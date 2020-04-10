针对开学！QQ小程序官方向开发者提供广告提收建议

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:4 月 8 日，QQ小程序官方发布“针对开学的广告提收建议”公告称，随着各地逐步开学，小游戏/小程序DAU、用户时长预估会有一定下降，但周末会有较大反弹。针对该现象，建议开发者「提前预埋周末相关运营活动、调整广告曝光时机」，提升周末的广告收入。

QQ小程序官方给出的主要建议如下：

1.「针对周末流量反弹」

建议上线周末专属抽奖、PK等活动，通过强化道具、皮肤、积分等提高广告曝光量(明确告知用户这是周末特别活动，以及最高可能抽到什么奖励，提高吸引力)

1)上线周末专属抽奖活动(看激励视频广告增加抽奖机会、抽取奖励可看视频广告领取双倍)，提供珍稀道具、皮肤等，提高广告曝光量

2)周末提高广告对应激励的数值(如工作日 2 倍，周末 3 倍)，并通过文案明确告知用户这是周末的特殊福利，提高激励视频曝光率

3)推出周末PK赛等活动，前N名可获得奖励，以提高用户时长，从而提供广告曝光

2.「针对用户时长下跌」

建议将广告曝光时机适当前置，并提高广告曝光频率

1)周末广告位适当前置：如原本第 5 局出现广告(如看广告解锁道具)，周末尝试提前到第 3 局(但不建议一次提前太多)

2)周末适当提高广告频率：如原本每 5 局出现一次广告(如看视频体验皮肤)，周末尝试提前到每 3 局出现一次(但不建议一次提高太多)

3)对抽奖、活动等入口，在周末进行红点等强引导，提高活动参与量

建议开发者将以上活动、策略开发为可后台配置的能力，则可在周末外的其他节假日(中秋、端午等)灵活上线活动，提升收入