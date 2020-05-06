QQ邮箱崩了 官方回应：目前问题已解决

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息：就在刚刚，针对今天 10 点左右出现的宕机情况，QQ邮箱官方回应称：“今天上午，因后台服务波动，部分用户出现登录异常情况。目前问题已经解决，邮箱可以正常使用。对于给大家造成的不便，我们非常抱歉。”
今日上午10点，QQ邮箱移动及PC版皆出现宕机，页面显示“ 服务暂时不可用，请稍后重试”。
站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息：就在刚刚，针对今天 10 点左右出现的宕机情况，QQ邮箱官方回应称：“今天上午，因后台服务波动，部分用户出现登录异常情况。目前问题已经解决，邮箱可以正常使用。对于给大家造成的不便，我们非常抱歉。”
今日上午10点，QQ邮箱移动及PC版皆出现宕机，页面显示“ 服务暂时不可用，请稍后重试”。
近日，QQ在IOS最新版中上线了学习模式，用户可在设置-通用中开启。据悉，学习模式保留了QQ基础的核心功能，大部分的娱乐和广告类内容则会被屏蔽。看点及动态的界面，仅提供学习辅导、模拟题、作业讲解等相关内容及学习类应用的相关入口。QQ的家校群和同学群会展示教育类应用的群快捷入口，并新增了一起看网课，一起练习等功能。
针对央视新闻频道披露的QQ群搜索页面中出现将“学校”、“网课”等关键词搜索结果匹配交友直播、网络游戏等群组信息，并向用户进行推荐的行为，腾讯QQ回应高度关注相关报道，已经将QQ群资料卡的相关群推荐，找群页面的“推荐”和“附近”，群地理位置里面的交友直播推荐和群推荐，群标签页面下线。并称将加强未成年人健康上网保护。
就在刚刚，有大量网友在社交媒体放映称，QQ邮箱出现了宕机的情况，无法进入。进入的用户则显示“ 服务暂时不可用，请稍后重试”。针对此事QQ邮箱方面暂未回应。
在快消费时代，任何瞬间成为爆款的产品都会随着时间被时代遗弃。唯有靠时间积累，靠品质打下口碑的平台才能被人铭记于心。而腾讯QQ看点就是一个凭借实力受到用户喜爱的平台!在新闻资讯市场竞争激烈的今天，QQ看点是如何迅速在市场占得一席之地，并且吸引用户，留住用户的呢?在用户定位上，QQ看点本身就是一个立足于手机QQ的内容平台，因此看点将用户群体锁定为常用手机QQ的年轻人。这类年轻用户的性格非常明显:有个性、有主见、喜?
互联网高速发展，移动资讯平台如雨后春笋。在众多资讯平台中，腾讯QQ看点凭借着鲜明的主题和独特的运营方式，成为最受年轻人喜爱的资讯平台。QQ看点是腾讯旗下信息流整合项目中最重要的平台之一，QQ看点基于QQ建立的附带社交属性的资讯平台。由于大部分使用QQ的都是 90 后或者 00 后，所以腾讯将QQ看点主要主题定位为年轻人比较感兴趣的黑科技、时尚、娱乐、美妆、二次元动漫等。这些当下最热的主题更能够引起年轻人的关注，从而激
QQ 在安卓 8.3.3 版本里推出一款名为「小世界」的功能，这款有着 Instagram 风格的内容社区，主打年轻人的兴趣分享。「小世界」中视频内容占主流，QQ 在对标微信，推出自己的「视频号」。从接近 QQ 的相关人士了解到，「小世界」于今年初立项，一开始名字并不叫「小世界」，而是叫「WeZone」。「小世界」的入口位于 QQ 个人中心和动态里的一级入口上，与「QQ 空间」地位一致。
近日有多位阅文作家爆料称，截图保存的QQ群聊图片，会立马被QQ自动删除。目前，仅有安卓手机出现此类情况，苹果手机则因为iOS系统权限问题无法被删除。对于这一反馈，腾讯QQ也给出了回应。
昨日，针对“QQ自动删除阅文作家手机图片”一事，腾讯QQ回应称，根据用户提供的视频显示，保存到系统相册里的图片并没有被删除，在系统相册中依然存在。腾讯QQ表示，视频中显示的华为系统拦截并保护的图片，并非是用户保存在手机系统中的图片，而是QQ内的临时缓存图片。
今日，针对“搜网课匹配交友直播”一事，腾讯QQ方面回应称，高度关注相关报道，已经将QQ群资料卡的相关群推荐，找群页面的“推荐”和“附近”，群地理位置里面的交友直播推荐和群推荐，群标签页面下线。
王者荣耀的官方在最近公布了一个最新的功能，那就是QQ消息同步，很多玩家还不清楚这个QQ消息同步是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日，腾讯QQ中心官方微博发文称，近期，QQ安全团队接到用户举报，有人利用QQ群组进行“儿童送养”违法犯罪活动。对此高度重视，第一时间对举报信息进行核实，确认后已对相关帐号及QQ群组进行了封停处理。
据阿里拍卖显示，昨日，快播公司管理人对快播名下 234 项商标拍卖，起拍价4. 511 万元，经过 402 轮竞拍，最终以 950 万成交。同时被拍卖的还有 121 项专利，起拍价13. 349 万元，出价 2 次，以13. 499 万元成交。据悉，快播公司商标共 234 项，包括快播、QVOD、快播Q、 快播云、KUAIBO等，其中有 17 项商标状态“已失效"， 188 项商标在专用权期限内。
4 月 14 日消息，今天iOS版手机QQ迎来更新，版本号为v8.3.3。新版增加了“QQ学习模式”，并支持手机分享屏幕、在线状态新增“听歌中”等内容。
自 4 月 10 日起，阅文集团旗下QQ阅读与上海地铁、北京地铁携手，进行地铁沉浸式覆盖，打造数字阅读新场景。该活动为期 4 周，以QQ阅读旗下热门小说的经典剧情和句子为依托，分别在北京地铁 10 号线和上海地铁 2 号线中各选取一辆列车投放绘制插画。随着城市的发展，消费者生活方式和阅读习惯也随之变化。地铁因运量大、准时、速度快等特点，已成为日常最主要的出行方式，也变成了人们利用碎片时间阅读的场所之一。此次活动，QQ阅?
“淡黄的长裙,蓬松的头发”,这句出自人气综艺《青春有你2》的魔性歌词,不仅在近期强势刷屏微博和朋友圈,也让训练生演绎的歌曲《Melody》一夜火出圈外,话题热度居高不下。近日,QQ音乐「S制造」联合“出圈主角”李熙凝,打造了一首全新版本《Melody》,在原曲的魔性洗脑基调上,以更加年轻潮流的节奏和演绎,为大家解锁不一样的“淡黄长裙”。全新版《Melody》上架QQ音乐新歌发布后,李熙凝本人更是直接穿上淡黄长裙做客《快乐大本营》,以
今日，针对“平台存在儿童送养信息”一事，腾讯QQ安全中心发文称，已第一时间对举报信息进行核实，确认后已对相关帐号及QQ群组进行了封停处理。对此类违法行为一贯持零容态度，将不断升级安全策略，严厉打击利用QQ及QQ群组进行违法犯罪的行为。
近日，QQ在安卓8.3. 3 版本中推出了“小世界”功能，位于QQ动态“QQ空间好友动态”下方，QQ“小世界”对标微信“视频号”，包含图片及视频流。“小世界”分为“关注”和“众推”，用户可以发图片或者视频到社区。
4月13日据Tech星球报道，QQ在安卓8.3.3版本里推出一款名为“小世界”的功能，这款有着Instagram风格的内容社区，主打年轻人的兴趣分享。很多网友认为，“小世界”中视频内容占主流，这是QQ在对标微信，推出自己的“视频号”。从接近QQ的相关人士了解到，“小世界”于今年初立项，一开始名字并不叫“小世界”，而是叫“WeZone”。
倘若以 4 亿的全球日活，为当今活跃的社交产品划一条分割线的话，入选的有 9 岁的微信、 10 岁的Instagram、 11 岁的WhatsApp、 16 岁的Facebook以及 21 岁的QQ。从OICQ、QQ到移动QQ，不知不觉中，QQ已经成为了最年长的主流社交产品。
4 月 10 日，Tech星球(微信ID：tech618)独家获悉，QQ在安卓8.3. 3 版本里悄然推出一款名为“小世界”的功能，这款有着Instagram风格的内容社区，主打年轻人的兴趣分享。