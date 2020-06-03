苏宁发布“夜逛合伙人”招募令 开放家乐福1000个冷柜存货

古往今来，“福”对于中国人来说是一种根植于基因的文化。在传统文化中，福在中国人的心里是一切美好的代表：平安是福、健康是福、连发胖也被称之为发福。而现代福文化也发展出了扫福、集福等重点互联网福元素。而黄金崇拜更是从战国时期就开始了，在很多人的印象中，黄金是一种不可缺少的重要资产，不管是逢年过节还是婚庆寿宴，黄金都代表着美好和祝福。 周六福“百福臻金”系列将传统文化和现代文化互相融合，不仅涵盖了每个中?