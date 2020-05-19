iQOO Z1 5G发布 首发天玑1000Plus 售价2198元起

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息：今日下午，vivo召开发布会，以线上的形式发布iQOO Z1 5G。值得一提的是，iQOO Z1首发天玑1000Plus旗舰芯片，该芯片采用领先的7nm制程工艺，搭载A77+G77处理器内核架构，CPU主频高达2.6GHz，相比A76架构性能提升20%;GPU图形处理能力相较G76架构提升近40%，能效比提升30%。安兔兔跑分超53万分。

屏幕方面，iQOO Z1配备6.57英寸打孔全面屏，FHD+显示屏支持P3色域和HDR10，144Hz竞速屏，屏占比为90.4%，屏幕比例为20：91080p的分辨率。此外，iQOO Z1的指纹识别模块和电源按键合二为一，位于机身右侧。

摄像方面，iQOO Z1 采用了 4800 万物理像素主摄+112°超广角摄像头+微距镜头的组合，主摄像头支持Hyper-HDR超级逆光算法，同时支持AI人眼追焦功能。iQOO Z1 的前置摄像头像素为 1600 万，支持AI自动美颜功能。

电池方面，iQOO Z1搭载了4500mAh超大电池，44W超快闪充，23分钟充电50%。

售价方面，iQOO Z1 6GB+128GB版售价 2198 元，8GB+128GB版售价 2498 元，8GB+256GB版售价 2798 元。提供太空蓝、星河银、幻彩流星三种配色。