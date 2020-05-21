11倍增长！支付宝自研数据库OceanBase再次刷新世界纪录

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11倍增长！支付宝自研数据库OceanBase再次刷新世界纪录

2020-05-21 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息：5 月 21 日，被誉为“数据库领域世界杯”的数据库基准测试TPC-C官网更新了最新结果，支付宝自研数据库OceanBase打破去年自己创造的世界纪录，性能分数首次突破亿级大关达到7.07亿tpmC，相比去年的成绩提升近11倍。

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(TPC-C最新榜单，支付宝OceanBase打破去年自己创造的世界纪录)

TPC-C是全球主流计算机硬件厂商、数据库厂商公认的性能评价标准，其对数据库系统的软硬件协同能力要求极高。TPC-C标准模拟了经典交易场景来做测试，通过每分钟创建新订单数量来评价数据库的性能和性价比，其规定测试任务需要在指定时间内完成，95%事务在1s内完成。过去三十多年，仅有少数公司入选，榜单性能分数也长期停留在千万级。

在2019年之前，这一测试的最好成绩来自甲骨文的3024万tpmC，去年10月，OceanBase首次参加TPC-C测试，性能分数达到6088万tpmC，而此次，更实现了从千万级到亿级的历史性重大突破，榜单显示，OceanBase性能成绩达到7. 07 亿tpmC，比7个月前提升近11倍。

tpmC是指每分钟创建新订单的数量，现实中最大高并发可类比的场景是双11。数据显示，2 019 年天猫双11当天订单创建峰值为每秒54.4万笔。

据介绍，OceanBase的突破在于其采用了新一代分布式处理技术，颠覆了传统数据库集中式技术架构。传统数据库只能通过提升单机性能来提升整体性能，难以满足市场持续扩张的数据处理需求。OceanBase通过分布式扩展集群实现扩展能力的大幅提升，并通过分布式选举技术、事务技术充分保证业务场景的一致性，实现整体性能的数量级提升。

“数据库是信息社会的重要基础设施，支撑人类经济社会活动中的关键核心业务。在当今以互联网为主要载体的数字经济时代，现象级应用对事务处理吞吐率提出了前所未有的挑战。”华东师范大学副校长周傲英教授表示，“OceanBase这次在TPC-C测试中的以数量级的优势领先，再次充分说明系统的分布式架构和实现技术具有科学性和先进性，代表未来数据库的发展方向，是我国IT硬核科技领域实现替代工程和转型升级并举的创新榜样。”

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据悉，目前，OceanBase集群节点数突破了1500，创始人阳振坤表示：“OceanBase是目前全球唯一超千个节点并通过TPC-C测试的数据库，突破了传统数据库的性能实瓶颈，未来分布式数据库将成为大规模业务处理的标配。”

2010 年，OceanBase项目在阿里内部启动，阿里大规模大容量的互联网场景和支付宝金融级一致性要求推动OceanBase持续创新，开辟了数据库领域的新赛道，实现数据库技术的革命性突破。

OceanBase总经理杨冰表示，在数据库发展的历程上，OceanBase还是一个年轻人，我们能在TPC-C测试中证明自己，是站在前辈的肩膀上迈出的一小步，更是互联网时代给我们的机会。万里长征刚刚开始，未来我们还有很长的路要走。

目前，OceanBase已服务大量金融、电信等行业企业，在建设银行、南京银行、西安银行、人保健康险、苏州银行、广东农信、网商银行等多家商业银行和保险机构上线。全球前四名的支付平台，两家的核心系统都在使用OceanBase数据库。今年 3 月，OceanBase正式通过阿里云向全球开放，企业可在云上获得“支付宝同款”的世界顶级数据库处理能力。

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