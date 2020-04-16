一加8系列价格公布 售价3999元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：刚刚，一加 8 系列价格正式公布。其中，一加8 8GB+128GB售价 3999 元，12GB+256GB售价 4599 元;一加8 Pro 8GB+128GB售价 5399 元，12GB+256GB售价 5999 元。新机将于 4 月 17 日 10 点正式开售，最高可享 12 期分期免息，同时支持以旧换新，最高可返 1100 元。
具体配置如下：
一加 8 采用6. 55 英寸柔性AMOLED 90Hz刷新率屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，顶配12GB RAM(LPDDR4X)+256GB ROM(UFS3.0)，前置 1600 万像素镜头，后置 4800 万像素主摄(IMX586)+ 1600 万像素超广角(IMX481)+ 200 万像素微距三摄。配置4300mAh容量电池，支持Warp 30T有线闪充。
一加8 Pro：采用6. 78 英寸柔性AMOLED 120Hz刷新率屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，顶配12GB RAM(LPDDR5)+256GB ROM(UFS3.0)。前置 1600 万像素镜头，后置 4800 万像素主摄(IMX689)+ 4800 万像素超广角(IMX586)+ 800 万像素长焦+ 500 万像素滤光四摄，支持光学防抖和电子防抖。配置4510mAh容量电池，支持Warp 30T有线闪充，Warp 30W无线快充，支持反向无线充电，支持WiFi 6。