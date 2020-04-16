New Balance告“NEW·BARLUN”侵权案一审胜诉 获赔千万

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:据人民日报报道，4月16日上午，上海市浦东新区人民法院对一起不正当竞争纠纷案作出一审判决：“NEW·BARLUN”品牌方纽巴伦（中国）有限公司停止对“New Balance”品牌方新百伦贸易（中国）有限公司的不正当竞争行为，并公开声明消除影响，赔偿经济损失 1000 万元及维权合理开支 80 万元。

原告认为，被告纽巴伦公司大量生产、销售两侧印有“斜杠N标识”的运动鞋，侵犯了新平衡体育运动公司上述有一定影响的商品装潢。被告持续实施不正当竞争行为，导致原告产品评价降低，商誉贬损，给原告带来巨大损失。请求法院判决其停止不正当竞争行为、公开声明消除影响，要求纽巴伦公司赔偿经济损失及维权合理开支共 3000 万元。

庭审中，纽巴伦公司辩称，不同意原告的全部诉讼请求。纽巴伦公司作为第 997335 号、第 4236766 号等斜杠N字母注册商标的所有人，依法享有在核准商品类别上使用注册商标的权利，且上述商标现均为合法有效商标，应当依法得到保护。故其在运动鞋上使用注册商标的行为，不构成不正当竞争。

上海浦东法院经审理后认为，通过长期宣传和反复使用，已经足以使相关公众将运动鞋两侧使用N字母装潢的商品与“New Balance”运动鞋相联系，使该装潢具有了识别商品来源的显著特征，故原告主张的鞋两侧N字母装潢属于“有一定影响的商品装潢”。从相关宣传报道、司法判决等来看，该装潢在被告第 4236766 号注册商标申请日之前已经形成“有一定影响”。



