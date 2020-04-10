站长周刊第 8 期：百度文库上线知识店铺；美图百亿流量扶持视频创作者

编者按：

这是站长周刊发布的第八期内容。 本周站长们仍需持续关注《百度搜索优质内容指南》的解读，百度最新对该指南作出了几个关键问题解答;百度APP部分频道因违规暂停更新，受此影响百家号后台系统将进行升级维护；百度文库推出知识店铺等。 短视频方面，抖音开始内测「连线」社交功能，可随机匹配用户视频聊天;快手开启全面屏拍摄时代，进行将原9： 16 的视频素材升级为全面屏。 此外，多个平台均针对视频创作和主播们推出了了扶持政策，其中美图发起“创作者计划”，百亿流量扶持短视频达人;抖音发布茶产业领航计划， 1 亿直播流量扶持茶企。在政府政策层面，四川发布全国首个省级直播电商规划，两年后要带动 1000 亿产值。

站长

必看!百度针对《百度搜索优质内容指南》几个关键问题解答

日前，百度针对智能小程序、百家号、H5 站、PC站等内容生产者发布了《百度搜索优质内容指南》，指南发布后，不少内容生产者对“生产者资质"和“内容质量"等提出了疑问。为了帮助用户更好地理解《指南》 内容，百度官方作出了系统解答。

解答内容包括：百度搜索对发布优质内容生产者资质认证问题;论坛或平台生产者如何保证专业领域内专注创作内容;以及关于网站页面其它相关问题的解答。具体可点击这里查看。

百度文库推出知识店铺 创作者可以售卖“知识”了

日前，百度文库最新推出了新上线了知识店铺，该业务主要面向全体知识内容创作者、知识服务提供者开放，创作者可以在百度文库上申请开店，知识店铺开通后可以出售自己的原创文档，视频、音频、图书等形式的虚拟知识类产品，变现盈利。

百度文库官方还表示将大力扶持知识店铺，给予更多曝光和推广权益，让创作者可以赚取更多收益。

知识店铺开通地址链接：https://wenku.baidu.com/shopmis#/shopSet/basic

百家号后台系统将进行升级维护

4 月 8 日，百家号发布《致百家号创作者的一封信》称，受百度APP部分频道停更一事影响，百家号后台系统于 4 月 9 日至 4 月 13 日升级维护，期间作者的收益信息将延迟展示。对于正常发布内容的作者，平台将推出更多扶持和激励政策、增加补贴，鼓励优质内容持续生产，以保障作者收益。

对此，百度方面表示，已暂停在公司App中某些新闻频道上的内容更新，百度App将保持正常运行，预计暂停可能会影响相关营销服务方面的营收。

百度APP部分频道因违规暂停更新 ，将进行全面整改

4 月 7 日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对百度APP多个频道存在严重违规问题，严肃约谈百度公司负责人，要求立即停止违规行为。百度APP推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道自 4 月 8 日上午 9 时起暂停更新，清理违规内容，开展深入整改。

据称，百度APP违反国家有关互联网法律法规和管理要求，落实主体责任不力，大量传播低俗庸俗信息、密集发布“标题党”文章、公众账号注册管理及内容审核不严，传播秩序和生态问题突出，社会影响恶劣。

17 岁高中生做了个全球最大新冠追踪网站之一 访问量超3. 5 亿

你可能想不到全球最大新冠追踪网站之一竟然是由一个 17 岁高中生制作的。据报道，在去年 12 月底武汉开始出现新冠疫情之后，来自华盛顿州的 17 岁少年 Avi Avi就开始建造一个追踪疫情的网站——ncov2019.live。

据悉Avi用抓取（web-scraping）技术，将世界卫生组织等全球各地权威机构发布的数据整合起来在ncov2019.live上发布，网站每分钟会自动更新一次。结果，Avi 的网站意外走红，截止 3 月中旬一天有 3 千万的访问量，总共有3. 5 亿访问人次。

有趣的是，Avi竟然收到了美国疾病控制与预防中心（CDC）表扬，甚至还有人出价 800 万美金要在该网站上投广告。

域名交易：微软买下Corp.com；AOA.com以 20万美元成交

本周域名交易资讯！微软公司周一同意购买该号称“史上最危险域名”Corp.com；三字母域名AOA.com以 200000 美元成交，访问AOA.com已跳转至国内一家体育网站；字节跳动旗下子公司北京飞书科技在 3 月 37 日备案了larkoffice.com域名。另有hqp.cc在易名平台 7 万被秒，该域名有“沪青平、红旗坡”等含义。

谷歌正式发布Chrome 81：默认图片以HTTPS协议加载

近日，谷歌正式发布Chrome81 版本，新版本中虽然谷歌没有删除TLS 1. 0 和TLS 1.1，Chrome 81 则用另外一种方式提高了HTTPS连接的安全性。继脚本、视频等网页内容后，Chrome81 开始图片将默认以HTTPS协议传输，如果改写HTTPS不成功，默认不加载。谷歌最终的目标是将所有HTTP内容自动升级为类似的HTTPS url。

腾讯生态

针对开学！QQ小程序官方向开发者提供广告提收建议

4 月 8 日，QQ小程序官方发布“针对开学的广告提收建议”公告称，随着各地逐步开学，小游戏/小程序DAU、用户时长预估会有一定下降，但周末会有较大反弹。针对该现象，建议开发者「提前预埋周末相关运营活动、调整广告曝光时机」，提升周末的广告收入。

公众号纯文字推送无法发送外链

援引晓程序速报消息， 4 月 8 日，公众号昨晚对“文字消息”类型的群发做了升级，主要是：

1、文字消息支持通过“超链接”和“小程序”按钮添加群发文章链接和小程序链接（直接导致的影响是，过去通过A标签，即< a href= ></ a> 添加的外链，在客户端中不再识别，统一表现为纯文本）。

2、文字上限从 600 调整为300。

短视频

快手将原9： 16 的视频素材升级为全面屏

4 月 8 日，快手宣布全面屏拍摄时代来了，将原本9： 16 的视频素材升级为全面屏，视频体验更强调高注意力、高聚焦、沉浸式等特点。在改版后，用户需要注意将视频重点集中在安全区内，视频、图像和文字不要出框。

抖音内测「连线」社交功能，可随机匹配用户视频聊天

最近，抖音正在内测一项新的视频社交功能“连线”，目前仅在小范围测试阶段。新功能替代了原本位于视频拍摄页面的“开直播”的位置，用户点击该功能后，就能够随机匹配一位其他用户进行实时的视频聊天。

使用连线功能前需进行实名认证，包括真实姓名、手机号码和面部特征信息。抖音利用芝麻信用的服务进行实名校验，自身并不收集用户面部信息。连线匹配的根据是用户个人主页填写的公开资料、抖音的使用日志信息以及所在城市。抖音强调不会未经用户授权而获取、使用这些信息，未成年人不得参与连线活动。

爱奇艺旗下奇秀直播停止内容更新 进行技术升级改造

爱奇艺 4 月 6 日发布公告称，旗下网络直播产品奇秀直播，因技术原因造成不良社会影响，为此自 4 月 6 日零时起，对奇秀直播停止内容更新，进行技术升级改造。

直播扶持

美图发起“创作者计划”，百亿流量扶持短视频达人

4 月 7 日，美图秀秀宣布发起“创作者计划”，携 100 亿流量扶持、百万激励奖金、三大商业计划，面向美图秀秀社区及全网，挖掘符合美图秀秀社区“变美”大方向的优质生产者，以吸引优质的短视频创作者加入美图秀秀。

在流量扶持方面，美图秀秀社区将提供 100 亿流量，精准扶持优质内容生产。具体如下：

社区还设有百万榜单激励奖金、百万活动激励奖金以及万人千元计划等多个现金扶持项目，规则如下：

“百万开麦”抖音主播扶持计划启动报名 瓜分千万曝光

近日，“百万开麦”抖音主播扶持计划活动已经正式开启报名。 4 月 6 日- 4 月 19 日期间，凡是抖音粉丝达到 1 万及以上并且在抖音平台累计开播时长不超过 25 分钟的用户皆可报名该活动，瓜分千万曝光。活动期间，抖音将每天随机抽取 50 位作者发放传送门特效，为其直播间带去大量观众。

完成首次开播后，抖音将根据主播的粉丝量赠送不同等级的DOU+奖励及直播间曝光。其中，粉丝 1 万- 10 万的主播可获得 300 元的DOU+奖励以及B及直播间曝光， 10 万以上粉丝主播可获得 500 元DOU+奖励以及A及直播间曝光。活动期间，当周单场直播 1 小时以上即可获得下周随机一条视频的增量曝光， 1 万- 10 万粉丝主播可获5W曝光， 10 万以上粉丝主播可获8W曝光。

抖音发布茶产业领航计划， 1 亿直播流量扶持茶企

抖音发布茶产业领航计划，面向全国茶企商家，通过 1 亿直播流量扶持计划、小店入住绿色通道、官方培训等专项政策味茶企主力。据介绍，扶持对象包括茶叶经销商、茶叶生产商、茶行业自媒体人等。

据悉， 4 月 30 日前开通小店的商户可获得新手流量扶持。优质创作者共享 1 亿专属流量。小店入驻绿色通道截止至 4 月 30 日，入驻小店平台的商家可以 0 粉丝绑定，开通抖音购物车权限。

四川发布全国首个省级直播电商规划 两年后要带动 1000 亿产值

四川省商务厅日前印发《品质川货直播电商网络流量新高地行动计划(2020- 2022 年)》。按照《计划》，四川将在 2022 年实现直播带货销售额 100 亿元，带动产值 1000 亿元。这是全国首个省级直播行业发展计划。