iQOO Z1 5G发布 首发天玑1000Plus 售价2198元起

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 数码 > vivo最新资讯 > 正文

iQOO Z1 5G发布 首发天玑1000Plus 售价2198元起

2020-05-19 15:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息：今日下午，vivo召开发布会，以线上的形式发布iQOO Z1 5G。值得一提的是，iQOO Z1首发天玑1000Plus旗舰芯片，该芯片采用领先的7nm制程工艺，搭载A77+G77处理器内核架构，CPU主频高达2.6GHz，相比A76架构性能提升20%;GPU图形处理能力相较G76架构提升近40%，能效比提升30%。安兔兔跑分超53万分。

【5月19日新品发布】iQOO Z1新品旗舰 预约赢新品手机 8GB+128GB星河银
京东商城
￥2498

屏幕方面，iQOO Z1配备6.57英寸打孔全面屏，FHD+显示屏支持P3色域和HDR10，144Hz竞速屏，屏占比为90.4%，屏幕比例为20：91080p的分辨率。此外，iQOO Z1的指纹识别模块和电源按键合二为一，位于机身右侧。

007B27Qzgy1gexs3lsgc2j30u014cb29.jpg

摄像方面，iQOO Z1 采用了 4800 万物理像素主摄+112°超广角摄像头+微距镜头的组合，主摄像头支持Hyper-HDR超级逆光算法，同时支持AI人眼追焦功能。iQOO Z1 的前置摄像头像素为 1600 万，支持AI自动美颜功能。

电池方面，iQOO Z1搭载了4500mAh超大电池，44W超快闪充，23分钟充电50%。

售价方面，iQOO Z1 6GB+128GB版售价 2198 元，8GB+128GB版售价 2498 元，8GB+256GB版售价 2798 元。提供太空蓝、星河银、幻彩流星三种配色。

007B27Qzgy1gexscqipqtj30u01k5h0w.jpg

网友热搜:

vivox9相机怎么调曝光vivo安全卫士扫描vivo1499元的手机全屏vivos1价格多少vivo分屏多任务软件vivo手机隐私功能在哪vivox3和vivox9vivo手机主题百度云vivo的gtalk服务监控vivox9电池容量
  • 相关推荐
关键词：

  • iQOO Z1手机多少钱 iQOOZ1完整配置价格汇总

    5月19日下午iQOO发布了iQOO Z1手机，这款手机的配置以及价格也正式公布，Z1手机搭载了天玑1000Plus，支持5G模式，安兔兔跑分超53万分，在目前所有5G集成SoC平台手机中排第一，以下是这款手机的具体配置以及价格汇总。

    iQOOZ1 iQOOZ1配置 iQOOZ1价格

  • iQOO总裁冯宇飞谈iQOO手机品控和售后：与vivo打通，寄修服务双向免邮

    4月19日，今天iQOO总裁冯宇飞在微博发文表示，iQOO和vivo使用同一个品控体系，同时iQOO和vivo的所有售后也是打通的，拿着iQOO手机去到任何一家vivo的售后门店，都可以享受官方售后。除了能享受免费贴膜，清洁，还能领取免费保护套，此外还支持双向免邮的寄修服务。

    iQOO vivo

  • iQOO 推出 iQOO UI 适配计划，iQOO 社区正式上线

    今日晚间 iQOO 手机正式推出了 iQOO UI 适配计划。iQOO 将从 6 月中旬开始对 iQOO 一代、iQOO Neo、iQOO Pro 和 iQOO Neo855 系列手机进行 iQOO UI 的适配工作。此外，iQOO 社区也正式上线。

    iQOO iQOO社区 iQOOUI

  • 强强联合，MediaTek天玑1000Plus护航iQOO Z1旗舰性能

    五月初MediaTek发布了搭载多项全球领先“黑科技”的天玑1000Plus 5G SoC，通过尖端技术加持，全面优化5G智能手机的用户体验，特别是在关注度较高的续航、屏幕、游戏、视频等方面，都给出了高标准解决方案，满足5G用户对移动体验的极致追求。令人刮目相看的是，仅仅两周，其终端iQOO Z1 即将上市!

    iQOOZ1

  • iQOO Neo3

    作为 iQOO Neo 系列新成员，iQOO Neo 3 最大的看点之一是采用了 144Hz 高刷新率显示屏，这不仅是 iQOO 首款高刷新率手机，也是迄今为止屏幕刷新率最高的手机之一。

    iQOONeo3 iQOONeo3发布会 iQOONeo3价格

  • 5G性能先锋iQOO Z1即将发布，旗舰级性能值得期待

    2020 年 5 月 18 日，iQOO手机官方微博释放海报， iQOO Z1 于 5 月 19 日下午 14 点 40 分召开的线上发布会将邀请著名脱口秀演员、"有志青年"庞博亲临新品发布会现场，为发布添彩。iQOO Z1 搭载了旗舰级核芯天玑1000Plus性能强悍，跑分超 53 万，为iQOO Z1 提供澎湃动力；目前业内最高刷新率的144Hz竞速屏，带给用户更极致丝滑的视觉享受；44W超快闪充配以4500mAh大电池的长续航组合，可提供持久的酣畅体验，有效解决用户的电量焦?

    5G iQOOZ1 iQOOZ1配置

  • 天玑1000Plus首发产品iQOO Z1 2500价位段最值得入手产品

    近期5G手机市场最受关注的机型便是iQOO Z1，内置 MediaTek的旗舰性能产品天玑1000Plus，该芯片在 5G 时代最先进技术的增益下，对多个技术环节进行创新升级，堪称 5G 时代的技术先行者，实力不容小觑。外界分析，考虑iQOO品牌对产品打磨一直高标准且严格的调性，此次携手MediaTek一定是对天玑1000Plus的性能高度认可，因此MediaTek和iQOO也都对此产品给予高度重视，从官微的互动上似乎也能印证这一点。 5 月 7 日，MediaTek官微宣布

    天玑1000Plus iQOO iQOOZ1

  • iQOO Z1发布 首发天玑1000Plus芯片跑分超53万

    ​今日下午，vivo在线上举行iQOO Z1 5G发布会，据悉，iQOO Z1 首发天玑1000Plus旗舰芯片。该芯片采用领先的7nm制程工艺，搭载A77+G77处理器内核架构，CPU主频高达2.6GHz，相比A76架构性能提升20%;GPU图形处理能力相较G76架构提升近40%，能效比提升30%。

    iQOO vivo 手机

  • “5G前锋 Z能觉醒”性能王 iQOO Z1+天玑1000Plus上市

    据悉，iQOO搭载MediaTek天玑1000Plus的全球首发终端产品Z1 已开始一元预定。由于天玑1000Plus旗舰性能芯片引领多项5G全球领先技术，再加上144Hz刷新率及UltraSave省电技术等特点，让天玑1000Plus一发布就倍受市场期待，而iQOO手机一向是性能王者的代名词，此次双方合作可谓是强强联合，这款产品一定会成为榜单明星成品。

    iQOOZ1

  • iQOO手机推出iQOO UI适配计划，6月开始对多款旧机型进行适配

    4月22日晚，iQOO手机正式推出了iQOO UI适配计划。iQOO将从 6 月中旬开始对iQOO一代、iQOO Neo、iQOO Pro和iQOO Neo855 系列手机进行iQOO UI的适配工作。此外，iQOO社区也正式上线。

    iQOO iQOO旧机型适配计划

  • 天玑1000Plus发布 iQOO Z1为5G手机普及增加重磅引擎

    5G手机正在成为全球产业浪潮新的风口，也自然成为各大手机厂商的发力关键点。仅从 4 月开始，就有华为、荣耀、小米等多个品牌发布5G产品，而最新消息显示iQOO也将于近期发布新机，并且将成为首款搭载天玑1000Plus的机型。

    iQOOZ1

  • 6月1日拭目以待 vivo X系列最新影像旗舰曝光

    2020年5月15日，vivo官方微博通过一条视频正式启动X系列新一代影像旗舰手机的预热工作：根据微博文案所带话题#vivo X50系列 超感光微云台#，我们知道，vivo X50将集成微云台功能，在寸土寸金的机身空间内，让手机机身防抖成为可能。作为vivo品牌主力机型之一，X系列兼具时尚外观与出色性能，特别是在影像拍摄方面的功力一直都处于行业领先地位。随着科技的不断发展与进步，在手机背面有限空间内可以集成的电子元件越来越多，可实现

    vivoX

  • 关于iQOO社区，你所不知道的玄机 ——从产品到设计，详解iQOO社区

    在没有iQOO社区之前，酷客们散落在各个地方；有了iQOO社区，我们希望这里就是是酷客的家：在这里，谈天说地，还能直接和iQOO的工作人员版聊。 为了打造这个“家”，设计师和产品经理煞费心机。iQOO社区背后的故事，你想听听吗？还有彩蛋～ 从 0 到 1 搭建iQOO社区，前期做了哪些思考？ 对于产品经理来说，我们想打造的iQOO社区是一个区别于传统社交平台，专属于酷客的社区，大家在这里可以互相关注、切磋，碰撞脑洞。 iQOO有“生?

    iQOO社区

  • iQOO Z1强悍不止天玑1000 Plus，44W+4500mAh长续航组合畅玩无忧

    2020 年 5 月 14 日，iQOO手机官方微博连续释放两张卖点海报。通过海报可知，iQOOZ1 搭载天玑1000Plus旗舰级芯片，并配备了44W超快闪充＋4500mAh大容量电池的长续航组合。iQOO Z1 作为iQOO Z系列的首位成员，定位5G性能先锋。其搭载的天玑 1000Plus旗舰级芯片，采用7nm工艺制程和Cortex-A77 架构，性能较A76 提升了20%。在这颗旗舰级核芯的加持下，通过iQOO的技术调优，iQOO Z1 的安兔兔跑分高达 53 万，为用户带来酣畅淋漓的畅爽?

    iQOO iQOOZ1 天玑1000plus

  • 双域+双模 vivo首款5G政企定制机G1开售

    2020年5月7日，vivo首款G系列政企5G商务办公手机正式开售，售价3498元起。G1作为vivoG系列首发产品，其搭载的行业深度定制的双域系统将工作和个人生活完全隔离成为两个操作空间，在保留丰富便捷的生活应用的前提下，又保证了工作内容的信息安全。同时，vivoG1还支持多功能NFC、高度集成的卡证识别系统、“银联合作”安全的便捷支付、高清四摄的影像系统、智慧高效的语音助手等功能，具有成为政企人士生活与工作的“双重助理”的潜?

    vivo 5G政企定制机G1

  • vivo chip”“vivo SoC”商标曝光 手机专属芯片要来了？

    如今已有不少手机厂商通过自研芯片的方式，提升自家产品的竞争力。近日有消息指出，vivo或许也将加入自研发芯片的队伍中来。近日有数码博主曝光了vivo申请的芯片商标，似乎坐实了vivo即将在芯片领域发力。

    vivo vivo自研芯片

  • 名副其实的真香机 iQOO Neo3明日开售

    近日，iQOO正式发布Neo系列首款5G终端产品— iQOO Neo3，其采用了高通骁龙 865 处理器，搭配144Hz竞速屏、UFS 3.1、44W超快闪充等超强配置，售价仅2698 元起，将于 4 月 29 日10: 00 正式开售。 在各大社交媒体上，iQOO Neo3 被网友誉为「 2000 元档5G 最香机」，诸如「配置和价格可以说在同级别没有对手」、「 2698 元我给满分好吧」、「这个价格你告诉我哪款机型不难受？」的评论都充分说明了广大网友对这款产品的高度认同。 iQ

    iQOONeo3价格 IQOONeo3

  • vivo 推出「电池安心换」服务：覆盖 vivo NEX 等 60 余款机型

    vivo 官方今天宣布，推出一项「电池安心换」服务。据介绍，vivo 此次推出的「电池安心换」服务覆盖旗下 iQOO 一代、NEX、NEX 双屏版、NEX 屏幕指纹版、X21 等机型，所换电池均为官方原装电池，69 元起。

    vivo 电池安心换 iQOO

  • iQOO Neo3新品发布性能强悍，仅2698元起

    2020 年 4 月 23 日，智能手机品牌iQOO召开以“生而为赢”为主题的线上新品发布会，正式推出旗下Neo系列首款5G终端产品—iQOO Neo3，售价仅 2698 元起。 iQOO Neo3 采用骁龙 865 处理器，搭配144Hz刷新率竞速屏、UFS 3. 1 闪存，为年轻消费者带来了更强悍的性能、更畅速的网络。其采用立体双扬与Hi-Fi芯片，带来沉浸式听觉体验，配合4500mAh大电池、44W超快闪充，可以提供更持久的续航，更快的充电速度，是一款颇有诚意的5G性能手

    iQOO iQOONeo3价格 iQOONeo3

  • iQOO Neo3价格正式公布 售价2698元起

    今日，iQOO Neo3正式发布，价格方面，iQOO Neo3 6GB+128GB售价 2698 元，8GB+128GB售价 2998 元，12GB+128GB售价 3298 元，最高配8GB+256GB售价 3398 元。

    iQOO 手机
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM