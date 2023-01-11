家乐福否认即将倒闭：会持续深耕中国市场

有线、无线和SD-WAN解决方案领域的领导者Aruba近日分享了在中国市场的2022财年表现，并对2023财年的主要发展进行了展望。Aruba中国区总经理谢建国表示，ArubaESP平台自2019年发布以来，三年多时间已经成功扎根于中国市场，为客户提供的一体化网络解决方案、安全方案、“即服务”模式产生了巨大的经济效益。谢建国介绍，在重点行业和中小企业市场发展新的机会，这是我们的攻；完善了服务体系，全力保证现有的重要客户，提高客户满意度，守住重要客户；加速新产品和“即服务”模式的市场导入，这是我们的创新；持续投资中国，除了扩充人员、加大研发投资之外将持续投入合作伙伴的培育和保护。