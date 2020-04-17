一加 8/Pro 今日上午 10:00 正式开售：瞳孔屏设计，3999 元起

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 16 日消息：昨日晚间，一加举行国行新品发布会，正式推出 2020 年度旗舰新机 OnePlus 8 系列，共有 OnePlus8 和 OnePlus8 Pro 两个机型，均搭载骁龙 865 处理器，支持 5G。将于今日上午 10: 00 正式开售。

图片来自 @oneplus

配置方面，一加 8 采用一块 6.55 英寸单挖孔曲面屏，分辨率为 2400×1080，刷新率为 90Hz；前置 1600 万像素（IMX471）摄像头，后置三摄像头，包括一颗 4800 万像素（索尼 IMX586）主摄像头、一颗 1600 万像素超广角镜头和一颗 200 万像素微距镜头，支持 116°超广角拍摄；搭载骁龙 865 移动平台，采用 LPDDR4X+UFS 3.0 存储组合；配备 4300mAh 电池，支持 30W 有线充电；机身尺寸为 160.2×72.9×8.0mm，重 180g。

一加 8 Pro 同样采用单挖孔曲面屏设计，屏幕尺寸为 6.78 英寸，分辨率为 3168×1440，刷新率高达 120Hz；前置 1600 万像素（IMX471）自拍镜头，后置 4800 万像素（IMX689）+4800 万像素（IMX586）+800 万像素+500 万像素四摄像头，支持 119.7°超广角拍摄；采用骁龙 865 移动平台+LPDDR5 内存+UFS 3.0 闪存组合；配备 4510mAh 电池，支持 30W 有线+30W 无线充电；机身尺寸为 165.3×74.4×8.5mm，重 199g。

两款新机均支持 WiFi 6、USB 3.1 和 NFC，采用 X 轴线性马达。其中，一加 8 有黑色、绿色和粉色三种配色可选，一加 8 Pro 提供黑色、蓝色、绿色三种配色。另外，一加 8 Pro 支持 IP68 级防尘防水。

图片来自 @一加手机

价格方面，5G 轻薄旗舰 OnePlus 8：8+128GB 3999 元，12+256GB 4599 元；5G 屏幕机皇 OnePlus 8 Pro：8+128GB 5399 元，12+256GB 5999 元。