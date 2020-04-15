字节跳动申请多个“字节游戏”商标

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：据企查查数据显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请了多条“字节游戏”的商标，国际分类包括广告销售、网站服务、通讯服务、科学仪器、教育娱乐。
去年9月，晚点LatePost报道称，字节跳动在内部开启了一项名为“绿洲计划”的自研游戏项目，“绿洲计划”的负责人为来自完美世界的王奎武，有四款项目正在研发中。
今年 3 月，字节跳动第一款重度游戏《热血街篮》正式公测。
站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：据企查查数据显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请了多条“字节游戏”的商标，国际分类包括广告销售、网站服务、通讯服务、科学仪器、教育娱乐。
去年9月，晚点LatePost报道称，字节跳动在内部开启了一项名为“绿洲计划”的自研游戏项目，“绿洲计划”的负责人为来自完美世界的王奎武，有四款项目正在研发中。
今年 3 月，字节跳动第一款重度游戏《热血街篮》正式公测。
重度游戏，将会是字节跳动今年的焦点。据“晚点Latepost”此前报道，字节跳动将在 2020 年推出一款MOBA(多人在线战术竞技游戏)、一款SLG(策略类游戏)和MMO游戏(大型多人在线游戏)。
字节跳动向来不愿掩饰自己的野心，尤其是进入 2020 年以后。在野心的支配下，无论是业务架构调整还是组织架构调整，字节跳动都变得更加激进。
3月16日，字节跳动医务救助基金发布公示，在不到一个月的时间里，共有 30231 位字节跳动员工为中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金捐款，总计金额达到17285026. 73 元。同时，字节跳动公司也为这笔善款进行1： 1 配捐。至此，字节跳动医院救助基金总金额增至4. 05 亿元。
张一鸣在字节跳动成立八周年之际发布内部信，宣布组织全面升级。在新的组织架构中，张一鸣任全球CEO，中国区域事务由张利东、张楠协调管理。其中，张利东任董事长，张楠任CEO，分别负责中国地区职能和业务工作。
关于在线办公的发展，我从行业观察者的角度分别写了《在线办公，昙花一现》和《经此一役，在线办公未来态势几何》两篇文章。最近，我以一名用户或者说是产品经理身份，亲自体验了当下热门的在线办公软件产品。借此想和大家再聊聊我使用之后的感想。
据36Kr消息，近日，字节跳动推出AI英语启蒙APP“瓜瓜龙英语”，对标猿辅导旗下品牌斑马英语。字节跳动布局教育的野心在其 8 周年的内部信中已经言明 —— 张一鸣将“思考和规划教育等新战略方向”列为其未来三大重点工作之一。
种种迹象表明，字节跳动正在向云计算进军。“最近收到了字节跳动的招聘邀请，”一位云计算企业销售向全天候科技表示，“从交流过程和职业描述来看，这不是一个对内项目，是To B的云计算业务。”
日前，字节跳动筹谋已久的音乐流媒体终于“千呼万唤始出来”——Resso，这个字节跳动旗下面向海外市场的音乐流媒体平台，正式在印度首发上线了。
4月13日据Tech星球报道，字节跳动将于近日正式推出“醒图”独立App。企查查数据显示，“醒图”的开发者为北京颜选科技有限公司，疑似实际控制人是银平，银平曾是北京臻鼎科技有限公司的监事，而北京臻鼎科技有限公司为北京字节跳动科技有限公司所控股。同时，“醒图”商标为深圳市脸萌科技有限公司所有。
在《三体》中，刘慈欣提出了黑暗森林法则和猜疑链，即宇宙像是暗无边际的森林，而处在其中的文明如果主动发声就会暴露自己;在猜疑链的思维模式下，暴露就意味着遭到其他高阶文明的毁灭。
今日，中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金(以下简称“字节跳动医务救助基金”)公布最新进展：基金已经为 64 批共 3012 名医务工作者提供资助，累计拨付3. 417 亿元。
3月19日，字节跳动旗下办公套件飞书宣布与德勤管理咨询达成战略合作。双方将联手整合资源、渠道以及解决方案，通过德勤管理咨询智慧运营方案，以及飞书的一站式沟通与协作平台，为中国的各类企业客户提供管理解决方案。目前，双方已正式签署谅解备忘录。
字节跳动在3月24日宣布，今年将扩大在武汉的招聘规模，提供近 2000 个工作岗位。该招聘同时面向社会人士和在校大学生，覆盖研发、产品、人力、教育、市场、运营、设计、销售等多个方向。到 2020 年底，字节跳动在武汉员工将增至 5000 人。字节跳动武汉研发中心，是字节跳动中国继北京、深圳、上海后第 4 个研发中心，成立于 2018 年 4 月，坐落在武汉光谷地区。
近日，记者获悉，字节跳动旗下摄影师社区图虫正式上线蚂蚁区块链技术，提供“发布即存证”的版权保护服务，帮助平台摄影师实现作品上链可查。目前，图虫平台已有 80 万供稿人、 290 多万原创作品成功“上链”，日均新增确权原创作品 20 万以上，成为最大链上确权图片平台。
天眼查数据显示，近日，字节跳动新增一条对外投资，成立全资子公司北京潜龙在渊科技有限公司。北京潜龙在渊科技有限公司成立于 2020 年 3 月 26 日，注册资本为 100 万元人民币，法定代表人为字节跳动高级副总裁张利东。经营范围包括技术开发、软件开发、基础软件服务等，张一鸣为该公司最终受益人。
近日，美国老虎环球基金已入股北京字节跳动科技有限公司。此前，老虎环球基金致信投资者时谈论到了相关交易。2018年11月，字节跳动获得了软银领投的一轮30亿美元融资，使之估值约达750亿美元。
3 月 30 日是国际医生节，中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金(简称“字节跳动医务救助基金”)发布受助者图谱，首次对基金资助的医务人员群体进行数据化呈现。
字节跳动旗下的抖音、巨量引擎宣布推出第二期“中小企业复苏计划”，在原计划的基础上，将补贴力度增加至 2 亿元，助力中小企业更快恢复经营。
天眼查数据显示，4月10日，字节跳动旗下音乐短视频创作App“musical.ly”的运营主体——上海闻学网络科技有限公司发生工商变更，张利东卸任法定代表人，陈韬接任。上海闻学网络科技有限公司经营范围包括网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。天眼查股东信息显示，该公司为北京聚合益算科技有限公司全资子公司，后者由字节跳动有限公司全资持股。
字节跳动旗下的抖音、巨量引擎推出第二期“中小企业复苏计划”，在原计划的基础上，将补贴力度增加至 2 亿元，助力中小企业更快恢复经营。第二期复苏计划追加的资源投入将主要以广告额度补贴的形式发放给中小企业，提升他们的线上推广能力。