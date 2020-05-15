丰巢致歉并调整服务 超时收费时长调整至18小时，周末及法定节假日不收费

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丰巢致歉并调整服务 超时收费时长调整至18小时，周末及法定节假日不收费

2020-05-15 21:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：继国家邮政局约谈丰巢主要负责人之后，今天丰巢智能柜官方公众号发布了用户调整说明。在说明中，丰巢对此前的说服诶事件深表歉意，并宣布由原来的 12 小时延长至 18 小时，超时后每 12 小时收费0. 5 元， 3 元封顶。同时承诺国务院规定的节假日不计费以及写字楼周六日(休息日)不计费。

此外，丰巢还表示将协助快递员征得用户同意后投件入柜，保障消费者的知情权、选择权。

丰巢

以下为说明全文：

关于用户服务调整的说明

亲爱的用户：

近期丰巢推出的会员服务引起了社会各界的广泛关注，公司收到了来自广大用户的反馈、批评和建议。我们高度重视，虚心接受，深刻反思。我们意识到，用户是企业发展最坚实的基础，会员服务项目还有不完善之处，与用户的沟通与意见聆听亦不够充分。在此，我们对给广大用户造成的不便深表歉意。

与此同时，我们诚恳接受行业主管部门和各级政府部门的批评，认真落实约谈意见，提高站位，主动采取整改措施，寻求企业规范发展和用户放心满意最佳结合点。在充分听取各方意见基础上，对用户服务做出如下调整：

1、协助快递员征得用户同意后投件入柜

依照《智能快件箱寄递服务管理办法》，使用智能快件箱投递快件，应当征得收件人同意。

我们将进一步加强技术支撑、完善保障条件，促进快递公司与用户之间的沟通协商，积极配合政府部门保障消费者的知情权、选择权。用户可以在丰巢微信公众号、APP渠道设置同意入柜的快递公司、入柜时问、快递员的沟通方式等。

2、调整用户免费保管时长

用户免费保管时长由原来的 12 小时延长至 18 小时，超时后每 12 小时收费0. 5 元， 3 元封顶。

国务院规定的节假日不计费。

写字楼周六日(休息日)不计费。

3、已付费用户赠送一个月的会员权益

为感谢已付费用户的支持，截至 2020 年 5 月 19 日所有已付费的单次付费、月卡、季卡的用户都将获赠一个月的丰巢会员待遇。

★因系统升级原因，以上调整措施将在 5 月 20 日全国生效。

智能快件箱作为与亿万消费者生活服务息息相关的重要触点，是畅通快递“最后一百米”为用户提供“无接触式收件”服务的重要环节。今后我们将进一步提高站位，吸取教训，积极承担社会责任，在经营活动中认真考虑用户诉求和业态发展需要，我们欢迎广大用户及社会各界一如既往地关注支持丰巢，提出更多建设性意见。我们将全力精进，为社会提供更多更好的产品服务。

在此，对长期以来关注和帮助我们的广大用户和社会各界表示衷心感谢。

丰巢科技

2020-5-15

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