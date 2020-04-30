支付宝为五一景区免费开放“分时预约”小程序 最快1小时上线

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支付宝为五一景区免费开放“分时预约”小程序 最快1小时上线

2020-04-30 13:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：五一小长假在即，各地景区陆续复工。当下疫情防控已进入常态化，“无接触景区”成为新趋势。日前，国家文旅部、国家卫健委印发通知，要求旅游景区推行分时段游览预约，引导游客间隔入园、错峰旅游。

4月30日，支付宝发布的数据显示，已有近1000家景区紧急上线了“分时预约”小程序，包括浙江千岛湖、武汉黄鹤楼等。为让更多游客能安心出游，支付宝表示将免费向全国景区开放“分时预约”能力，并开辟绿色通道，最快能1小时上线。

在传统景区，游客游览需要历经购票、验票、测量体温、导游、点餐、酒店入住等，至少有6个环节需要人工服务，但在无接触景区，这些环节大多在线上完成，可以有效避免不必要的人员接触。

千岛湖是全国首个试点无接触的支付宝“数字景区”，自数字景区小程序上线以来，无接触服务能力覆盖了游览的前、中、后全流程。通过支付宝的实名制、健康码等，用户可分时预约购票、无接触入园。游览中及游览后，支持语音导览及酒店自助入住。基本做到了全程“0人工，无接触”。

公开信.jpg

“分时预约”比预约制更精细化，是无接触景区的第一步。支付宝方面称，支付宝开放平台将会联合快盈科技、中智游等服务商，让千岛湖模式复制到全国更多景区。

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