站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息:这年头居然也有人嫌弃自己的公司股票价格太高！这种事情就发生在特斯拉CEO马斯克身上。在美国当地时间5月1日，马斯克就在推特上表示“特斯拉股价太高了”，他这一句话在公开之后，特斯拉股价就开始暴跌。

马斯克在昨天通过社交平台连连发布消息，“特斯拉股价太高了，我几乎卖掉了所有的有形财产，将没有自己的房产”。前一句话在发出后不久，美股特斯拉股价就开始暴跌，在收盘时特斯拉股价较前一日跌10.3%，收报701. 32 美元，创今年 3 月 18 日以来最大收盘跌幅，并创 4 月 23 日以来收盘新低。

就在前几天，特斯拉刚刚公布了2020年一季度业绩报告。特斯拉在2020 年第一季度特斯拉第一季度总营收为59. 85 亿美元（约合人民币 423 亿元），较去年同期的45. 41 亿美元增长了32%；归属上市公司股东净利润为 1600 万美元（约合人民币1. 13 亿元），而2019年同期则亏损了7. 02 亿美元（约合人民币49. 67 亿元）。

表现如此之好的特斯拉业绩，或许让马斯克开始飘起来了，不过由于他这一番话，有可能导致被美国证监会的调查，毕竟马斯克也有过这样的历史。曾经就因为在推特上放言“私有化特斯拉”就被罚款数千万美元。