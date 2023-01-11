家乐福否认即将倒闭：会持续深耕中国市场

站长之家 1 月 11 日讯：据澎湃新闻报道，家乐福相关负责人表示，会持续深耕中国市场，提供至好至省服务。请广大消费者理性消费，不信谣、不传谣。
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越来越多的食品供应商、客户和消费者都意识到食品原料的重要性，要获得消费者认可，优质原料和创新解决方案是核心竞争力。作为新西兰乳企、中国乳制品企业优质原料的主要供应商之一，恒天然原料业务一直以来都高度关注食品安全及质量。恒天然原料业务部将继续坚守“与世界分享乳制品菁华”的初心，全面深化合作，与全球伙伴一道，合作共赢，将乳业发展推向了一个更高更广的领域。
斯巴鲁官宣表示BRZ将要离开中国市场。1月11日，斯巴鲁官网发布消息称，现款BRZ的生产预计将于2023年3月停止，之后将持续销售至2023年6月末并暂离中国市场，有订车需求的客户还需尽快联系当地的授权经销商咨询车款与车色，其将尽全力满足订车客户的个性化需求。有粉丝留言称：怎么可以这样匆忙，自己买车的钱还没攒够呢！
有线、无线和SD-WAN解决方案领域的领导者Aruba近日分享了在中国市场的2022财年表现，并对2023财年的主要发展进行了展望。Aruba中国区总经理谢建国表示，ArubaESP平台自2019年发布以来，三年多时间已经成功扎根于中国市场，为客户提供的一体化网络解决方案、安全方案、“即服务”模式产生了巨大的经济效益。谢建国介绍，在重点行业和中小企业市场发展新的机会，这是我们的攻；完善了服务体系，全力保证现有的重要客户，提高客户满意度，守住重要客户；加速新产品和“即服务”模式的市场导入，这是我们的创新；持续投资中国，除了扩充人员、加大研发投资之外将持续投入合作伙伴的培育和保护。
广汽讴歌中国官方网站现已无法打开，该品牌在国内终于成为历史。早在去年4月，广汽Acura官方发布公告，宣布自2023年起本田汽车Acura将正式退出中国市场。不过品牌号召力在国内毕竟不如BBA，加上车型选择少，定价也较高，后续竞争乏力，2018年讴歌在国内销量跌至7337辆，同比下滑55.11%，2022年半年销量更是仅1318辆，同比跌幅65.36%。
接连降价、被曝工厂停产，一系列事件似乎都在说明，特斯拉如今不好卖了。据博主E电园小编”爆料，TroyTeslike的统计表明，截止12月8日，特斯拉全球订单积压量从7月的47.6万暴跌至12月8日时的16.3万，一周内订单库存消耗掉2.7万单。随着更多厂商涌入新能源赛道，对于特斯拉来说可能会更加艰难，特斯拉的降价通道，或许已经准备打开。
新年第 一个交易周，国内权益市场表现较好，各大主要指数普遍上涨。泓德基金表示，市场环境在持续向好，北上资金大幅流入，且随着各地疫情达峰，多地经济环比有所改善。基金产品由基金管理公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。
2008 年，北京夏季奥运会成功举办2022 年，北京冬季奥运会圆满落幕15 年的岁月，见证了世界首 个双奥之城的诞生2008 年，也是TYT泰永长征正式进军轨交的第 一年从一城，到三十二城、一百二十七条线路15 年沐雨栉风，我们与中国地铁同呼吸，共发展！2008 年凭借国内领先的自动转换开关产品，由北京地铁开始，TYT正式进军轨交领域，并于同年成功中标上海地铁、成都地铁。小小的自动转换开关，点亮了TYT泰永长征探索轨交未来的征途。2009 年稳扎稳打，TYT泰永长征持续开拓，进入深圳、沈阳、武汉、广州地铁市场，并首 次应用微型断路器产品。
在消费主导权从供给端走向消费端的当下，消费者洞察在品牌经营中正发挥着越来越重要的作用。对青岛沃隆食品股份有限公司等企业而言，既可以从消费者整体反馈寻找行业趋势，又可以结合品类、产品等维度提前捕捉机会点。新品牌快速崛起，以青岛沃隆食品为例，品牌如何持续获得消费者青睐？从需求的角度来说，我们当下所面临的这一批年轻消费主力，也就是我们常说的“Z世代”，其实是第 一代在国富民安、万物可触的时代成长起来的一代。对于他们来说，无限货架带来无限供给。所以这一代人真正的需求，其实已然已经变成了心理陪伴和精神满足。
2022 年适逢中国与新西兰建交 50 周年、《区域全面经济伙伴关系协定》生效之年，对于家居行业来说，无疑是推动品牌走进新西兰开拓南太平洋市场，走向国际的一大新机遇。 2022 新西兰-广东商品博览会在新西兰最 大城市奥克兰市开幕。以展会为支点，进一步撬动更大的国际市场，未来，远超智慧将持续提高企业综合实力与竞争力，对标国际标准，助推大湾区家居产业发展。
随着5G、V2X等相关技术发展，中国智能汽车产业发展迅速，车联网技术广泛应用，为在线音乐平台在车载端提供应用基础。对于年轻一代的消费者言，理想中的“梦中情车”不仅要高颜值、高性能要具备“能听会说懂你”式的智能系统。随着车载终端娱乐生态的不断丰富，以及各大在线音乐平台在相应配置上的进一步努力，车载音乐市场潜力可观。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。