百家号后台系统将进行升级维护 此前百度APP部分频道停更

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息：昨日，百家号发布《致百家号创作者的一封信》称，受百度APP部分频道停更一事影响，百家号后台系统于 4 月 9 日至 4 月 13 日升级维护，期间作者的收益信息将延迟展示。对于正常发布内容的作者，平台将推出更多扶持和激励政策、增加补贴，鼓励优质内容持续生产，以保障作者收益。

昨日早些时候，百度因APP部分频道违规被网信办约谈。被要求推荐频道、图片频道、视频频道、财经频道、科技频道4 月 8 日上午 9 时起暂停更新。

北京网信办方面指出，百度APP违反国家有关互联网法律法规和管理要求，落实主体责任不力，大量传播低俗庸俗信息、密集发布“标题党”文章、公众账号注册管理及内容审核不严，传播秩序和生态问题突出，社会影响恶劣。

对此，百度公司负责人表示，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，对违规问题进行全面整改，暂停有关频道更新，关闭违规账号，严肃处理责任人。同时，加强内部管理，健全完善信息安全管理机制，确保类似问题不再发生。

同时，百度在APP中回应称，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，全面加强网站管理，积极营造清朗空间，努力为用户提供更好的服务。

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