理想汽车李想：如果新造车只剩三家，希望战友是蔚来和小鹏

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息：今天下午，蔚来汽车宣布蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，同时战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币。作为另一家电动汽车制造商理想汽车的CEO李想，转发了蔚来的这条公告，他自己还表示新造车企业如果最后只能活下来三家，我们希望身边的战友是蔚来和小鹏。

李想的微博原文是：说句心里话，虽然汽车市场足够大，但是难度也特别高。中国这上百个新造车企业如果最后只能活下来三家，我们肯定努力让自己成为其中的一家，而我们希望身边的战友是蔚来和小鹏。这是我和王兴、张颖一直在说的观点。抱歉，这么说肯定得罪其他新势力了。祝贺李斌。

根据此前理想汽车公布的数据，截至 2020 年 4 月 9 日，理想ONE已累计向用户交付超过 4500 台。此外根据上险数据显示，理想ONE在第一季度上险数为 2989 辆。CEO李想也表示，理想汽车的现金储备足够最糟糕的状况下持续 36 个月。

而小鹏汽车刚刚在4月27日发布了旗下第二款电动汽车小鹏P7，共有552km/568km/656km以及706km四种续航版本，补贴后售价区间为22.99-34. 99 万元。销量方面，2019 年全年，小鹏G3 累计销量达 16608 辆，上险量为 14191 台。

目前业界认为，蔚来汽车、小鹏汽车以及李想汽车这三家国内车企是电动汽车的最重要的三家公司。