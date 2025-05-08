夸克AI框推出“深度搜索”功能：让搜索拥有“高搜商”

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:阿里巴巴旗下AI旗舰应用夸克近日推出“深度搜索”产品，并升级“图片智能处理”功能，通过强化AI的深度思考与信息整合能力，进一步拓展AI工具的应用边界。基于阿里自研推理大模型及每日数十亿次搜索请求的算法优化，夸克“深度搜索”被赋予“高搜商”特性，即高效获取、筛选与利用信息的能力，以应对复杂场景下的用户需求。

在复杂问题解决层面，“深度搜索”采用“先思考，再检索”模式。系统首先对用户输入的模糊或复合问题进行结构化拆解，提炼核心意图后，通过全网检索匹配优质信息源，并精读数百个页面内容，调用不同领域智能体（Agent）进行交叉验证。例如，当用户输入“为身高180cm、体重85kg的男性制定6个月减至75kg的减肥计划”时，系统将联动健康领域智能体“阿夸”，生成包含饮食方案、运动计划、分阶段目标及注意事项的完整方案。这一功能覆盖日常生活、旅游规划、医疗健康、学习教育等场景，输出内容深度融合跨领域知识，形成可执行的解决方案。

与此同时，夸克“图片智能处理”功能迎来重大升级。用户可通过对话指令实现“去路人”“换穿搭”“改表情”等精细化编辑，一键修复废片;在创作场景中，系统支持“以图生图”，将普通风景照转化为动漫、油画等艺术风格，满足二次创作需求。这一功能通过简化专业设计流程，降低用户内容生产门槛。

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