万象系列”燃气热水器【淼】。随后在 4 月 17 日，万家乐万象系列燃气灶【焱】和吸油烟机【飍】正式上线，“万象系列”的全面上新也宣告着万家乐对厨卫产品的研发进入了又一个新阶段。灵动简约外观，升级使用体验万?
春日万物新生，复古国潮风在各大朋友圈热搜榜频频出现。近日，周六福金业文化专版新品“百福臻金”系列携手复古国潮风强势来袭。颜值高、寓意足的“百福臻金”将传统文化和现代文化相互融合，让新时代的年轻人也能兼顾传统之美。《诗·大雅·假乐》曰：“千禄百福。”葫芦不仅谐音福禄，也是长寿、吉祥的象征。在中国人的传统文化中，葫芦早已超出了某一自然植物的概念，被赋予了非常丰富的文化内涵。“百福臻金”系列里就有很多“
2020 年 5 月 20 日中国·山东数字经济优秀项目(产品)大赛在济南新旧动能转换先行区正式启动。大赛以“培育数字经济发展沃土”为主题，挖掘来自数字经济创新创业项目，促进项目和产品落地山东，促进济南新旧动能转换，推进数字山东建设。中国·山东数字经济优秀项目(产品)大赛由山东省大数据局、国家工业信息安全发展研究中心、山东省总工会、共青团山东省委、山东省科学技术协会、山东省教育厅、山东省科学技术厅、山东省工业和信
伴随着国内对于数字化网络消费需求的不断升级，捷信金融对满足居民消费需求和提升消费水平方面具有重要作用。现在多维度、全渠道的金融支付与服务将成为推动行业高质量发展的大势所趋。。在后疫情时代，加快发展数字经济有利于更好满足人民对美好生活的需求，是推动消费升级新动力，在很大程度上对冲了疫情对经济的影响，有利于促进中国经济提质升级。中央经济工作会议曾提出，要大力发展数字经济。伴随着数字经济的蓬勃发展，在居
一碗热腾腾的泡面里，氤氲出的是大时代里不断蜕变的中国。 从战场到餐桌 1991 年，波斯湾黄沙漫天，美军坦克如滚刀切黄油一般撕开了萨达姆军队的防线。 在这场震惊世界的高科技战争中，为大兵们提供援护的除了战机和导弹，还有初次投入战场的无焰加热单兵口粮。 多年后，这种把士兵从冷冰冰的罐头中彻底解放的技术在中国吃货的心里种出了一片草原。 近两百年来，战争成为了技术进步的先锋。早期的计算机用于战场分析弹道，雷达为?
周六福珠宝紧贴时代审美趋势，推出全新终端形象4. 0 升级版——通过延展原有形象的概念元素，对门店形象重新优化升级，深入加强企业品牌形象专属的识别度。终端形象4. 0 升级版主要强调“视觉与体验”、“概念与表达”，致力于打造高品质的私享空间，为顾客创造专属独特的珠宝服务。精湛工艺沿用高端优雅色调——香槟金，流畅柔美的线条感与层次感融入品牌独有元素；功能形态与几何造型协调统一、色彩与材质巧妙搭配相得益彰，增添
在当前疫情发展逐渐趋于稳定的新形势下，父母催婚再次成为摆在年轻人面前的重大压力，婚恋交友需求再次呈现井喷式增长。友缘在线基于当前防疫形势发展，着力从线上服务出发，通过线上多款社交服务软件领跑“甜蜜经济”，为广大单身群体脱单提供助力。根据相关数据显示，目前中国结婚率呈连年下降趋势，单身人口突破 2 亿大关，父母催婚跟年轻单身人群自主交友选择之间的矛盾和博弈逐渐加深。为此，以友缘在线为代表的一批将“甜蜜?
京东发布“星星之火”地摊经济扶持计划，以帮助地摊及小店经济。据悉，该计划将组织组织超过500亿的品质货源，为每个小店提供最高10万元无息赊购。京东称，预计该计划将服务百万个便利店+百万家地摊，为超过500万人的就业提供供应链和服务支持。
近日，安徽为 1335 名湖北籍高校毕业生发放每人 1500 元求职创业补贴，总计200. 25 万元，加大对湖北籍应届毕业生的就业帮扶力度。为了做好疫情重点防控区域的稳就业服务， 58 同城通过优质线上招聘服务为武汉赋能，助力人岗精准匹配，为武汉复工复产按下“快进键”。 依托丰富的大数据资源， 58 同城发布多份招聘求职报告，为武汉招聘市场画像。在长江中游招聘求职大数据中， 3 月下旬，武汉招聘需求已恢复到去年高峰周的74.36%
后疫情时代，“稳就业”成了今年两会的重中之重，一万字出头的政府工作报告中，“就业”一词出现39次。
电商扶贫给乡村振兴按下“快进键”,有效弥补了农产品销售难,帮助群众脱贫致富。尤其是今年特殊的情况下,是非常好的助力脱贫模式。作为浙江数字经济的龙头企业,盘石集团积极履行企业社会责任,通过盘石RockySaaS平台的技术服务和营销推广优势,帮助农村电商发展,助力精准扶贫。疫情期间,电商带动就业逆势上扬。农村大学生不出门就可以在家门口工作,解决了许多人的就业难题。在电商平台上,销售农产品可以不受时空限制,从而更加主动地对
2020年是特殊的一年，今年是我国制定的攻坚脱贫战役的最后一年，为了确保所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康，各个社会行业和社会机构也在增添自己的一份力。如何使贫困地区自主产生经济增长，成为了打赢脱贫战役的关键一点。2019年12月27日下午，由人民网主办的人民企业社会责任高峰论坛暨第十四届人民企业社会责任奖颁奖典礼在人民日报社新媒体大厦举行。深圳前海微众银行股份有限公司获第十四届人民企业社会责任奖年度扶贫
在 520 来临之际，一场5.2KM的浪漫跑步不但能让你过足运动瘾，还能赢取丰厚奖品，这就是周六福 520 爱跑节给你的别样惊喜。此次周六福 520 爱跑节是周六福与悦跑圈合作推出的首届线上跑，活动期间在使用悦跑圈APP完成5. 2 公里跑步打卡后，参赛者就能点亮线上跑徽章，获得完赛证书。上传花式跑照片后，参赛者可以参与抽奖过程，有机会赢取包括18K金保龄系列套链、定制银饰和张靓颖明信片等丰厚奖品在内的系列奖项。本次活动的比赛?
眼下，国内注重自我价值的悦己主义盛行，消费者追求的不再是消费品的物质价值，而是高品质产品带来的精神愉悦，换言之，消费需求从“可用”转为“好用”。国内知名跨境电商——天猫国际深知消费升级下的理念转变，多年来持续引入海外品牌，助推“品质”与“生活”牵手，增强国内消费者的幸福感和获得感，从而一路收获好评。随着阿里巴巴快速推进 5 年 2000 亿美元的大进口战略，全球进口商品加速涌入国内市场，其中，天猫国际发挥?
从 2020 年 5 月 18 日至 5 月 20 日，你只要在悦跑圈APP参与首届线上跑一起来活动，完成5. 2 公里跑步打卡，点亮线上跑徽章后就会获得完赛证书，上传自己的花式跑照片还能参与抽奖，和众多跑友一起感受跑步运动的快乐，赢得周六福珠宝送上的浪漫祝福。本次周六福 520 爱跑节邀请到的活动嘉宾是著名歌手、周六福珠宝代言人张靓颖，参赛形式首次采用线上跑这一别开生面的方式，为跑友们提供更多方便。此次爱跑节活动的亮点之一就是?