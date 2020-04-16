一加8系列价格公布 售价3999元起

3 月 16 日一加创始人兼首席执行官刘作虎宣布了一则消息，一加近期会上线全新品牌视觉系统(VI)，随后一加全新的品牌LOGO和字体便被外媒提前曝光出来。全新的LOGO相比原来的LOGO有了较为明显的变化，首先LOGO颜色由原来鲜艳的红色变更为更沉稳的黑色，为了抵消黑色带来视觉冲击力方面的损失，字体增加了加粗的效果。另外，新LOGO里面的“1”字也有了明显的变化。这套全新的视觉系统将于 3 月 18 日正式亮相。