关于《百度搜索优质内容指南》的几个关键问题解答

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:日前，百度针对智能小程序、百家号、H5 站、PC站等内容生产者发布了《百度搜索优质内容指南》，从不同维度对优质内容的衡量标准作出了界定。指南发布后，不少内容生产者对“生产者资质"和“内容质量"等提出了疑问。为了帮助用户更好地理解《指南》 内容，百度官方作出了系统解答，具体内容如下：

关于内容生产者的相关问题

Q1：如果生产者发布的内容很优质，但是在资质上却没有相关认证，百度搜索还会认为这样的内容生产者是优质的吗?

A：对于医疗、金融、法律、电商等用户的需求明确指向权威专业可信的内容，需要有相关的认证来确保内容的权威性。

对百度搜索来说，生产者有资质认证是“锦上添花“，如果没有认证的话，百度搜索也会从内容质量和活跃度上对生产者进行全面的衡量。

Q2：生产者可以生产优质权威的内容，但是由于领域的特殊性，并没有很高的活跃度，这样还算是优质的内容生产者吗?

A：站点的活跃度是百度搜索评判内容生产者是否优质的标准之一，对于活跃度，我们会根据行业的特点以及站点类型来进行综合的衡量。

Q3：对于论坛或平台，内容生产者应如何保证“在所属领域内专注地创作内容”呢?

A：内容生产者需要保证不同版块下的内容都和该版块是高度相关的。例如论坛中的科技版块，就不能出现旅游攻略或美食分享等不相关的内容。

关于页面内容的相关问题

Q1：《百度搜索优质内容指南》和前两天发布的《百度APP移动搜索落地页体验白皮书5.0》何如配合参考呢?

A：《百度搜索优质内容指南》重点说明了什么是百度搜索认为的优质内容生产者和优质内容，生产者可以参考指南对自己的页面内容来进行优化。

《落地页体验白皮书5.0》主要界定了内容生产者在页面广告、交互操作和服务流程上的规范要求。对于优质的内容，在页面的浏览体验上要参考《落地页体验白皮书5.0》的要求进行优化。

Q2：如果是小程序开发者，发布的内容也要遵守这份指南里的规范吗?

A：如果是智能小程序开发者，需要参考这份指南来生产优质内容。同时对于站点级内容生产者和个人类型的内容生产者，在发布内容时也要参考这份指南来优化自己的内容。

Q3：对于提供服务的页面，增益内容是不是越多越好呢?

A：增益内容的确可以给用户带来更好的搜索体验，但前提是它要和主题高度相关，也要和主要内容相得益彰。内容生产者不能为了提高百度搜索的评价而盲目追求增益内容，这样反而会被认为是有拼凑篇幅的嫌疑。

Q4：是不是内容中加入了短视频，百度搜索就会认为这样的内容比纯文字的内容更优质了?

A：内容中加入了视频、图片等元素或许会让它更有“颜值”，但是百度搜索在对内容进行优质度的判断时还是会全面地进行衡量，不会“以偏概全”哦。

Q5：对于纯图片组成的内容，百度搜索如何来判断优质度呢?

A：对于这类内容，百度搜索会从图片的质量(清晰度、是否有水印等影响用户观感的内容)以及图片内容对用户需求的满足程度(图片符合标题描述、图片内容丰富全面)进行判断。

如果是图集的展现形式，需要根据不同的内容对图片进行详细的分类。例如汽车领域的图集有内饰、外观、中控等分类;房产领域的图集有周边设施、小区环境、房屋的客厅、卧室等分类。

Q6：生产的内容很优质，但是文章的篇幅比较短，百度搜索会不会认为这样的内容没有做到“全面分析和阐述”?

A：我们鼓励内容生产者可以发布专业权威、阐述全面的内容，但内容要做到言之有物，切记不要为了追求内容的篇幅而硬编凑文字或者强塞图片，这样反而会影响百度搜索对页面内容的评价。