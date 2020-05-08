库克鼓励大学毕业生：后浪们，拯救国家靠你们了

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:日前，苹果公司CEO库克通过在线的方式给美国俄亥俄州立大学的毕业生们做了一场特别的毕业演讲。他称，这一届的毕业生很特殊，希望他们能够无所畏惧，做一个接受现状的人。他在演讲中回顾了上世纪的西班牙流感，并与当前的新冠疫情相对比，鼓励学生们在不利情况中分析有利之势，打造一个更好的世界。

以下是库克毕业演讲的全文：

感谢德雷克校长，俄亥俄州立大学的同学们大家好：

憧憬未来和规划事业之前，咱们一起花点时间回忆些许往事。

1918 年来临之际，一位 36 岁的海军助理秘书奉命出使海外，帮助没有战争经验的美国军队做好准备，迎击一战中欧洲战场的敌人。

一位 30 岁出头的田园诗人和学者，战争的爆发令他的论文答辩无法进行，只能从事像高中老师和银行职员这样一些不搭边的工作。

还有一位 20 岁的年轻护士，刚刚开始在多伦多的军队医院里照顾战场伤员。她日以继夜工作的同时，一场奇怪的疾病在战争创伤还没有治愈之前出现了。

当西班牙流感横扫他们各自的国家时候，这三个人所生活的社区和他们的身体情况被彻底改变。

富兰克林·德拉诺·罗斯福(美国第 32 任总统)，被人从一艘军舰上用担架床搬下来，在纽约家中康复之后，罗斯福被推举为美国副总统候选人，开始了他改变历史进程的国内政治生涯。

T·S·艾略特(英国诗人、剧作家和文学批评家)，在病榻上写下了其最著名长诗《荒原》的初稿，诗的第一行便是“四月，残忍之至的月份”。《荒原》掀起了一场现代主义文学的运动，也为其赢得了诺贝尔文学奖。

阿梅莉亚·埃尔哈特(美国女性飞行员和女权主义者)受父母传染得了这种流感，比起很多人，她的康复过程更为复杂和痛苦。为了打发漫长且无聊的检疫隔离和保持社交距离的日子，埃尔哈特每天仰望天上的飞机，想着或许她该换一份职业。

毕业生们，今天没有现场的毕业典礼，我感到很遗憾。你们这一届很特殊，这种情况在俄亥俄州立大学 150 年的历史上也十分鲜有。虽然今天我们不能相聚在“马蹄铁”体育场并肩而坐，你们的父母，亲人，朋友和师长一样地为你们和你们取得的成绩感到无比自豪。

当局者迷，希望处在目前这种特殊情况下的你们，把能够把经历这个不同寻常的“局”当成一种荣耀。以坦诚的态度和开放的心灵迎接历史挑战的人，永不安分，奋斗不息的人，也是那些给这个世界带来最大影响的人。

每个时代，生活都会以一种令人沮丧的方式提醒我们，人类不是历史的唯一创造者，我们必须学会与一个很难对付，自私自利的合作者打交道，就像目前的情况一样。

当我们的一展宏图被现实打得一败涂地——别急，这种事情以后还多着呢，又或者我们的热切盼望被冷水泼头——没错，这种情况时时而有之，至少我们还可以选择自己如何面对。我们可以咒骂无法复得之失，也可以从不利情况之中分析有利之势，从我们自己的故事之中升华出来，再造一个更好的世界。

我 1998 年加入苹果，感觉自己的运气简直是好极了，可以在余下来的职业生涯为史蒂夫·乔布斯工作，但是命运就像夜贼一样难测，失去史蒂夫的日子里，我所感受到的孤独，证明了没有什么比他人对我们的影响更为旷日持久，强大无比。

如果有谁过去还经历过比现在还更加不便或者百无聊赖的日子，你们可以说是幸运的，因为这一次有更多人真正感受到了生活的艰难和内心的恐惧，甚至还有人痛苦不堪。

亲人和朋友的安慰固然重要，但是也应该仔细想想那些对于我们的生活影响重大，但确容易被我们忽视的人。

想想一个没有合法身份的父亲，被他所在的社区无视或蔑视。今天他正冒着危险在外面工作，来养活他的家人和你的家人。

想想一位单身母亲，晚上在超市整理货品，白天开公交车。如果没有她，很多事情就没法正常运行。

想想医院的勤杂工，跪着用双手擦洗病房。工作如此孤独而神圣，如同一位净化神庙的大祭司。

最重要的是，当所有这些事情发生的时候，想想你自己，有幸接受到世界一流的教育，该如何行动，做事，为所有人尽自己的一份力。

请你在心中牢记这些时刻是如何向我们揭示什么才是真正重要的事物：我们所爱之人的健康和幸福，我们社区的韧性，以及从医生到清洁工，这些全心全意为他人服务的人们所做出的牺牲。

这段不能外出的时期里，你们会有很多之前无法想象的空闲时间。我利用这些时间来读书，我常常会去读关于亚伯拉罕·林肯的书。

我愿把这些书推荐给所有能够正视那段时期历史的人，因为你可能想象不到，林肯的思想即使对于今日的读者而言，仍是如此富有智慧、有趣和具有借鉴价值，了解在那个喧嚣的时代，这位内敛而谦逊的人是如何为所有人带来希望。

同时，在此庆祝俄亥俄州立大学成立 150 周年之际，值得我们铭记的是，假如没有林肯总统签署法案通过的大学土地捐赠制度，这所学校就不会存在。

也很难想象还有谁像他那样不为时代环境所限，在发现他的国家深陷为难之际，赴汤蹈火，竭尽所能地把深陷混乱却争吵不休，不无缺陷但本性良善的人民团结在他身边。

他说：“来自平静过去的教条不适用于暴风雨般的现在”，“困难重重，我们必须与时俱进。我们所面对的情况是全新的，我们必须重新思考、从头再来。我们必须先解放自己，然后我们将拯救我们的国家。”

毕业生们，你们遇到的情况是全新的。不能固守旧的教条，你们没有沉迷其中的资格。你们是拥有开放心灵的一代，面对这样一个困难重重的世界，肩负着创造未来的重担，这个未来可能不由你选择，却又不可能推脱。

你们是父母，祖父母的骄傲，是七姑八舅和老师们的骄傲，是全村人的骄傲。今天的荣誉并非命中注定，你们中的很多人是通过努力奋斗才获得的。现在轮到你们了。重新思考，从头再来。超越自己，创造一个更加美好的未来。给焦虑不安的世界带来希望。

祝贺你们所有人。预祝你们能建功立业，愿所有人健康。非常感谢各位。