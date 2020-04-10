针对开学！QQ小程序官方向开发者提供广告提收建议

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 小程序最新资讯 > 正文

针对开学！QQ小程序官方向开发者提供广告提收建议

2020-04-10 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:4 月 8 日，QQ小程序官方发布“针对开学的广告提收建议”公告称，随着各地逐步开学，小游戏/小程序DAU、用户时长预估会有一定下降，但周末会有较大反弹。针对该现象，建议开发者「提前预埋周末相关运营活动、调整广告曝光时机」，提升周末的广告收入。

腾讯、QQ

QQ小程序官方给出的主要建议如下：

1.「针对周末流量反弹」

建议上线周末专属抽奖、PK等活动，通过强化道具、皮肤、积分等提高广告曝光量(明确告知用户这是周末特别活动，以及最高可能抽到什么奖励，提高吸引力)

1)上线周末专属抽奖活动(看激励视频广告增加抽奖机会、抽取奖励可看视频广告领取双倍)，提供珍稀道具、皮肤等，提高广告曝光量

2)周末提高广告对应激励的数值(如工作日 2 倍，周末 3 倍)，并通过文案明确告知用户这是周末的特殊福利，提高激励视频曝光率

3)推出周末PK赛等活动，前N名可获得奖励，以提高用户时长，从而提供广告曝光

2.「针对用户时长下跌」

建议将广告曝光时机适当前置并提高广告曝光频率

1)周末广告位适当前置：如原本第 5 局出现广告(如看广告解锁道具)，周末尝试提前到第 3 局(但不建议一次提前太多)

2)周末适当提高广告频率：如原本每 5 局出现一次广告(如看视频体验皮肤)，周末尝试提前到每 3 局出现一次(但不建议一次提高太多)

3)对抽奖、活动等入口，在周末进行红点等强引导，提高活动参与量

建议开发者将以上活动、策略开发为可后台配置的能力，则可在周末外的其他节假日(中秋、端午等)灵活上线活动，提升收入

网友热搜:

微信小程序开发教程电脑恶搞小程序代码微信小程序php教程广西美食小程序微信小程序微商城多少钱微信小程序卖东西怎么弄百度智能小程序视频个人商城小程序源码小程序最新小程序会泄露什么隐私
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM