底座带轮子！华为宣布4月17日正式推出全新企业智慧屏

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：华为宣布，将于 4 月 17 日 14 点举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”!除了多屏协同、支持原生会议、端云协同等功能外，全新的企业智慧屏还在底座装有轮子，方便在不同办公场所移动使用。相较于之前推出的智慧屏产品，企业智慧屏更强调智慧协作、云端办公。
站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：华为宣布，将于 4 月 17 日 14 点举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”!除了多屏协同、支持原生会议、端云协同等功能外，全新的企业智慧屏还在底座装有轮子，方便在不同办公场所移动使用。相较于之前推出的智慧屏产品，企业智慧屏更强调智慧协作、云端办公。
4 月 8 日，华为在春季新品线上发布会中，推出了华为智慧屏新品X65，诠释美学与科技融合的新典范，为用户打造更高端的家庭娱乐体验。华为智慧屏X65 在24mm超薄一体化外观设计基础上，采用了全新沉浸式界面设计，带来更加震撼的视觉体验。随着万物互联时代的到来，智能家居市场需求也呈现规模化增长的趋势，其中，作为家居必备品的电视，也逐渐从单一的影音娱乐功能走向了集影音娱乐、信息共享、智能设备管理、多设备交互的智慧多元
X65 采用最新一代OLED显示屏，整机厚度仅有24. 9 毫米，首款全机身铝合金阳极氧化，边框1. 2 毫米，这款屏幕采用 LG 定制的 4K OLED 屏。同时还使用了 11mm 超薄数字电源板，15.8mm 专利双骨架超薄重低音扬声器(3.5 英寸)，共形对称双天线(海思 WiFi 芯片)。
4 月 8 日晚间的华为 2020 春季新品线上发布会上，华为正式发布智慧屏 X65。
4 月 8 日，华为春季新品线上发布会正式举行，会上，华为消费者业务CEO余承东发布了两款华为智慧屏新品——华为智慧屏 X65 与华为智慧屏 V55i，前者定位高端旗舰，主打 2400 万超广角AI慧眼与极致音画体验;华为智慧屏 V55i则凭借AI慧眼、HUAWEI Share?智慧跨屏等丰富功能，成为了广大消费者尝鲜智慧屏，开启全场景智慧生活的首选。自动升降微光摄像头“慧眼”，贴心关怀无微不至区别于市面多数大屏产品的外接摄像头，华为智慧屏 V5
华为官方宣布，将于 4 月 17 日 14 点举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”。对于这款新产品，华为并未透露具体信息只做了抽象的介绍称，化繁为简，智慧尽显;是突破空间，不止于屏;还是科技美学，应云而生;让智慧触手可及。
4月12日消息，华为正式官宣新款华为企业智慧屏产品，新款华为企业智慧屏将于 4 月 17 日举办的 2020 华为智能协作新品发布会上亮相。
先来说说，整场看下来，到华为智慧屏X65 那一波高级、狂拽、酷炫的操作时，真的服气了，感觉自己一秒进入了之前幻想中的高科技时代。去年 9 月底，第一款华为智慧屏V65 上市，很多人都在问“智慧屏是什么?”余总给出的答案是，智慧屏能成为家庭场景中的:影音娱乐中心、智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT 控制中心。如今看来，这次真的对得起“智慧屏”三个字了。先来看看说不尽的优点:一、OLED屏幕首先，OLED屏幕，极致对比度，广色
华为智慧屏作为华为推出的客厅新物种，自上市以来便以其AI慧眼、AI健身、AI KIDS等强大智慧功能受到消费者的一致好评。而今天，全新华为智慧屏尊爵版携128GB海量存储空间以及众多智慧AI科技新玩法正式开售。仅需 7999 元，便可在家体验华为智慧屏给居家生活带来的全新体验。多方视频通话 独乐乐不如众乐乐华为智慧屏作为一款客厅新物种，与传统电视最大的不同便是其融入了丰富的智慧交互功能。其机身顶部的AI慧眼为用户带来了AI KI
据奥维云网报告显示， 2019 年中国彩电零售市场全年零售量 4772 万台，同比下降2.0%，零售额 1340 亿元，同比下降11.2%，市场下行趋势明显。对于传统大屏厂商来说，一面是互联网电视品牌的低价搅局，一面是索尼、三星等头部厂商在高端大屏领域的绝对统治，市场空间被过度挤压。4 月 8 日，华为推出了旗下首款旗舰大屏华为智慧屏 X65，搭载了鸿鹄旗舰芯片， 2400 万超广角AI慧眼，LG联合定制 65 吋4K OLED屏幕以及 14 喇叭全屏发声?
3 月 31 日消息，华为终端官方微博预热智慧屏全新旗舰新品。预告片中出现了关键词“开启原彩世界”，有网友猜测华为智慧屏新品或支持原彩显示。
除了价格高达 24999 元4K OLED屏超薄智慧屏X65，华为还更新了V55i的液晶屏智慧屏新尺寸产品。其中V55i-B(4+32GB)定价 3799 元，V55i-A(4+64GB)定价 3999 元，今晚 22 点 08 分预购， 4 月 30 日陆续发货。
除了P40 系列旗舰手机， 4 月 8 日晚的新品发布会上，华为还带来了 65 英寸的旗舰级智慧屏“X65”，从设计到性能全方位提升，同时V系列在V65、V75 的基础上增加了一款“V55i”。
华为终端官方微博预告，华为全新智慧屏旗舰将于 4 月 8 日的华为春季新品线上发布会正式推出。从华为官方发布的宣传海报可以看出，这款华为智慧屏旗舰新品将采用更大面积的弹出式摄像头，上边框较窄，目前尚无更多有关这款华为智慧屏旗舰新品的信息。
此前华为官方预告，华为智慧屏旗舰新品将于 4 月 8 日发布。据财联社援引消息人士称，「余承东微博所言国内发布会保留大招为新一代智慧屏，面板供应商为 LG。」而华为智慧屏此前供应商为 TCL 华星光电和台湾友达光电。
华为将于 4 月 8 日举行P40 系列国行发布会。3 月 30 日消息，华为终端官方微博预告， 4 月 8 日将推出华为智能屏全新旗舰产品。
4月8日，华为正式发布华为智慧屏X65，采用65英寸深度定制的高屏占比OLED屏幕， 24.9mm厚度，首款全机身铝合金阳极氧化，边框1. 2 毫米，这款屏幕采用 LG 定制的 4K OLED 屏。同时还使用了 11mm 超薄数字电源板，15.8mm 专利双骨架超薄重低音扬声器（3.5 英寸），共形对称双天线（海思 WiFi 芯片）。在散热方面，采用了液冷相变均温散热。
华为智慧屏 X65 采用最新一代 OLED 显示屏，整机厚度仅有 24.9 毫米，搭载华为最新自研鸿鹄旗舰芯片，拥有 DTM、LDCI、MEMC 三大画质算法，并针对每个画面都独立逐帧优化，确保画面清晰流畅，华为称出厂前针对 GAMMA 值、色温、色准逐台调校，力求每一帧色彩精准。
3 月 30 日晚，在荣耀30S线上发布会上，荣耀总裁赵明公布了荣耀智慧屏的五大标准：包括芯片、画质、音质、内容五方面。
3月26日，华为通过线上发布会正式面向全球发布全新一代HUAWEI P40系列旗舰手机，华为消费者业务CEO余承东表示，HUAWEI P40系列倾注了华为对于移动影像的诸多构想，不执一端、全面进化，同时P40系列全面搭载HMS(Huawei Mobile Services)，为用户带来更智慧、更便捷、更丰富、更安全的移动终端超凡体验。随着HMS生态构筑不断加速，华为联合全球伙伴加速上线HMS内容类应用，智慧助手·今天是应用服务的入口，携手英国知名新闻集团(New
企业微信是腾讯打造的企业通讯与办公工具。它具备跟微信一样的沟通体验，且拥有丰富的在线OA应用。如今，企业微信已经开通了连接微信的生态的端口，俨然已经让企业微信脱离了单一的办公软件应用的定义，并以 “ 私域流量”官方平台的角色亮相在市场上。这也是为什么越来越多的商家摒弃原有的办公软件，纷纷转而使用企业微信的原因。目前我国拥有微信活跃用户近 11 亿，这意味着非常强大的流量池。而企业微信能够连接微信用户，也就