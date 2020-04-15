字节跳动申请多个“字节游戏”商标

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字节跳动申请多个“字节游戏”商标

2020-04-15 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息：据企查查数据显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请了多条“字节游戏”的商标，国际分类包括广告销售、网站服务、通讯服务、科学仪器、教育娱乐。

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去年9月，晚点LatePost报道称，字节跳动在内部开启了一项名为“绿洲计划”的自研游戏项目，“绿洲计划”的负责人为来自完美世界的王奎武，有四款项目正在研发中。

今年 3 月，字节跳动第一款重度游戏《热血街篮》正式公测。

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