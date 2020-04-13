进军科技界？麦当劳将在B站直播首发“5G”新品

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。
据透露，该新品配置一块窄边框显示屏，拥有超大广角摄像头且音质较佳，支持5G及面部识别功能。目前尚不清楚该产品是独家研发还是和其他厂商联名打造。
站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。
据透露，该新品配置一块窄边框显示屏，拥有超大广角摄像头且音质较佳，支持5G及面部识别功能。目前尚不清楚该产品是独家研发还是和其他厂商联名打造。
4月13日消息，麦当劳今天在微信上宣布，将于4月15日早8: 30 于哔哩哔哩站直播举行“5G”新品云发布会，同时从其宣传海报来看似乎是一款5G智能终端产品。同时麦当劳还推出了“5G”新品 9 折券，但也未能看出具体产品信息。
今日，三大运营商举行线上发布会，联合发布5G消息业务及5G消息白皮书。据介绍，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。
微软今天宣布收购专门为电信运营商提供完全虚拟化、云本地网络解决方案的公司Affirmed Networks。对于一家希望深入电信业务的大型云提供商来说，Affirmed是理想的收购目标。在此次收购前，Affirmed共筹集了1. 55 亿美元，公司 100 多家企业客户包括a T&T、Orange、沃达丰、Telus、Turkcell和STC等。
北京时间 3 月 20 日凌晨，诺基亚手机母公司 HMD 宣布推出四款全新手机：首款 5G 智能手机 Nokia 8.3 5G、经典款 Nokia 5310、大屏实用的 Nokia 5.3 、Nokia 1.3，同时推出全球数据漫游服务 HMD Connect，以及面向中国消费者推出的 4G 功能手机 Nokia 220 4G。
2019 年 11 月5G手机销售猛增七十倍，其中 11 月单月5G手机销量突破五百万大关。紧接着 12 月，随着OPPO Reno3 系列、荣耀V30 系列、华为nova6 系列等更成熟的双模5G手机上市开售，这一数据只会再次飙升。此时对不少追求5G极致体验的用户而言，5G高端旗舰机比扎堆上市的普通新品更有吸引力。那么 2020 年高端5G手机有哪些?哪款5G高端机型更值得入手?高端5G手机有哪些?其实相比企业高管之间微博口水战与“参数杠精”争论，产品本身?
日前，国内二手机回收平台回收宝发布了一份2019年度5G手机保值榜。榜单显示，小米系两款手机霸榜TOP2。其中，小米9 Pro 5G第一 红米K30 5G第二。
3 月 23 日 14 点，中兴举行线上发布会，正式发布了旗下全新 5G 手机——中兴天机 Axon 11。这是中兴旗下第三款国行 5G 手机(第一款为 AXON 10 Pro 5G，第二款为 AXON 10s Pro 5G)，同时也是首款主打视频拍摄的 5G 手机。
随着 2019 年国内正式启动了5G商用，我国正式迈向了5G时代。而5G的到来，它将开辟一片新的蓝海，同时也是云游戏领域期待许久的东风。 2019 年可以说是云游戏爆发的年份，5G网络起到了一个重要的作用。达龙云电脑作为国内领先的云游戏平台，在 4 月 8 日正式加入了腾讯5G生态计划。该计划自 2019 年 12 月正式启动，历经长达 5 个月的筛选及专业评审，最终选出 45 家创新企业，涵盖虚拟/增强现实、工业互联网、能源管理、智能交互、
随着5G牌照的发放，5G网络商用正式开始，中国正式进入5G时代，各个品牌纷纷推出自己的5G手机。但作为消费者，大家真的懂5G吗？5G网络需要换手机吗？5G网络需要换卡吗？在5G网络还没有普及的今天，哪款5G手机更值得入手？下面就这些问题，为大家答疑解惑。首先，5G网络需要换手机吗？答案是肯定的，由于5G数据网络有着目前4G智能手机所不兼容的更高新技术和频率，因此要想选用5G数据网络就必须替换5G智能手机。4G智能手机因没有5G手
经过 2019 年的5G正式商用以及建设铺垫，业内公认 2020 年5G应用将驶入快车道。工信部预计年底全国5G基站数超过 60 万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。5G网络信号覆盖围的扩大将为5G继续向其他产业渗透提供强大支撑。 加速落地 12 个5G场景 5G的落地并非单一的项目，而是与AR、VR、AI、物联网等各项技术，以及智能终端、工业互联网等领域存在深度连接的一系列生态变革。单打独斗的发展模式?
4月8日，今天中国移动、中国联通、中国电信三家运营商共同发布了《5G消息白皮书》，在发布会上华为也宣布将在今年6月支持5G消息商用，3月已入场试点大区启动联调测试， 4 月 10 日计划打通First Call。
中金公司研报称，根据三大电信运营商和铁塔公司公告的 2020 年资本开支计划，我们看到，2020 5G 预算充足，总额达到 1467 亿元；固网开支三年来第一次反弹，印证我们对光纤行业正面看法；手机方面，我们注意到运营商采取基于套餐，和手机脱钩的 5G 用户定义方式，可能出现 5G 手机销量大幅滞后于 5G 用户数增长的风险，值得留意。
近来，5G手机扎堆上市，小伙伴们蠢蠢欲动，是继续使用手中的4G手机还是换台超吸睛的5G手机?根据智能手机用户调查显示，在4G手机和5G手机这道选择题中，价格是影响用户决策的关键因素之一，那么当前哪款5G手机价格更具性价比?除了5G手机价格，5G手机又有哪些无与伦比的性能优势?提及5G手机价格，相较5G手机上市初期的6000- 10000 元的售价，目前市面上5G手机价格主流区间在3000- 6000 元之间，产业链的日渐成熟，使得5G手机价格有所
2020 年，手机行业4G向5G的切换进入关键期。vivo副总裁、中国市场总裁刘宏近期接受媒体采访时表示，vivo产线复工率已超过90%，渠道恢复也超过80%，预计到 3 月底，5G手机的日产量将超过 10 万台。春节复工之后，vivo接连推出了Z6、iQOO 3、NEX 3S三款新品5G手机，本月底将要发布的S6 也将是全系双模5G。算上去年发布的NEX3 和X30 系列，vivo的“5G舰队”如今已实现2000- 6000 元价格段全覆盖。“对于5G，我们做了充分的的规划，但?
今天下午，小米手机系统软件部总监@张国全_小米从工程师角度科普了当下整体5G的状态。他表示，大城市运营商部署5G速度远超想象，在研发测试过程中，每天都会发现路上又悄悄的增加了5G基站(导致重新增加兼容性问题)。
据外媒报道，英国伯明翰5G信号基站近日被纵火，消防员历经两小时将火扑灭。让人感到无奈的是，该事件与此前在欧美广为流传的5G传播新冠病毒的谣传有关。
近日，三大运营商陆续发布了 2019 年年报。其中，中国移动 2019 年年度营收为 7459 亿元，同比增长1.2%;股东应占利润为 1066 亿元，同比下降9.5%。截至 2020 年 2 月底，5G套餐客户已达 1540 万户。
3月20日凌晨，诺基亚发布了该公司第一款5G手机Nokia 8.3 5G，这款手机配备6.81 英寸FHD+ 分辨率的 LCD 打孔屏，采用侧边指纹，高通骁龙765G SoC，支持 13 个 5G 频段；电池容量4500mAh支持18W快充；后置摄像头组合为64MP 主摄 + 12MP 超广角 + 2MP 微距 + 2MP景深，售价599欧元（约合 4547RMB）。根据诺基亚此前的介绍，国内也会上市这款手机产品。
今天vivo官方微博在微博预告了接下来要发布的新款5G手机，而它就是S6 5G版，而从官方公布的半身渲染图可以看出，S6 整体色调采用白色系，白色机身中又泛出紫色渐变的效果。
前不久英国有部分人烧了三座5G基站，理由是5G基站会传播新冠病毒，这种反智的想法及行动受到了英国政府的抨击。对5G的攻击不只是这一个，荷兰最近也有4座5G基站被毁，理由是5G影响健康。