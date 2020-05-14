2020淘宝升级核心商家计划：扶持1万家年入百万的内容新商家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息： 5月13日，在淘宝商家大会上，淘宝行业负责人张凯夫对外宣布，淘宝全面升级核心商家计划，为各类商家推出针对性的扶持策略，2020 年，官方将对内容型特色商家、带货达人、产业带商家、品牌与渠道商以及实体店(正在规划中)进行专项扶持。

具体扶持计划包括以下四点：

1、公布了今年的“KPI”，其中包括 1 万家百万规模外贸新店， 1 万家明星达人严选店， 1 万家年入百万的内容新商家， 1 万家千万级别品牌分销商。 2、淘宝达人严选开启，实现批量化、 0 成本帮明星达人开店，未来淘宝将着力孵化两类商家，其一，自带粉丝流量的明星达人;其二，创作能力强的新商家。 3、决定重启“中国质造”计划，今年将引入 50000 家外贸厂商、孵化 10000 家百万规模的外贸新店。“中国质造”商家还将享有直播扶持专项计划，包括“零门槛开播”、“专属直播活动”，以及相应的直播服务、课程培训等。 4、将在线上开展“淘博会”，帮助商家找货源、招分销，帮助分销商对接更多渠道，比如“聚划算百亿补贴”、“淘宝特价版”等。

淘宝数据显示，过去 1 年，淘宝上诞生了 15 万个年入过百万的新商家。疫情期间涌入淘宝的线下商家数量同比飙升200%;近 3 个月，来淘宝创业转内销的外贸企业数量增长160%。淘宝表示，未来 1 年将计划帮助 1 万新红人年入过百万。

淘宝行业平台事业部负责人凯夫介绍，对加入“中国质造”的商家，淘宝将开放数据工具，帮助他们及时洞察商机。“产业带商家有很强的供应链能力，但是他们还需要了解国内的消费者，以及他们最想要什么商品。这是一片蓝海市场。”

此外，“中国质造”商家还将享有直播扶持专项计划，包括“零门槛开播”、“专属直播活动”，以及相应的直播服务、课程培训等。