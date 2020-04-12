底座带轮子！华为宣布4月17日正式推出全新企业智慧屏

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底座带轮子！华为宣布4月17日正式推出全新企业智慧屏

2020-04-12 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：华为宣布，将于 4 月 17 日 14 点举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”!除了多屏协同、支持原生会议、端云协同等功能外，全新的企业智慧屏还在底座装有轮子，方便在不同办公场所移动使用。相较于之前推出的智慧屏产品，企业智慧屏更强调智慧协作、云端办公。

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