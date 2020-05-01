个人健康信息码国家标准发布 提出跨地区互认技术机制

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个人健康信息码国家标准发布 提出跨地区互认技术机制

2020-05-01 18:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息：据市场监管总局官网消息，2020 年 4 月 29 日，市场监管总局(标准委)印发公告，发布《个人健康信息码》系列国家标准。该系列标准采用了国家标准快速程序，从立项到发布仅用了 14 天时间。 

《个人健康信息码》系列国家标准包括《个人健康信息码 参考模型》(GB/T 38961-2020)、《个人健康信息码 数据格式》(GB/T 38962-2020)和《个人健康信息码 应用接口》(GB/T 38963-2020) 3 项内容，由国务院办公厅电子政务办公室会同卫生健康委及国务院相关部门研究提出，全国信息技术标准化技术委员会负责技术归口。 

其中，《个人健康信息码 参考模型》规定了健康码的组成和展现形式，提出了健康码应用系统的参考模型和跨地区互认的技术机制。《个人健康信息码 数据格式》规定了疫情防控所需个人健康信息的数据结构、数据元属性和数据管理要求。《个人健康信息码 应用接口》规定了个人健康信息服务的接口，各类应用可通过统一接口对接不同的个人健康信息服务，为打通个人健康证明属地管理限制提供了技术支持，也为各地出行人员跨地区流动提供了便利。 

该系列国家标准实施后，可实现个人健康信息码的码制统一、展现方式统一、数据内容统一，统筹兼顾个人信息保护和信息共享利用，适用于指导健康码相关信息系统的设计、开发和系统集成。

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