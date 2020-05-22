国家网信办开展2020“清朗”专项行动 打击恶意营销等行为

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：今日“网信中国”公众号发文称， 为进一步规范网上信息传播秩序，切实维护广大人民群众切身利益，促使网络空间更加清朗，即日起，国家网信办在全国范围内启动为期 8 个月的2020“清朗”专项行动。
近年来，全国网信系统持续加大网络生态治理力度，深入整治网上各类违法违规问题乱象，舆论生态总体向好，网络治理成效明显。但色情低俗、网络暴力、恶意营销、侵犯公民个人隐私等负面有害信息花样不断翻新，极易反弹反复，严重污染网络生态环境，影响青少年身心健康，网民反映强烈、举报不断。为回应广大群众关切，国家网信办决定今年继续开展“清朗”专项行动。
国家网信办有关负责人介绍，“清朗”专项行动全面覆盖各类网络传播渠道和平台，集中清理网上各类违法和不良信息。专项行动将出重拳、用真招，对有令不行、顶风作案的网站平台依法从严处理，并公开曝光典型案例，有效震慑违法违规行为。
国家网信办有关负责人表示，“清朗”专项行动是网络综合治理的一项基础性、长期性任务，下一步将继续加大整治力度，建立完善长效治理机制，坚决遏制网上违法和不良信息蔓延态势。同时欢迎广大网民、媒体和社会各界积极参与，向网站平台和有关部门举报相关问题，携手共建清朗网络空间。