国家网信办开展2020“清朗”专项行动 打击恶意营销等行为

人类历史上经历了三次工业革命，其本质都是生产力的不断提升。新时代下的工业，既是实体经济主战场，也是数字经济发展主阵地。3月19日，工信部发布的《中小企业数字化赋能专项行动方案》也强调，要着力运用信息技术加强疫情防控，推动中小企业实现数字化管理和运营，提升智能制造和上云用云水平，促进产业集群数字化发展。工业互联网的转型发展，是新兴技术向产业下沉的必由之路，而企业数字化往往从“上云”开始。作为一家国内知?