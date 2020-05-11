滴滴出行：打滴滴性骚扰或被公示 将从严治理

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息:昨日，滴滴公布了公众评议会第十二期，邀请社会各界共同讨论是否支持公示车内性骚扰者。

滴滴方面表示，性骚扰，破坏公众安全感、扰乱社会秩序，甚至威胁生命安全。有借酒劲骚扰女司机的烂醉狂徒，也有无视车内录音录像，坚持索要女司机微信的“牛皮糖”;有以把脉为借口骚扰乘客的冒牌“老中医”，也有人在行车过程中播放不雅视频，引起乘客不适。无一例外的是，以上情形经查实后，相关人员都受到了平台乃至司法机关的严厉处罚。

近年来，不少地方都在探索与性骚扰、性侵犯相关的信息披露、职业禁入法案。滴滴也希望能够探索公示车内性骚扰者的可行性。

滴滴公布数据称， 2015 年，中国青年报对 1899 人进行的一项调查显示，53.4%的受访者曾在公交车或地铁上遭遇性骚扰。性骚扰事件不仅破坏公众安全感，还扰乱正常的社会秩序，但如何预防性骚扰一直是国际难题。近年来，不少地方都在探索与性骚扰、性侵犯相关的信息披露、职业禁入法案。

对此，滴滴承诺：性骚扰事件一经核实，不论性骚扰者是乘客还是司机，平台都将从严治理。此外，滴滴也希望能够探索公示车内性骚扰者的可行性。

目前，已有超 2 万人参与投票，近90%的用户支持公示。

投票模块插入



