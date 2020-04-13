进军科技界？麦当劳将在B站直播首发“5G”新品

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进军科技界？麦当劳将在B站直播首发“5G”新品

2020-04-13 09:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今天，麦当劳官方微信公众号发布消息称将于 4 月 15 日早上8： 30 在B站直播举行“5G”新品云发布会。从宣传海报上看，其要发布的新品是一款5G智能终端产品。

据透露，该新品配置一块窄边框显示屏，拥有超大广角摄像头且音质较佳，支持5G及面部识别功能。目前尚不清楚该产品是独家研发还是和其他厂商联名打造。

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