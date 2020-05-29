支付宝小程序直播“首秀”：中通农产品1小时售出1500万 1秒10万人涌进直播间

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支付宝小程序直播“首秀”：中通农产品1小时售出1500万 1秒10万人涌进直播间

2020-05-29 14:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息：28 日晚，中通集团总裁赖梅松通过支付宝小程序直播，为平泉县农产品带货，成绩喜人。根据中通发布的数据显示，直播间 1 秒涌进 10 万，累计观看人次 739 万，短短 1 小时内，农产品销售额破 1500 万元，产生了110 多万单包裹。

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中通相关负责人表示，这次直播选择通过支付宝小程序正是看中了其「中心化+去中心化」的平台优势，据了解，中通不仅依托生活号、小程序等自运营阵地，还在小程序广场、「我的快递」频道等中心化入口精准曝光，从而达到了吸引客流、提升转化的效果。在直播外，中通接下来还会与支付宝探索会员、驿站扫码等线上线下新服务。

昨日支付宝对外宣布打通淘宝直播，正式开放平台直播能力。所有的企业和个人，只需要申请开通生活号直播菜单，并开通淘宝直播主播，生活号后台绑定即可开通直播。

支付宝将生活号作为商家直播自运营的阵地，小程序作为直播工具和服务载体，进一步完善了自己的商家服务体系，对于帮助商家实现数字化升级提供了又一条高效的道路。目前该能力已经开放了教育培训、交通出行、城市服务、生活服务、餐饮、汽车、购物、酒店旅游、理财金融等十余个领域。

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