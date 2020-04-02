百度搜索发布优质内容指南 适用于智能小程序、百家号、H5 站、PC站等

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百度搜索发布优质内容指南 适用于智能小程序、百家号、H5 站、PC站等

2020-04-02 17:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：什么样的内容才算优质?什么样的内容才能更好的满足用户的搜索需求?近日，百度资源平台发布了《百度搜索优质内容指南》，对百度搜索衡量优质内容的对象、维度、标准等作出了解释。

1.面向对象

《百度搜索优质内容指南》适用于所有与百度搜索合作的内容生产者，包括但不限于智能小程序、百家号、H5 站、PC站等。 

搜索结果中的TOP1 专业问答/OpenCard/笔记等产品形态也需遵守本标准。 

 * 说明：对用户没有检索价值的页面，如色情、违法、作弊页面，低质页面(页面死链、空白、内容空短)等内容属于百度搜索算法严厉打击的低质作弊问题，具体可参考《百度搜索算法大盘点专题解读》。

2.百度搜索衡量优质内容的维度

百度搜索对优质内容的衡量其实很简单，会通过内容的“出身”、“颜值”、“内涵”和“口碑”来进行判断。

1.“出身”——生产者的权威可信度：

生产者有专业的认证，发布的内容领域专注，被公众认可并有一定的影响力。

2.“颜值”——浏览体验的轻松愉悦度：

页面加载迅速，内容排版精美，图像画质高清。

3.“内涵”——内容的丰富度和专业度：

文章主题前后一致，逻辑清晰，可以给用户提供丰富全面的信息，在领域内有一定的专业性。

4. “口碑”——用户的喜爱度：

内容被大量的用户喜爱，用户有强烈的分享和互动意愿。
 

在接下来的章节中，我们会按照不同的生产者和页面类型来详细阐述优质内容的标准。 

3.百度搜索优质内容标准

3.1 优质内容生产者的资质说明

 3.1.1 “内容创作者”

*说明：“内容创作者”是指以个人或组织账号来发布内容的生产者。

  例如：在社交论坛中分享护肤心得的普通用户;

            在旅游网站中分享攻略的旅游达人;

            在财经网站发布分析文章的金融分析师。

“内容创作者”的优质资质：

1、创作者的账号应该是真实可信的，不能是随机或者无意义的名称;

2、创作者在自己所擅长的领域内专注地创作内容，内容的领域不能过于分散;

3、创作者在创作的领域上拥有相关认证，确保内容的可信度和专业度;

4、创作者具有一定的活跃度，可以保持一定的内容更新频率。

相关示例：

内容创作者有权威性认证;发布的内容专注于某一领域;内容更新频繁

     上图：百家号内容创作者的优质示例

    上图：微博内容创作者的优质示例

 3.1.2 “智能小程序开发者/站点级内容生产者”的资质：

1、智能小程序开发者/站点级内容生产者有注册备案信息;

2、智能小程序开发者/站点级内容生产者对发布的内容具有官方解释权，或在领域内持续深耕优质的内容，累积了良好的知名度和影响力，被公众认可并具有一定的权威度;

3、智能小程序开发者/站点级内容生产者有一定的活跃度，可以保持一定的内容更新频率;

相关示例：

智能小程序开发者/站点级内容生产者内容更新频繁，发布的内容领域专注，紧跟时事

   上图：智能小程序开发者的优质示例

   上图：站点级内容生产者的优质示例

3.2 页面质量标准 

 3.2.1 提供内容的页面

*说明：此类页面是指以文字、图片、视频为主要内容，让用户进行浏览的页面。

作为提供内容的优质页面，首先应该保证内容中的文字、图片、视频之间是高度相关的，不能有文不对题、图文不符的情况出现。这也是用户和百度搜索判断优质内容的基础。 

文字内容的优质标准

1、表述清晰

(1)文章标题通顺，一目了然，标题在准确概括文章主要内容的基础上，可以做到新颖生动;

(2)文章内容完整，表达明确，前后逻辑保持一致，没有错字、漏字的情况出现，使用户在浏览时可以准确获取信息。

2、内容丰富

(1)文章信息丰富，可以满足：①文字优美，提升用户浏览的愉悦感 ②可以给用户一定的指导和参考 ③内容引人 深思 ;  

(2)内容具有一定的专业深度，讲解透彻，深度聚焦，可以给用户全面的分析和阐述。

3、排版精美

   文章段落清晰，分页明确，序号正确连贯，为用户带来轻松愉悦的浏览体验。

相关示例：

文章内容丰富，排版精美，段落清晰连贯

    上图：文字内容的优质示例

图片内容的优质标准：

1、信息全面

当主体内容对图片的依赖较高时(如菜谱、手工制作、急救手法等)，需要保证每一个步骤都有相应的配图，避免用        户出现操作失误的情况。

2、极佳视效

(1)图片画质高清，配色美观，为用户带来极佳的视觉享受;

(2)图片的 logo、马赛克等杂质的占比不能过大;图片水印可清晰分辨，但不能影响用户对主体内容的浏览;

(3)图片的类型、格式、大小应保持统一，主题风格前后一致，给用户以一体的感觉，不能存在重复、无效的图                    片。

相关示例：                                                         

图片有汽车全景展示和细节展示，画质高清，效果极佳

     上图：图片内容的优质示例

视频内容的优质标准：

1、可看性强

在播放时，字幕与视频内容及播放进度应该保持同步，没有错字、漏字等情况出现;如果是外文视频，则必须配有字幕辅助用户观看。

2、愉悦浏览

(1)视频画质高清，内容完整连贯易于理解;播放流畅，在播放中没有噪音、卡顿、水印等质量问题;

(2)在制作时有专业口播和包装剪辑，转场效果流畅，生动有趣，可以吸引用户眼球，给予用户极大程度的视听享受体验。

3、拓展升华

(1)内容充实有深度，可以给用户一定程度上的认知思考，提升用户的愉悦感，或带给用户一定参考、指导意义;

(2)视频有配文、注释、弹幕、评分、点赞、评论区等多个增益功能或信息，为用户提供参考。  

    相关示例：

   视频高清，制作精良，有看点简介、更新时间等增益信息给用户参考

      上图：视频内容的优质示例

3.2.2 提供服务的页面

*说明：此类页面是指以提供查询、下载、购买等功能为主的服务页面。

作为提供服务的优质页面，首先应该保证页面中的功能真实可用，操作便捷，不能有虚假信息、诱导关注等影响搜索体验的情况。在此基础之上，要做到：

1、可读性强

(1)页面的主要信息详细完整，表达明确，主题突出;

(2)页面中的配图、视频画质高清，浏览顺畅;

(3)内容排版整齐，段落分明，阅读时通顺流畅，没有错字、漏字等给用户造成误解的情况，配文可以为用户提供  一定的解释说明。

2、信息丰富

(1)在满足用户主要需求的基础上，有其他与主题相关的增益内容;

       如：天气查询页面中，额外增加穿衣搭配建议、出行建议;

             下载页提供下载文档的使用说明;

             电商页提供商品的历史售价，店铺热卖榜单。

(2)页面有趋势图、动态效果等多元的方式来呈现内容，使用户可以直观地获取所需信息;

(3)评论区内容丰富，有大量真实用户的反馈，言语中肯有参考价值。

相关示例：

页面信息完整丰富，分类详细，有趋势图给用户参考

 上图：提供查询功能的页面的优质示例

相关示例：

画质超清，有历史售价、优惠活动倒计时、视频展示功能，评论区有标签分类和好评度为用户提供参考

  上图：提供购物功能的页面的优质示例

相关示例：

官方下载渠道，下载信息完整，有图片展示和评分明细，评论内容丰富具有参考价值

上图：提供下载功能的页面的优质示例

3.2.3、首页、列表页等其他类型的页面

 *说明：列表页是承接导航页与详情页的中间页，主体内容由多条信息条目组成。

1、信息完整

(1)页面的标题应显示在明显的位置，方便用户阅读;

(2)首页首屏或底部有导航栏，确保用户明确当前所处的页面以及如何进入目标页面。

2、内容丰富

(1)页面主体内容丰富，配有推荐、运营活动、标签等参考信息，排版合理，没有余白，可以清晰地将内容呈现给用户;

(2)页面配有视频等增值内容，画质高清，可以流畅地进行播放，没有噪音、黑边等影响用户浏览的情况。

3、愉悦浏览

(1)页面内容排版美观，格式统一(如：左图右文);

(2)配图是高清及以上画质，图片配色优美，可以流畅切换，内容契合页面主题，给用户极佳的浏览体验。

相关示例：

页面排版美观，格式统一，信息完整清晰，有大量的标签信息给用户提供参考

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