百家号后台系统将进行升级维护 此前百度APP部分频道停更

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 百度最新资讯 > 正文

百家号后台系统将进行升级维护 此前百度APP部分频道停更

2020-04-09 08:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息：昨日，百家号发布《致百家号创作者的一封信》称，受百度APP部分频道停更一事影响，百家号后台系统于 4 月 9 日至 4 月 13 日升级维护，期间作者的收益信息将延迟展示。对于正常发布内容的作者，平台将推出更多扶持和激励政策、增加补贴，鼓励优质内容持续生产，以保障作者收益。

QQ截图20200409085226.jpg

昨日早些时候，百度因APP部分频道违规被网信办约谈。被要求推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道4 月 8 日上午 9 时起暂停更新。

北京网信办方面指出，百度APP违反国家有关互联网法律法规和管理要求，落实主体责任不力，大量传播低俗庸俗信息、密集发布“标题党”文章、公众账号注册管理及内容审核不严，传播秩序和生态问题突出，社会影响恶劣。

对此，百度公司负责人表示，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，对违规问题进行全面整改，暂停有关频道更新，关闭违规账号，严肃处理责任人。同时，加强内部管理，健全完善信息安全管理机制，确保类似问题不再发生。

同时，百度在APP中回应称，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，全面加强网站管理，积极营造清朗空间，努力为用户提供更好的服务。

相关文章：

网友热搜:

切尔诺贝利hbo百度云下载百度竞价是什么工作埃隆马斯克科百度百科美女图片大全百度图片百度云域名解析教程百度云存储与阿里云存储百度翻译开放平台思源宋体 ttf百度云百度快照怎么使用kinolar下载2019百度
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM